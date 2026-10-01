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CAF le aprueba USD 1.250 millones a Colombia para clima, infraestructura y reconstrucción

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) aprobó USD 1.250 millones para cinco operaciones en Colombia. Estas operaciones impulsarán prioridades que tiene el país en infraestructura, acción climática, recuperación frente a los desastres naturales, movilidad sostenible y desarrollo urbano.

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Redacción Economía
AME8986. CIUDAD DE PANAMÁ (PANAMÁ), 28/01/2026.- El presidente ejecutivo del banco de desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Sergio Díaz Granados, habla durante el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 este miércoles, en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco
El presidente ejecutivo del banco de desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Sergio Díaz Granados, durante el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026. EFE/ Bienvenido Velasco
Foto: EFE - Bienvenido Velasco

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El CAF destinará USD 1.250 millones para cinco proyectos en Colombia. Según afirma el CAF, la financiación de estas operaciones se debe al compromiso del banco con el gobierno nacional de destinar hasta USD 9.000 millones a Colombia de aquí al año 2030.

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe busca promover el desarrollo sostenible en la región y, así mismo, la integración regional. Esto lo hacen a través de proyectos y programas de inversión, préstamos corporativos e inversiones de capital.

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Dentro del dinero aprobado en este caso, se destinarán USD 250 millones para acompañar la implementación de planes estratégicos del Plan de Desarrollo de Medellín. Adicional a esto, USD 350 millones se irán para la acción climática, la biodiversidad y la economía azul.

"El Programa de Apoyo a la Acción Climática y Economía Azul respaldará políticas públicas orientadas a fortalecer la adaptación y mitigación frente al cambio climático, proteger la biodiversidad e impulsar las finanzas sostenibles. También contempla acciones en economía circular, reducción de plásticos de un solo uso, pesca artesanal sostenible, prevención de la contaminación marina y conservación de ecosistemas", sostiene el CAF.

Además, se habilitarán líneas de crédito, la primera será de hasta USD 300 millones para facilitar el financiamiento parcial del Plan de Inversiones del Metro de Medellín. Este último plan tiene como objetivos: la expansión y modernización de corredores, la integración urbana alrededor de las estaciones y la renovación de la flota.

En contexto: CAF dispone un mínimo de USD 9.000 millones para el desarrollo de Colombia entre 2026 y 2030

La línea de crédito contingente será de hasta USD 150 para reconstrucciones en los territorios afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto. Estos recursos serán empleados para el restablecimiento de infraestructura y servicios fundamentales, pero también para el fortalecimiento de la capacidad institucional para que se agilice la reconstrucción.

Se darán también USD 200 millones para financiar la "rehabilitación, construcción, operación y mantenimiento" del corredor La Dorada-Chiriguaná. Este préstamo apoyará intervenciones de rehabilitación y construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria. "El proyecto se desarrolla bajo un esquema de asociación público-privada", afirma.

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Por Redacción Economía

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