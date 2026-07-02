Cuadro del Mundial 2026: así van las llaves y cruces de octavos tras la victoria de Portugal

Cristiano Ronaldo, jugador de Portugal. Foto: EFE - EDUARDO LIMA

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La jornada de este jueves dejó tres nuevos clasificados a los octavos de final del Mundial 2026. España confirmó su candidatura al título tras golear 3-0 a Austria, Portugal sufrió hasta el último minuto para imponerse 2-1 a Croacia con un gol decisivo de Gonçalo Ramos, mientras que Suiza hizo valer su favoritismo y derrotó 2-0 a Argelia para sellar su boleto a la siguiente ronda.

Con estos resultados, España, Portugal y Suiza se suman a las selecciones que ya habían asegurado su presencia en los octavos de final. Además, quedó definido que España y Portugal protagonizarán uno de los duelos más atractivos de la próxima fase, mientras que Suiza espera al ganador del cruce entre Colombia y Ghana.

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España vs. Portugal

España y Portugal protagonizarán uno de los cruces más atractivos de los octavos de final del Mundial 2026. La selección española llega tras una contundente victoria por 3-0 contra Austria, mientras que el conjunto luso consiguió su clasificación luego de vencer 2-1 a Croacia en un agónico partido que se definió en los minutos finales.

El clásico ibérico se disputará el lunes 6 de julio en el Dallas Stadium, en Estados Unidos. Además del histórico enfrentamiento entre dos potencias europeas, el duelo tendrá como grandes protagonistas a figuras como Cristiano Ronaldo, Lamine Yamal y Pedri, en un partido que promete emociones y que definirá uno de los cupos a los cuartos de final del Mundial 2026.

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Estados Unidos vs. Bélgica

Estados Unidos fue práctico en su duelo frente a Bosnia y Herzegovina y salió victorioso a pesar de no tener su mejor juego, perder un jugador por expulsión y sentirse incómodo en el partido antes del primer tanto de Folarin Balogun.

Del otro lado, Bélgica tuvo que tirar de épica para eliminar a una dura y talentosa Senegal que flaqueó en los momentos importantes. Eso sí, sus tiempos extra de hoy para ganarlo en el 120 mermarán su capacidad física.

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México vs. Inglaterra

Uno de los anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026 venció con autoridad a Ecuador en el Estadio Azteca. En ese mismo recinto, sagrado en la historia de los mundiales, esperará a la selección inglesa.

El equipo de los Tres Leones tuvo que emplearse a fondo para poder superar a la República Democrática del Congo. Tan solo faltando 15 minutos para el final del partido, Harry Kane comenzó la remontada del seleccionado británico.

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Brasil vs. Noruega

El equipo dirigido por Carlo Ancelotti pasó aceite para eliminar a Japón, que por cuestión de un minuto casi llevó el cotejo al tiempo extra. Una situación que sigue levantando dudas en el país de la samba sobre su selección.

Erling Haaland y compañía tuvieron una dura prueba contra Costa de Marfil que vendió cara su eliminación de la Copa del Mundo. Sin embargo, el verdadero salto de calidad será Brasil, que siempre es candidato al título.

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Paraguay vs. Francia

Paraguay viene de vivir una de las jornadas más dulces de su historia al eliminar al cuatro veces campeón del mundo, Alemania. Incluso con un referente como José Luis Chilavert en su contra, Gustavo Alfaro y sus muchachos siguen soñando con darle más alegrías al pueblo paraguayo.

Francia goleó 3-0 a Suecia sin despinarse, ratificando que es el conjunto a vencer en este Mundial. Eso sí, tendrá que seguir ratificándolo en el campo de juego con su diversidad de figuras, empezando por el goleador Kylian Mbappé.

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Canadá vs. Marruecos

Luego de una agónica victoria frente a Sudáfrica, Canadá no quiere que su sueño mundialista acabe tan pronto. Además, el aliento de su gente, así sea fuera de su país, será determinante frente a uno de los mejores equipos del torneo.

Marruecos eliminó a Países Bajos en un compromiso que innecesariamente se extendió hasta los tiempos extra y los penales. Un factor que podría jugar un papel importante en su compromiso frente al seleccionado canadiense.

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