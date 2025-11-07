Salario mínimo ha sido clave en decisiones sobre tasas: ¿qué dice la junta del Banrep?

Carlos Emilio Betancourt, viceministro general de Hacienda, y Leonardo Villar, gerente del Banco de la República. Foto: Banco de la República

La junta directiva del Banco de la República decidió mantener las tasas de interés en 9,25 % el pasado 31 de octubre. El Emisor publicó las minutas de la reunión en la que se tomó la decisión: el documento muestra cuáles son los temas que más les preocupan a los miembros de la junta. En esa lista está el aumento del salario mínimo para 2026.

El presidente Gustavo Petro y miembros de su gabinete han asegurado que el aumento del mínimo será considerable, incluso por encima del de 2025 (9,54 %). En los últimos años, empresarios, trabajadores y Gobierno no han podido llegar a un acuerdo y, por lo tanto, el incremento se ha definido por decreto.

De hecho, desde septiembre, Fenalco anunció que este año no participará en la mesa de concertación. El presidente del gremio, Jaime Alberto Cabal, aseguró que no existen garantías para una discusión real.

En varias ocasiones los miembros de la junta del Banco de la República se han referido al mínimo como un tema importante para el futuro de la inflación: para algunos, por la indexación, un incremento muy por encima de la inflación puede generar aumentos en los precios. Otros miembros defienden que la experiencia de los últimos dos años contradice la teoría, porque el mínimo ha aumentado considerablemente y la inflación ha bajado.

En la última reunión, cuatro miembros de la junta directiva votaron por mantener la tasa de interés de política en 9,25 %, dos votaron por una reducción de 50 puntos básicos y uno lo hizo por un recorte de 25 puntos básicos. Estos fueron los argumentos.

Los datos clave

La principal razón para no bajar las tasas fue la inflación: en septiembre aumentó por tercer mes consecutivo y se situó en 5,2 %, el mismo nivel observado a finales de 2024. La inflación básica, sin alimentos ni regulados, permaneció en 4,8 %.

Las expectativas de inflación aumentaron en octubre. Los analistas estiman que el dato estará en 5,2 % y 4,3 % para fines de 2025 y 2026 respectivamente. Todas las medidas se mantienen por encima de la meta del 3 % para los próximos dos años.

Los indicadores de la actividad económica apuntan a que el PIB habría crecido un 3 % en el tercer trimestre del año. El equipo técnico proyecta un crecimiento económico del 2,6 % para 2025.

El déficit comercial se ha venido ampliando debido al incremento de las importaciones, en contraste con unas exportaciones que han permanecido relativamente estables.

Las condiciones de financiamiento externo del país se han tornado menos restrictivas, en un entorno de reducción de la tasa de interés de política en Estados Unidos, mayor demanda de activos de riesgo y menores tensiones comerciales globales. Sin embargo, aún persiste una elevada incertidumbre por los conflictos geopolíticos.

Los puntos de acuerdo

Los directores destacaron el dinamismo de la actividad económica, el buen desempeño del mercado laboral y la reducción de la informalidad. Por otro lado, reconocieron la persistencia de la inflación e incluso su repunte. La apreciación del peso colombiano frente al dólar ha ayudado a contener algunas presiones inflacionarias, pero la junta advirtió que esta es una variable volátil.

Los miembros de la junta también destacaron la importancia de “emprender una consolidación de las finanzas públicas, que contribuya a mantener la estabilidad macroeconómica y a lograr la convergencia de la inflación a la meta de 3 %”.

¿Por qué el Banrep no bajó las tasas?

El grupo mayoritario insistió en que no se pueden bajar las tasas con la inflación actual y que la reducción llegará cuando las condiciones aseguren la convergencia hacia la meta en un plazo razonable. De hecho, y este es un punto clave, las minutas señalan que varios miembros advirtieron que se “podrían considerar aumentos futuros de la tasa de interés si se materializan algunos riesgos inflacionarios que, aunque no hacen parte del escenario central, tampoco deben subestimarse”.

Los miembros de la junta argumentaron que el incremento de la inflación revela síntomas “inquietantes” de indexación de precios. “Esta situación podría acentuarse en 2026 si el incremento del salario mínimo resulta tan elevado como lo ha insinuado el Gobierno, lo cual se conjugaría con la propia inercia inflacionaria que se deriva de una inflación alta al finalizar 2025”, dicen las minutas.

También consideran que se debe tener en cuenta el fortalecimiento de la demanda interna a un ritmo que supera el 4 % anual, impulsado por el incremento del gasto público y la ampliación del déficit fiscal, además del aumento de las remesas de los trabajadores y los elevados precios del café.

Así mismo, sostienen que la respuesta de la producción interna ha sido insuficiente para atender esta mayor demanda, por lo que han aumentado las importaciones y el desequilibrio externo de la economía ha aumentado. En este contexto, advierten, podría aumentar la prima de riesgo y revertirse la revaluación de la tasa de cambio.

Otros riesgos son los precios de los alimentos, una variable difícil de predecir, y de los bienes regulados, como el gas natural, en un momento en el que el país cada vez depende más de las importaciones para atender la demanda.

Los argumentos de quienes proponían bajar las tasas

Los miembros de la Junta que votaron por un recorte de 50 puntos sostienen que el margen de la tasa de interés real de política sobre la tasa de interés real neutral es lo suficientemente amplio como para hacer un recorte que estimule la economía, que se ha recuperado, pero todavía no llega al nivel deseado.

Además, destacan la trayectoria descendente que la inflación ha mostrado durante los últimos dos años, y defienden que el incremento en septiembre tuvo origen en los rubros de alimentos y regulados, es decir, que fue el resultado de choques de oferta (y no de demanda), que la tasa de interés no puede corregir.

En este último argumento coincidió el miembro de la junta que votó por un recorte de 25 puntos básicos. Con un ejercicio de modelación y revisión de literatura, sustentó que una política monetaria contractiva en un contexto de choques de oferta podría tener efectos contraproducentes sobre la recuperación del crecimiento económico, la creación de empleo, la reactivación de la inversión y las expectativas económicas.

Con respecto al salario mínimo, defienden que este ha aumentado desde 2022 en términos reales, pero en ese periodo de tiempo la inflación ha descendido y el empleo ha crecido.

Finalmente, defienden que el mayor diferencial entre la tasa de política monetaria en Colombia y la de los Estados Unidos en un contexto de revaluación del peso, puede inducir la entrada de capitales de corto plazo (carry trade), estimulando la apreciación cambiaria y aumentando la vulnerabilidad financiera. “Por ahora no se ve este efecto, de persistir la revaluación y el apetito de los inversionistas por los mercados emergentes, esta situación se presentará con mucha probabilidad”.

