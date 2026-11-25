La diferencia es de COP 38,7 billones. Es decir, por cada cuatro pesos que requiere la…

La reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto tiene un problema que va más allá de levantar viviendas y reparar colegios, hospitales y carreteras: todavía no está claro de dónde saldrá toda la plata. Las cuentas presentadas por Luis Felipe Henao, gerente del Fondo Milagro, muestran la dimensión del faltante. El país necesita COP 54 billones y, por ahora, tiene recursos presupuestados o disponibles por COP 15,3 billones.

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La diferencia es de COP 38,7 billones. Es decir, por cada cuatro pesos que requiere la reconstrucción, el fondo tiene aproximadamente 1. Henao señaló la dificultad durante su intervención en el XXIII Congreso Nacional de Infraestructura, en Cartagena.

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Recientemente, el Congreso dio luz verde a una adición presupuestal de COP 2,7 billones para alimentar el mecanismo.

La aprobación de esos recursos representa un avance, pero no cambia la dimensión del desafío: incluso con la adición, el fondo tendrá que conseguir financiación adicional y coordinar a entidades territoriales, empresas y organizaciones privadas para atender una emergencia que compromete buena parte de la infraestructura del occidente del país.

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¿En qué se gastará la plata?

Henao explicó que el 77 % de los recursos se concentrará en cuatro frentes: vivienda, salud, educación e infraestructura. El 23 % restante se destinará a apoyar al sector productivo, con participación de las cámaras de comercio.

En su intervención, el gerente mencionó más de un millón de niños afectados, 255.000 viviendas averiadas y 51.000 destruidas, además de 502 centros de salud con daños y 150 puentes averiados.

En vivienda, Henao planteó que el fondo debe ajustar los recursos a las condiciones de cada territorio. Puso como ejemplo la posibilidad de financiar soluciones con COP 80 millones en lugar de COP 200 millones, cuando la gestión de las gobernaciones y otros actores permita reducir el costo. También señaló que se han encontrado solicitudes de demolición relacionadas con el trámite de pólizas de seguros, un asunto que, según dijo, requiere coordinación con las aseguradoras.

La intención, dijo Henao, es que los recursos públicos no terminen financiando soluciones más costosas de lo necesario. Para eso, el gerente aseguró que el Fondo Milagro trabajará con los gobiernos locales y el sector privado, y que revisará los proyectos antes de aprobar su financiación.

Esa revisión también será necesaria en el Plan de Acción Especial (PAE), el instrumento que, según Henao, permitirá priorizar las intervenciones. El funcionario dijo que ha encontrado obras sobredimensionadas y que una de sus primeras tareas será ajustar su alcance a las necesidades reales de las comunidades.

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Transparencia y contratación: las promesas del nuevo gerente

La administración de los recursos será otra prueba para el Fondo Milagro. La emergencia ocurre después de los cuestionamientos a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), cuya capacidad quedó bajo escrutinio por los casos de corrupción que involucraron contratos destinados a atender emergencias.

"Lo que pasó en la Unidad de Gestión de Riesgo fue desastroso. Fue delincuencial", afirmó.

Anunció que publicará una carta con los criterios de transparencia que aplicará el fondo. Aunque reconoció que su contratación tiene condiciones específicas, aseguró que utilizará herramientas como el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) para dar visibilidad a los procesos.

"La mayor transparencia me permite andar más rápido, la opacidad sin límite", dijo. Aun así, queda pendiente conocer el alcance de los criterios anunciados y cómo se aplicarán a los contratos que se financien con los recursos del fondo.

¿Qué pasó con las donaciones privadas?

"Yo no voy a usar la plata de las donaciones", respondió, y añadió que su papel será coordinar y priorizar los proyectos para que las empresas y fundaciones puedan ejecutar sus aportes de manera adecuada, sin duplicar esfuerzos ni financiar obras que ya tengan respaldo de otras fuentes.

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Henao mencionó, entre otros ejemplos, proyectos de vivienda que adelantan organizaciones privadas y la estructuración de iniciativas en Chocó. La idea es que el fondo identifique qué necesita cada territorio y articule los recursos públicos con los aportes empresariales. También destacó la participación de las gobernaciones, los municipios y las regalías bajo un esquema en el que distintas entidades contribuyan a financiar las soluciones.

Una cuenta que todavía no cierra

El costo de la reconstrucción, estimado en COP 54 billones, se conocía desde octubre, cuando el Ministerio de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, actualizó el cálculo de los daños. De ese total, cerca de COP 20 billones corresponderían al componente de vivienda.

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La cifra es considerable frente a la capacidad presupuestaria disponible. En agosto, cuando apenas comenzaban los diagnósticos, las estimaciones preliminares hablaban de pérdidas directas por COP 30 billones en edificaciones e infraestructura.

Henao señaló que el Gobierno combinará una estrategia con presupuesto público, regalías, recursos territoriales y aportes privados. Pero la coordinación no reemplaza la financiación: mientras no se identifiquen nuevas fuentes y se concreten los desembolsos, la brecha seguirá abierta.

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