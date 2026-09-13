Colombia perdió 3-0 con Corea del Norte, pero clasificó como mejor tercero a octavos

Colombia aseguró este domingo su presencia en los octavos de final del Mundial Femenino Sub-20 de Polonia 2026, aunque cerró la fase de grupos con su presentación más floja del campeonato. La selección dirigida por Carlos Paniagua perdió 3-0 contra Corea del Norte, vigente campeona mundial de la categoría, y terminó tercera del Grupo E con cuatro puntos.

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La superioridad de las asiáticas fue evidente durante buena parte del encuentro disputado en Łódź. Choe Rim Jong abrió el marcador en el primer tiempo y, cuando Colombia intentaba mantenerse con vida, Choe Yon A sentenció el compromiso con dos penaltis en los minutos 81 y 85. El resultado confirmó a Corea del Norte como la selección más fuerte de la zona y dejó varias dudas en el combinado colombiano antes de entrar en la fase de eliminación directa.

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A pesar de la goleada, la Tricolor avanzó como una de las cuatro mejores terceras del campeonato, clasificación que en realidad ya tenía asegurada antes de disputar la última jornada. Colombia había construido su paso a la siguiente ronda gracias a la victoria 3-1 contra Costa Rica en el debut y al empate 0-0 frente a Portugal en su segunda presentación.

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El tercer lugar, dentro de todo, terminó dejando un panorama interesante para Colombia. En lugar de cruzarse inmediatamente con algunas de las grandes potencias del campeonato, como España o Japón, su rival en los octavos de final será Polonia, la selección anfitriona. El conjunto europeo avanzó como primero del Grupo A, por lo que la Tricolor tendrá ahora el desafío de eliminar al local para meterse entre las ocho mejores del mundo.

La principal preocupación está en el rendimiento que ha mostrado Colombia a medida que avanzó la primera fase. Contra Costa Rica dejó buenas sensaciones, tuvo capacidad de reacción y remontó para ganar 3-1; frente a Portugal estuvo mucho más imprecisa y apenas rescató un empate sin goles; y contra Corea del Norte fue ampliamente superada. Tres partidos que mostraron versiones muy diferentes de un equipo que ahora tendrá poco margen para equivocarse.

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La clasificación, sin embargo, mantiene vivo el objetivo mundialista. Colombia está entre las 16 mejores y tendrá una nueva oportunidad para recuperar la versión que mostró en su estreno. Ante Polonia ya no habrá cuentas, mejores terceros ni margen para corregir después: empieza la fase eliminatoria y la selección de Paniagua tendrá que mostrar una cara muy distinta a la de este domingo si quiere seguir avanzando en el Mundial.

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