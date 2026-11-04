David Ospina, el guardián de Colombia durante más de 15 años

David Ospina Ramírez siempre estuvo destinado a la grandeza. El 7 de febrero de 2007, exactamente un año y dos días después de su debut profesional con Atlético Nacional, durante un partido amistoso contra Uruguay en el estadio General Santander de Cúcuta, el nacido en Itagüí el 31 de agosto de 1988 se puso por primera vez el buso de la selección de Colombia. Ingresó en un momento de emergencia, pues el mítico Miguel Calero había sido expulsado y tenía que estrenarse atajando un penal. Y aunque el partido contra los charruas terminó con una…

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David Ospina Ramírez siempre estuvo destinado a la grandeza. El 7 de febrero de 2007, exactamente un año y dos días después de su debut profesional con Atlético Nacional, durante un partido amistoso contra Uruguay en el estadio General Santander de Cúcuta, el nacido en Itagüí el 31 de agosto de 1988 se puso por primera vez el buso de la selección de Colombia. Ingresó en un momento de emergencia, pues el mítico Miguel Calero había sido expulsado y tenía que estrenarse atajando un penal. Y aunque el partido contra los charruas terminó con una derrota 3-1, fue el comienzo de una gran historia de amor.

Ese mismo día hizo su debut con la absoluta otra leyenda que junto a David Ospina construyó la mejor generación de futbolistas colombianos en el seleccionado patrio, Radamel Falcao García Zarate. Por eso Ospina siempre estuvo a la altura de la grandeza. La de sus compañeros, la suya propia y la de los colores que defendió. Su primer partido como profesional lo atajó con una camiseta pesada, Nacional, en ese entonces una vez campeón de la Copa Libertadores. Sin embargo, David nunca se achicó ante los retos que le pusieron la vida y el fútbol, a pesar de no tener la estatura de un portero moderno.

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David Ospina y su obsesión por Atlético Nacional

En sus primeras cuatro temporadas como profesional, David ya era tres veces campeón del fútbol colombiano. El primer título lo consiguió a los 17 años. No había pasado ni seis meses desde que asistía a la tribuna con su padre, su madre y su hermana a alentar al ‘Verde’, para luego ser campeón con su equipo.

En 2008 ya levantaba el interés de clubes en Europa, una rareza para la época, pues si bien el René Higuita ya había abierto el camino para que guardametas colombianos llegaran al viejo continente desde el FPC, quienes lo habían hecho eran ya jugadores reconocidos en el imaginario del fútbol internacional.

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David Ospina habla francés con acento paisa

Ospina era una auténtica promesa por la que Niza pagó dos millones de euros. El muchacho, más antioqueño que la arepa blanca, nunca había vivido lejos de su casa materna y mucho menos de su querida Medellín. Irse a Francia no solo era un reto futbolístico, era un desafío personal, familiar y hasta mental.

Los primeros seis meses, David fue suplente irremediable de Lionel Letizi. El frío del banco de suplentes lo hizo sentir más solo de lo que ya se sentía, pero la experiencia le sirvió para adquirir carácter. Ese mismo que mostró durante toda su carrera para sostener el castillo de naipes cuando el viento más arreciaba. En Niza jugó 199 partidos y se hizo titular indiscutible, teniendo una temporada muy regular justo antes del nostálgico Mundial de Brasil 2014.

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David Ospina también fue héroe en tierras brasileñas

Aunque fue suplente del gran Agustín Julio durante casi toda la eliminatoria rumbo a Sudáfrica 2010, Ospina ya era un fijo en las convocatorias de la selección de Colombia. Ya había hecho la fila y su momento llegó en el proceso rumbo a la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014. El paisa, en ese entonces de 24 años, fue determinante para lograr victorias invaluables en Barranquilla y empates de visitante que aportaron a la vuelta de Colombia a una Copa del Mundo.

Ya en la cita orbital, David Ospina fue crucial para mantener el 2-1 frente a Costa de Marfil para alcanzar los octavos de final, y contra Uruguay para clasificar por primera vez a cuartos de final. Puede que James Rodríguez se haya llevado los reflectores del país y del mundo, e incluso una transferencia a un grande de Europa, pero David también aportó su granito de arena a la mejor participación de la selección en un Mundial. Además, también emigró a un equipo top.

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Arsenal y Napoli, las casas en Europa de David Ospina

Aunque no le tocó la época ganadora, que vino después, de estos prestigiosos clubes, Ospina tuvo momentos y especialmente noches mágicas de Champions tanto en Londres como en Nápoles. En Inglaterra le tocó volver a aprender a ser suplente y en Italia sintió el respaldo de una apasionada afición.

Sin embargo, fue en esos años en los que pasó tantas frustraciones con la selección de Colombia. Primero, quedarse con las ganas de levantar un título en tres Copas América, la tanda de penales contra los ingleses en Rusia 2018 y el señalamiento tras perder la clasificación a Catar 2022 frente a Perú en Barranquilla.

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El hijo pródigo siempre vuelve a casa

No obstante, si hay un momento que David considera el más difícil de toda su carrera, ese fue la lesión en el Al-Nassr de Arabia Saudita. Una luxofractura en el codo derecho el 14 de enero de 2023 lo dejó sin jugar 11 meses. Uno de sus primeros partidos tras recuperarse fue un amistoso con Colombia frente a México en Estados Unidos. "Estoy muy emocionado. Volver con la selección es lo mejor", dijo el antioqueño de 36 años tras el triunfo 3-2 de la Tricolor.

Desde el himno nacional antes del encuentro, al portero se le vieron los ojos encharcados en lágrimas. Esas notas musicales que se le habían hecho costumbre en Eliminatorias, Copas América y Mundiales se le habían hecho tan esquivas, hasta que un día volvió al arco, igual que su característica sonrisa. "Quiero enviarle un saludo muy especial a mi esposa, a mis hijos y seguiremos aprovechando hasta el último minuto esta carrera que me lo ha dado todo".

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David Ospina, un ángel de la guardia

Justo antes de viajar con la selección a la Copa América 2024, dio la noticia de que volvía a su amado Atlético Nacional, en donde sigo argumentando su estatus de ídolo. Ganó una liga, una copa y una superliga que siguieron engordando las vitrinas del equipo más exitoso del fútbol profesional colombiano.

Eso sí, su mayor frustración en el fútbol fue haberse quedado a la orilla del título en la Copa América de Estados Unidos. A pesar de ser el suplente de Camilo Vargas, quien fue su reemplazante durante tres procesos mundialistas completos, era una oportunidad para quedar en la historia con un título con Colombia. Sin embargo, no le hizo falta. David es el segundo jugador con más partidos en la selección de Colombia. 131 apariciones para rememorar.

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Y aunque su final en el profesionalismo no fue una decisión, sino más bien una imposición de su cuerpo tras una recaída de su grave lesión en el codo durante su primer entrenamiento con el Atlante de México, el legado de David Ospina en el fútbol de nuestro país es inmenso. Más de una vez, una de sus atajadas, voladas y arriesgadas salidas nos mantuvieron el corazón todavía latiendo, el alma en su lugar y los sueños de millones de colombianos intactos.

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