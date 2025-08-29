¡Dayro Moreno, la “cara nueva” de la selección de Colombia!

Dayro Moreno se convirtió este año en el máximo goleador colombiano de la historia al superar a Radamel Falcao García. Lleva 370 anotaciones oficiales. Foto: Once Caldas

Polémico, extrovertido, alegre y siempre goleador, Dayro Moreno es el máximo goleador en la historia de Colombia. Ante el clamor popular, este viernes el atacante tolimense de 39 años de edad apareció en la lista de convocados por el técnico Néstor Lorenzo para los dos últimos partidos de la eliminatoria al Mundial del 2026, ante Bolivia y Venezuela.

Figura del Once Caldas, cuartofinalista de la Copa Sudamericana, Dayro ha mostrado un gran nivel físico y futbolístico en 2025, con 23 goles marcados, ocho de ellos en el torneo internacional.

Su evidente aporte anotador y la influencia positiva en el equipo le ha valido para recibir halagos de compañeros, entrenadores, directivos y hasta rivales. Precisamente, esas manifestaciones tuvieron eco en el técnico Lorenzo, que lo convocó después de nueve años de ausencia en la selección.

¿Será titular, tendrá minutos? Dependerá de lo que demuestre en las prácticas, como se integre al plantel y la impresión que genere en el cuerpo técnico, pero sin duda ponerse nuevamente la camiseta tricolor es un premio y un reconocimiento a su carrera y a la constancia que ha tenido en la élite del fútbol.

De Chicoral al olimpo del gol

Dayro Moreno nació en Chicoral, un corregimiento de El Espinal, departamento del Tolima, el 16 de septiembre de 1985, pero desde joven su corazón se vinculó con Once Caldas. Llegó a Manizales temblando de frío y con poco equipaje, pero con una fuerza interna que lo empujaba a no rendirse.

Tenía 17 años cuando Carlos Panelo Valencia lo vio por primera vez. Empezó como lateral derecho y luego fue volante de marca. Pero apenas lo acercaron al área, algo se activó. Como si el gol lo hubiera estado esperando siempre. Desde entonces, no paró. En su primer torneo, el Nacional Interclubes, anotó 34 goles. Después subió al primer equipo y, de la mano de Luis Fernando Montoya, ganó la Liga en 2003 y la Copa Libertadores en 2004.

Dayro ha tenido idas y vueltas. Lo han señalado por su vida fuera de la cancha, su estilo irreverente, su rebeldía. Pero dentro del campo, nunca dejó de dar razones para aplaudirlo. Nunca traicionó su esencia y su mentalidad ganadora siempre lo llevó a ganarse el corazón de las hinchadas.

Marcó goles en todos los equipos que defendió: Once Caldas, Junior, Millonarios, Nacional, Bucaramanga, Athletico Paranaense de Brasil, Steaua Bucarest de Rumania, Tijuana de México, Talleres de Argentina y Oriente Petrolero de Bolivia. También dejó su huella con la selección de Colombia: tres goles y un título sudamericano sub-20 en 2005.

Su palmarés incluye la Copa Libertadores, la Recopa Sudamericana, tres ligas, una Copa Colombia y ocho títulos de goleador del fútbol colombiano.

En marzo de 2024 se convirtió en el máximo artillero de la Liga Colombiana, en la que suma 253 tantos. Desde entonces, cada gol fue un paso hacia la cima.

Superó a Víctor Aristizábal (346) y a Radamel Falcao García (356). Ahora tiene 370 goles oficiales en todos los torneos, más que cualquier otro futbolista en la historia de nuestro país.

Lo de Dayro es mucho más que un número. Es la prueba viva de que los sueños, incluso los más locos, se pueden cumplir. Dayro Moreno no es perfecto, pero es único. Y por eso, a dos semanas de cumplir 40 años, se ganó a pulso el derecho a ser convocado a la selección y, por qué no, aspirar ir al Mundial.

“Estoy muy contento por esta convocatoria. La venía buscando desde hace rato. Gracias al cuerpo técnico y a Colombia”, le dijo Dayro al programa Blog Deportivo, de Blu Radio, tras ver su nombre en la lista.

