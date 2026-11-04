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David Ospina, el guardián de Colombia durante más de 15 años

David Ospina le puso fin a su carrera como futbolista profesional y tras más de 20 años como arquero, el antioqueño cuelga los guantes por temas de salud.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
David Ospina, el guardián de Colombia durante más de 15 años
David Ospina en el histórico partido entre Colombia y Chile por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas camino al Mundial de Brasil 2014.
Foto: Óscar Pérez

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David Ospina Ramírez siempre estuvo destinado a la grandeza. El 7 de febrero de 2007, exactamente un año y dos días después de su debut profesional con Atlético Nacional, durante un partido amistoso contra Uruguay en el estadio General Santander de Cúcuta, el nacido en Itagüí el 31 de agosto de 1988 se puso por primera vez el buso de la selección de Colombia. Ingresó en un momento de emergencia, pues el mítico Miguel Calero había sido expulsado y tenía que estrenarse atajando un penal. Y aunque el partido contra los charruas terminó con una…

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol. 27DanielMontoya dmontoya@elespectador.com

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