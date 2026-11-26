La camiseta número 10 de la selección de Colombia tiene una historia que pesa. La llevaron Carlos ‘el Pibe’ Valderrama y James Rodríguez, dos futbolistas que marcaron generaciones con su talento y su capacidad para interpretar el juego. Ahora, en el Mundial Sub-17 de Catar, esa responsabilidad recae sobre Samuel Martínez, un mediocampista de apenas 17 años que empieza a escribir su propia historia. El jugador formado en Atlético Nacional es la brújula de una selección que llegó al torneo como campeona sudamericana y que ya aseguró su…

La camiseta número 10 de la selección de Colombia tiene una historia que pesa. La llevaron Carlos ‘el Pibe’ Valderrama y James Rodríguez, dos futbolistas que marcaron generaciones con su talento y su capacidad para interpretar el juego. Ahora, en el Mundial Sub-17 de Catar, esa responsabilidad recae sobre Samuel Martínez, un mediocampista de apenas 17 años que empieza a escribir su propia historia. El jugador formado en Atlético Nacional es la brújula de una selección que llegó al torneo como campeona sudamericana y que ya aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final.

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Martínez nació el 5 de abril de 2009 y desde pequeño tuvo claro que quería dedicarse al fútbol. Su madre, Victoria, contó en una entrevista con la FIFA que el balón fue prácticamente el único juguete de su infancia. Cuando aprendió a escribir, dibujaba las alineaciones del Barcelona y ponía su nombre junto al de Lionel Messi, su gran ídolo. Incluso, cada Navidad pedía una camiseta del argentino. Aquellos sueños empezaron a tomar forma en las divisiones menores de Atlético Nacional, en el que desarrolló las cualidades que hoy lo convierten en uno de los futbolistas colombianos de mayor proyección.

Su talento se hizo evidente durante el Sudamericano Sub-17 de Paraguay, disputado este año. Colombia conquistó su segundo título continental de la categoría, después de 33 años, con una contundente victoria 4-0 sobre Argentina en la final. Martínez fue uno de los protagonistas de aquella campaña. Disputó los seis encuentros del campeonato y entregó tres asistencias, incluida una en la goleada definitiva sobre los argentinos. Su capacidad para encontrar espacios, asociarse con sus compañeros y administrar los tiempos del partido fue determinante en el equipo dirigido por Fredy Hurtado.

Aquella selección también dejó otras actuaciones memorables. En semifinales derrotó 3-0 a Brasil, antes de imponerse con autoridad sobre Argentina. Martínez compartió protagonismo con futbolistas como José Escorcia, Miguel Agámez y Adrián Mosquera. Sin embargo, su papel fue particular: mientras otros aparecían para definir las jugadas, el número 10 se encargaba de construirlas. Esa capacidad para organizar el ataque y conectar las líneas lo convirtió en una pieza fundamental de una generación que volvió a poner a Colombia en lo más alto.

Sus actuaciones despertaron el interés de varios clubes europeos, pero fue el Liverpool de Inglaterra el que terminó asegurando su fichaje. El 21 de julio de 2026, el conjunto inglés anunció un acuerdo con Atlético Nacional para incorporar al mediocampista a su academia en la temporada 2027-2028, cuando ya haya cumplido la mayoría de edad. La operación representa uno de los movimientos internacionales más importantes para un futbolista colombiano de su generación. Por ahora, Martínez continúa su proceso de formación mientras espera el momento de viajar a Inglaterra.

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En Catar, el colombiano ha demostrado por qué despierta tantas expectativas. Su estreno mundialista fue una muestra de personalidad. El 21 de noviembre, Colombia empataba 1-1 contra Japón cuando Hurtado decidió enviarlo al campo en el último cuarto de hora. Su ingreso cambió el desarrollo del encuentro. El equipo ganó claridad en la circulación y encontró mejores caminos para atacar. En el tiempo de descuento, Martínez recibió una infracción dentro del área y asumió la responsabilidad de cobrar el penalti. Convirtió el gol del triunfo 2-1 y fue elegido como el mejor jugador del partido.

Tres días después volvió a ser determinante. Contra Honduras, Colombia tenía dificultades para romper el empate y nuevamente encontró soluciones con el ingreso de su número 10. Martínez envió un centro preciso al segundo palo para que Matías Caicedo abriera el marcador. Después, José Escorcia sentenció el 2-0 que aseguró la clasificación colombiana a la siguiente ronda. En sus primeras dos presentaciones mundialistas, el mediocampista participó directamente en dos goles decisivos: uno marcado y otro asistido.

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Lo más llamativo es que Martínez todavía no ha comenzado como titular en el Mundial. Hurtado lo ha utilizado como alternativa para transformar los partidos desde el banco, una decisión que no le ha impedido ser el protagonista. Su influencia demuestra que el talento no siempre necesita muchos minutos para hacerse sentir. Con la pelota en los pies, el joven futbolista ofrece una pausa, una solución y una lectura diferente del juego.

Colombia afrontará desde las ocho de la mañana este viernes 27 de noviembre, con transmición del Gol Caracol, su último partido de la fase de grupos contra Serbia, con la clasificación asegurada y la posibilidad de disputar el primer lugar de su zona. Martínez tendrá una nueva oportunidad para demostrar que su influencia puede crecer en las rondas definitivas. Todavía es pronto para compararlo con los grandes números 10 de la historia nacional, pero sus primeras actuaciones permiten ilusionarse, inspiran la ilusión. El heredero de esa camiseta ya conquistó Sudamérica, aseguró su futuro en Liverpool y empieza a dejar su huella en un Mundial.

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