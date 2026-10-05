ANDI buscará nuevo presidente tras salida de Bruce Mac Master: esto dijo el gremio

La ANDI buscará nuevo presidente. Así lo informó este lunes 5 de octubre la Junta de Dirección General del gremio, que dijo haber recibido la decisión de Bruce Mac Master de poner fin a su ciclo como Presidente de la Asociación. Según el comunicado publicado por el gremio, en los próximos días la Junta Directiva integrará el comité que liderará la búsqueda de su sucesor o sucesora.

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El gremio también recordó que, bajo la gestión de Mac Master, la ANDI enfrentó crisis fiscales, la pandemia, momentos de conflictividad social, tensiones institucionales y "amenazas a la democracia y al equilibrio de poderes".

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En el mismo texto, el gremio dijo que quiere trabajar de manera constructiva con el Gobierno Nacional y mantener abiertos los espacios de interlocución, "preservando siempre su independencia, su autonomía y su lugar institucional". Lo que el comunicado no menciona es por qué se va Mac Master. El documento no se refiere a las "múltiples presiones" que él mencionó en su carta de renuncia, conocida el pasado 1 de octubre.

En contexto: Bruce Mac Master renuncia a la presidencia de la ANDI tras 13 años en el cargo

¿Qué dijo la ANDI sobre su independencia?

La ANDI dijo que seguirá trabajando con el Gobierno Nacional preservando su independencia y su autonomía. Para dicha Junta, al gremio le corresponde coordinar y promover "un trabajo armónico entre el sector público y el sector privado, con respeto, independencia y sentido de responsabilidad nacional".

El comunicado también hace referencia a la compleja situación fiscal del país. La Junta señaló que el rol del sector privado en el camino para superar las difíciles circunstancias de las finanzas públicas "no debe ser subestimado". Según las proyecciones del Gobierno, el déficit fiscal sería de 7,2 % del PIB este año, bajo el ajuste fiscal propuesto por la cartera de Hacienda, y de 9,4 % el próximo: los más altos del siglo. La deuda neta, además, alcanza 56 % del PIB.

¿Qué dijo Mac Master en su carta de renuncia?

En la carta, que se conoció el jueves 1 de octubre, Mac Master habló de "múltiples presiones" que, según mencionó, han afectado la capacidad del gremio de "actuar libremente y cumplir sus funciones con autonomía".

Contó que el plan de la ANDI era concentrarse en los desafíos del país "al lado de un gobierno que afirma estar decidido a apoyar la libre empresa", pero que en las últimas semanas se presentaron "circunstancias inesperadas y preocupantes". Dijo que él y las directivas hicieron "todo lo que estuvo a nuestro alcance para propiciar una solución", y que "todos esos intentos resultaron infructuosos".

Sobre su decisión, escribió: "No puedo permitir que circunstancias externas a la Asociación terminen afectando a sus afiliados, sus libertades o su normal desempeño". Dijo que, si su retiro ayuda a proteger a la institución, "debo dar este paso", y expresó su esperanza de que contribuya "a recuperar el trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional y el empresariado representado en la Junta de Dirección General".

Los hechos que motivaron su salida son todavía un misterio. Fuentes de alto nivel consultadas por este diario, así como publicaciones en otros medios de comunicación, han apuntado a desencuentros personales entre el ahora exdirigente de la ANDI y el presidente Abelardo de la Espriella. Al parecer, funcionarios del gobierno no estaban dispuestos a reunirse con Mac Master. En medio de la polémica, según informó Revista Semana, tres empresas salieron del gremio: Incauca, Providencia y Sucroal.

Una fuente del sector empresarial dijo a El Espectador que detrás de la salida de Mac Master hay una “colección de temas personales de vieja data”. Más allá de las hipótesis sobre los hechos que marcaron la salida del presidente del que se considera el gremio más importante del país, y de los hilos de poder que explicarían las “múltiples presiones” a las que se refirió Mac Master, lo cierto es que la relación con el Ejecutivo se había deteriorado.

La situación en la ANDI ocurrió un mes y medio después de que Carolina Soto declinó el nombramiento como presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI). Menos de 24 horas después de su designación, la excodirectora del Banco de la República rechazó el ofrecimiento tras la oposición que generó en sectores del Gobierno de Abelardo de la Espriella su llegada a este cargo (fuentes que conocen de cerca el caso aseguraron que el descontento se dio porque Alejandro Gaviria, su esposo, fue ministro de Petro). En su momento, Soto hizo un llamado a respetar la independencia de las decisiones del sector privado.

Mac Master estuvo al frente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) durante casi 13 años. Antes fue viceministro de Hacienda y director de Prosperidad Social.

La relación del Gobierno De la Espriella con los gremios

Tras la salida de Bruce Mac Master de la ANDI, El Espectador consultó a 26 gremios de distintos sectores y tamaños para entender cómo está funcionando la relación entre el Gobierno de Abelardo de la Espriella y el sector empresarial, en medio de la controversia por la renuncia del líder gremial. Algunos no contestaron. De otros, sus presidentes o equipos de prensa respondieron, tajantemente, que este es un tema sobre el que no se van a pronunciar. Hubo quienes explicaron que no podían atender la llamada porque se encontraban fuera del país o en medio de reuniones y eventos. Solo cuatro le contestaron a este diario, pero pidieron mantener el anonimato.

“Es difícil defender a alguien cuando no se sabe cuál es la realidad de la situación. Hay una pelea pública que se agrandó y nos salpicó a todos”, dijo uno de ellos. En esta administración, sostiene, los gremios han encontrado un interlocutor razonable, después de cuatro años de un Gobierno que les “cerró la puerta”.

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De hecho, cuenta que cuando en el Consejo Gremial Nacional han planteado la opción de reaccionar, no ha habido consenso porque el sentimiento mayoritario es que no se debería “dañar” la relación con el Gobierno por un tema que, considera la mayoría, no es un ataque contra los empresarios ni contra la independencia de las organizaciones, sino un asunto personal entre el exlíder de la ANDI y el primer mandatario. Otra fuente, de un importante gremio, solo respondió que la relación con el Ejecutivo es “inmejorable”.

El silencio de los otros gremios muestra, para Marc Hofstetter, profesor de Economía de la Universidad de los Andes y columnista de El Espectador, que el Gobierno tiene “músculo” para influir sobre estas asociaciones. El episodio de esta semana, en su concepto, los deja debilitados por “agachar la cabeza” y asumir que es un comportamiento aceptable.

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Conozca lo que dijeron los cuatro gremios que hablaron con este diario sobre su relación con el Gobierno aquí: El poder político y los gremios: lo que está sobre la mesa tras la salida de Mac Master

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