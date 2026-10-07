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Reconstrucción tras el sismo: ¿qué necesitan las viviendas y las personas?

Más de 364.000 familias están registradas como damnificadas por el terremoto del 10 de agosto, y varias ayudas de vivienda dependen de estar en ese registro. Ha habido anuncios de reconstrucción, subsidios de arriendo, mejoramientos de inmuebles e incentivos a la adquisición de vivienda, pero no todos están en marcha ni sirven para todos los afectados.

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Sophie Echappé Palomino
Damnificados de Pereira montaron cambuches o carpas a pocos metros de sus viviendas afectadas por el terremoto de 7.4 que azoto varias regiones de Colombia.
Damnificados de Pereira montaron cambuches o carpas a pocos metros de sus viviendas afectadas por el terremoto de 7.4 que azoto varias regiones de Colombia.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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En Pereira, algunas familias están regresando a esos hogares que dejaron vacíos después del sismo del 10 de agosto. Ya no pueden quedarse más días en casas de familiares o amigos y han tenido que volver a las viviendas que se declararon en riesgo de colapso o con uso restringido. Esto lo cuenta Néstor Hoyos, fundador de una cooperativa de vivienda social y residente de la capital de Risaralda. “La gente no sabe qué hacer”, dice.

La situación que describe Hoyos en Pereira se repite, con distintos matices, en los territorios afectados por el…

Por Sophie Echappé Palomino

Comunicadora social y politóloga con énfasis en periodismo e investigación para la paz de la Pontificia Universidad Javeriana. Fotógrafa por afición. sechappe@elespectador.com
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