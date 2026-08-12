Andrés Felipe Velásquez, nuevo director de la Dian: estos son los retos que recibe

Andrés Velásquez, nuevo director de la DIAN Foto: @felipecardenal

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La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) tiene nuevo director. El Gobierno nombró a Andrés Felipe Velásquez Reyes como director general de la entidad, mediante el acto de nombramiento conocido este miércoles.

Velásquez llega a una de las entidades que más peso tendrá en la política económica del nuevo Gobierno. Sobre la Dian recaen dos tareas que en este momento se cruzan: sostener el recaudo tributario que necesita el Estado y administrar el control aduanero en un país que acaba de enfrentar una emergencia de grandes dimensiones.

Su llegada ocurre, además, apenas dos días después del terremoto del 10 de agosto. La emergencia ya obligó al Gobierno a adoptar medidas transitorias para contribuyentes y operadores de comercio exterior en varios de los departamentos afectados.

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De hecho, la Dian publicó este miércoles un proyecto de decreto para suspender términos aduaneros entre el 10 de agosto y el 10 de septiembre en las seccionales de Pereira, Armenia, Manizales, Buenaventura, Quibdó y Cali. La medida cobija, entre otros asuntos, los términos para la permanencia de mercancías en lugares de arribo, la nacionalización, la presentación de declaraciones y los procesos de tránsito aduanero.

La Dian también propuso nuevos plazos para determinadas obligaciones tributarias de personas naturales y sucesiones ilíquidas domiciliadas en municipios de Valle del Cauca, Risaralda, Quindío, Caldas, Chocó y Cauca. Son medidas diseñadas para que la emergencia no termine convirtiéndose, además, en un problema inmediato de incumplimiento tributario.

Ese será uno de los primeros asuntos que encontrará Velásquez sobre el escritorio.

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¿Quién es Andrés Felipe Velásquez?

El nuevo director es abogado de la Universidad Militar Nueva Granada, especialista en Derecho Tributario de la Universidad del Rosario y tiene una maestría en Fiscalidad Internacional de la Universidad de La Rioja, en España. También realizó formación de posgrado en Tax M&A en la Universidad de los Andes.

Su carrera ha estado concentrada en el derecho tributario. Según su perfil profesional, acumula más de 16 años de experiencia en planeación tributaria, derecho tributario internacional y litigios ante la administración tributaria y la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Es socio fundador de Velásquez Osorio Abogados, firma dedicada principalmente a asuntos tributarios, constitucionales, de Hacienda Pública e inversión extranjera. Antes hizo parte de Mauricio A. Plazas Vega Abogados & Cía.

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También ha tenido actividad académica. Es profesor de la especialización en Derecho Tributario de la Universidad del Rosario y ha sido docente de pregrado y posgrado en la Universidad Sergio Arboleda.

A esto se suma su experiencia en el sector público. Fue conjuez de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y asesor de la Dirección General Administrativa del Senado de la República. También ha publicado trabajos relacionados con impuestos, reformas y procedimiento tributario, y pertenece al Instituto Colombiano de Derecho Tributario.

El recaudo, otro frente

Velásquez reemplaza a Carlos Emilio Betancourt Galeano, quien había llegado a la dirección de la Dian en diciembre de 2025.

Betancourt es economista de la Universidad Nacional y magíster en Economía. Antes de dirigir la Dian ocupó, entre otros cargos, el de viceministro general de Hacienda, jefe de la Oficina de Estudios Económicos de la Dian y distintos puestos relacionados con finanzas públicas, política fiscal y economía distrital.

El nuevo director recibe una entidad que viene mostrando crecimiento en el recaudo, aunque en un escenario fiscal particularmente exigente.

Contexto: Recaudo tributario crece 11 % y suma más de la mitad de la meta anual

Durante el primer semestre de 2026, la Dian recaudó COP 165,54 billones, 11 % más que en el mismo periodo de 2025. La retención en la fuente aportó COP 58,64 billones, el IVA COP 36,2 billones y los tributos asociados al comercio exterior COP 24,1 billones.

Ese resultado representa más de la mitad de la meta de ingresos tributarios prevista para todo 2026. Pero las cuentas fiscales siguen bajo presión: el Marco Fiscal de Mediano Plazo proyecta un déficit del Gobierno Nacional Central de 5,3 % del PIB este año.

Y hay otro asunto que marcará su gestión. El Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció una nueva reforma tributaria para septiembre y ha planteado cambios en el sistema impositivo, entre ellos la eliminación del impuesto al patrimonio.

Velásquez, por tanto, llega cuando el Gobierno necesita aumentar el margen de maniobra de unas finanzas públicas apretadas, mientras acaba de asumir los costos de una emergencia y prepara cambios de fondo en el sistema tributario.

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