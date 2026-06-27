Este es el historial de la selección de Colombia contra equipos europeos en mundiales

El once de Colombia ante Polonia en Rusia 2018. Foto: Getty Images - Alex Livesey

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Cada vez falta menos para que la selección nacional de Colombia salte al césped del Hard Rock Stadium de Miami con la firme intención de vencer a Portugal. Sin embargo, en el historial en Copas del Mundo frente a rivales europeos, los antecedentes no son alentadores y menos el más reciente.

En la historia, la Tricolor se ha enfrentado 11 veces a selecciones del Viejo Continente en mundiales, dejando un saldo negativo de cinco derrotas, tres empates y tres victorias. Sin embargo, hoy el equipo de Néstor Lorenzo quiere comenzar a torcer la historia a favor del país del Sagrado Corazón.

Le contamos: Colombia y Portugal, cara a cara del duelo más esperado de la primera fase del Mundial

Chile 1962, primer mundial de Colombia

En la segunda fecha de esta Copa Mundial de la FIFA, la selección consiguió un histórico empate 4-4 frente a la Unión Soviética. Para el recuerdo quedó el gol olímpico de Marcos Coll, el único en una cita orbital hasta el momento.

En la última jornada de esa fase de grupos, el equipo de todos cayó estrepitosamente 5-0 frente a Yugoslavia. A partir de ese instante tocó esperar casi tres décadas para volver a ver a Colombia en un Mundial.

Le sugerimos: La cruzada contra el “sí se puede” en las tribunas de la selección de Colombia

Italia 90, el regreso triunfal

A pesar de venir envalentonada por su victoria 2-0 frente a los Emiratos Árabes Unidos en su debut, la selección de Colombia perdió por la mínima diferencia, otra vez, frente a Yugoslavia, un equipo poderoso en ese entonces.

No obstante, el resultado que más recuerdan los colombianos de esa Copa del Mundo fue el empate 1-1, in extremis, contra la Alemania Federal. Un plantel que luego sería campeón del mundo frente a la Argentina de Diego Maradona.

Lea también: Colombia vs. Portugal hoy: hora, dónde ver y planes en Bogotá para el Mundial 2026

Estados Unidos 1994, lo que pudo ser y no fue

Colombia llegaba a territorio estadounidense con el rótulo de favorita al título mundial. Sin embargo, le cayó un balde de agua fría cuando Rumanía la venció 3-1 en el primer partido. Un golpe del que nunca se pudo recuperar.

Aun así, la selección cerró esa primera ronda de la Copa Mundial de la FIFA con un triunfo 2-0 frente a Suiza. Tragicamente, a los pocos días después de ese partido, Andrés Escobar fue asesinado en una discoteca de Medellín.

Le recomendamos: ¿Qué partidos hay hoy, 27 de junio, en el mundial? Programación y dónde verlos en vivo

Francia 1998, el fin de una era

Repitiendo el descalabro de hace cuatro años, la Tricolor volvió a caer con Rumanía, aunque esta vez 1-0. A pesar de ser el primer partido, esa derrota mermó mucho las posibilidades del seleccionado sudamericano en el mundial.

El combinado nacional cerró esa fase de grupos con otra derrota frente a un europeo. Esta vez, Inglaterra, con un golazo de tiro libre de David Beckham, le cerró la persiana a una generación dorada de la selección de Colombia.

Le puede interesar: ¡Ojo! Posible alineación de la selección de Colombia para enfrentar esta tarde a Portugal

Brasil 2014, el mejor mundial de nuestra historia

El regreso a un mundial de Colombia 16 años después se dio con una contundente victoria 3-0 sobre Grecia. El gol de Pablo Armero a los seis minutos abrió una fiesta que casi nos dura hasta el último día del torneo.

Rusia 2018, el recuerdo más latente

Aunque la selección venía de una inesperada derrota en el debut, se reacomodó en el grupo H de ese Mundial con un categórico triunfo 3-0 sobre la Polonia de Robert Lewandowski, en uno de los mejores partidos del equipo en esa cita orbital.

No obstante, en el único duelo de eliminación directa contra un europeo en la historia, la selección de Colombia no pudo imponerse a Inglaterra. Fue en los octavos de final de esa Copa del Mundo, en la que un empate 1-1 y los penales nos privaron de avanzar de ronda.

Ahora, casi ocho años después de ese amargo recuerdo en Moscú, Colombia tiene la oportunidad de reconciliarse con su historia y de comenzar a dar las primeras pinceladas de la mejor Copa Mundial de la FIFA de su historia.

Le podemos recomendar: Colombia vs. Portugal hoy: hora, dónde ver y planes en Bogotá para el Mundial 2026

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador