Colombia vs. Perú: este es el historial de partidos entre ambas selecciones

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
La selección de Colombia afrontará su tercer y último partido amistoso postmundial 2026 frente al seleccionado peruano. Los Incas vienen de perder 4-1 contra Estados Unidos (26 de septiembre), empatar 1-1 con México (29 de septiembre) y perder 2-0 frente a Canadá (3 de octubre). Por lo que, al igual que nosotros, a la Bicolor le urge una victoria para continuar con el proceso rumbo a la Copa del Mundo 2030 en medio de aires más positivos y optimistas.
Por su parte, la Tricolor también viene de empatar 1-1 con México (26 de septiembre) y de caer 1-0 frente a Paraguay (2 de octubre). Por eso es menester para el combinado también obtener una victoria esta noche en el Nu Stadium de Florida, la casa del Inter Miami de Lionel Messi que hoy se despide de Argentina. Estos son los antecedentes entre colombianos y peruanos, con la salvedad de que el equipo de todos lleva cinco años (desde 2021) sin vencer a los incas.
Le podemos recomendar: El Pibe Valderrama y su fama durante las concentraciones de la selección de Colombia
Últimos partidos entre Colombia y Perú
- Colombia 0-0 Perú | Eliminatorias Mundialistas (2025)
- Perú 1-1 Colombia | Eliminatorias Mundialistas (2025)
- Colombia 0-1 Perú| Eliminatorias Mundialistas (2022)
- Colombia 3-2 Perú | Copa América – tercer puesto (2021)
- Colombia 1-2 Perú | Copa América – fase de grupos (2021)
- Perú 0-3 Colombia | Eliminatorias Mundialistas (2021)
- Colombia 1-0 Perú | Amistoso Internacional (2019)
- Perú 0-3 Colombia | Amistoso Internacional (2019)
- Perú 1-1 Colombia | Eliminatorias Mundialistas (2017)
- Perú 0(2)-(4)0 Colombia | Copa América Centenario – cuartos de final (2016)
Le puede interesar: "La 10 no cambia lo que soy": Jhon Arias habló en la previa del amistoso Colombia vs. Perú
El historial está a favor de Colombia
Aunque son apenas cuatro triunfos de Colombia sobre Perú en los últimos 10 enfrentamientos, el registro de la Bicolor es aún más austero. Tan solo dos triunfos de 10 posibles. El resultado que más se ha repetido entre ambos seleccionados es el empate, que hoy no le conviene a ninguno de los dos.
Eso sí, en el haber hay una derrota muy dolorosa para los colombianos. Esta fue el 28 de enero de 2022 en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla por la fecha 14 de las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022. Aquella tarde todo se vino abajo para la selección de Colombia.
Un solitario y tardío gol (85′) de Edison Flores casi que sentenció las chances de clasificación del equipo en ese entonces dirigido por Reinaldo Rueda. El combinado nacional, que se había mantenido en el grupo de los clasificados casi toda la eliminatoria, ese día perdió su lugar entre los cinco primeros.
No se pierda: Selección Colombia vs Perú: hora, canal y dónde ver en vivo el amistoso de la Tricolor
Partidos más importantes entre Colombia y Perú
A lo largo de la historia, colombianos y peruanos han protagonizado grandes partidos, pero si hay que destacar tres, el más fundamental debe ser la final de la Copa América 1975. En aquella ocasión, la ida la ganó Colombia 1-0 en Bogotá, pero perdió 2-0 a la vuelta en Lima, dejando el título del lado albirrojo.
Sin embargo, en la historia la selección de Colombia también ha tenido partidos positivos frente a Perú con importancia histórica. Por ejemplo, la primera clasificación de la Tricolor a un mundial (Chile 1962) fue frente a Perú. Eso sí, los incas también consiguieron su primera clasificación mundialista (España 1982); también la lograron frente a la selección.
Entérese: Las dudas que se acrecientan en la selección de Néstor Lorenzo
🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador
Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 TikTok y 📱Facebook
-
PEDRO JUAN(90741)•Hace 1 minutoHay dos impresiciones en el artículo: El titulo de 1975 se definió en un tercer partido en Caracas, donde Colombia perdió por 1 – 0. Y la primera clasificación de Perú a un mundial no fué en España 1982, ya había estado en México 1970.