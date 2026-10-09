Cómo financiar la reconstrucción tras el terremoto: propuestas de Anif

Durante el segundo trimestre de 2026, la economía creció 3,5 % anual, principalmente por sectores como: la administración pública, el comercio, el transporte y el turismo. El sismo frenó algunas de estas actividades y es por esto que diferentes gremios, emprendedores,…

La situación macroeconómica del país sigue estando influenciada por las altas tasas de inflación, la situación fiscal y el impacto del terremoto del 10 de agosto. Según el Centro de Pensamiento Económico, Anif, el sismo afectó territorios que representan el 14,5 % del PIB.

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Durante el segundo trimestre de 2026, la economía creció 3,5 % anual, principalmente por sectores como: la administración pública, el comercio, el transporte y el turismo. El sismo frenó algunas de estas actividades y es por esto que diferentes gremios, emprendedores, ciudadanos y ciudadanas están pidiendo que se sigan reactivando las economías locales.

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La reconstrucción va desde la reactivación de estas economías hasta las garantías que debería dar el Estado en vivienda, infraestructura y educación.

En contexto: Así va el Fondo Milagro: sus primeros recursos vienen de un crédito del Banco Mundial | EL ESPECTADOR

El costo de reconstrucción, según el gobierno, está en COP 30 billones, faltará ver el costo real una vez terminen estos años de reconstrucción. Las estimaciones sobre el costo total son diversas y según Anif hay que tener en cuenta: el costo del daño (lo que cuesta reconstruir las casas destruidas, por ejemplo), el costo de la reconstrucción (lo que cuesta reponer estas casas con mejores condiciones, de sismorresistencia y los costos de la operación simultánea en varios municipios) y el costo fiscal (la porción que asume el Estado sin tener en cuenta los subsidios, los seguros, los aportes privados).

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“El espacio para nuevo endeudamiento es estrecho e incrementarlo presionaría las primas de riesgo soberano (interés extra que un país debe pagar para financiarse en los mercados)”, advierte Anif.

Alternativas para reconstruir

Ante la compleja situación de las finanzas públicas, Anif propone cuatro alternativas, las dos primeras orientadas a aprovechar recursos existentes. Una consiste en revisar las apropiaciones no comprometidas del Presupuesto General de la Nación: de los COP 89,5 billones destinados a inversión en 2026, estima que podrían revisarse hasta COP 20,1 billones, priorizando los sectores con una ejecución inferior al 20 %.

El pasado 6 de octubre, se expidió el Decreto 1488 de 2026 donde se estipuló que se hará una adición presupuestal de COP 624.656 millones al Presupuesto General de la Nación y dicho monto se destinará al Fondo Milagro.

La segunda alternativa es acudir al Sistema General de Regalías, cuyo presupuesto bienal ascendió a COP 63,7 billones, más del doble del monto previsto inicialmente, debido a los saldos sin ejecutar acumulados desde 2012. Allí se identifican COP 3,7 billones en proyectos sin Certificado de Disponibilidad Presupuestal y otros COP 10,1 billones de recaudo que no tienen proyectos asignados.

La tercera alternativa busca limitar el costo fiscal mediante “apalancamiento”: créditos para los microempresarios afectados con garantías del Fondo Nacional de Garantías que cubran entre el 60 % y el 90 %, como se hizo mediante el Decreto Legislativo 244 de 2026 tras la ola invernal. A esto se suman los aportes voluntarios habilitados por la DIAN en la casilla 141 del formulario 210, disponibles para cerca de siete millones de declarantes de renta.

La cuarta propone mecanismos tributarios de colaboración con el sector privado, como la modalidad especial de Obras por Impuestos para la Reconstrucción, creada por el Decreto Legislativo 1389 del 9 de septiembre. Las alianzas público-privadas con el sector constructor complementan esta vía para recuperar viviendas e infraestructura con estándares sismorresistentes.

Ante la complejidad de las finanzas públicas, el informe deja claro que el país tendrá que pensar "fuera de la caja" y evaluar fuentes de financiación alternativas. Todo esto asegurando la trazabilidad de los recursos, pues según Anif la credibilidad del Fondo dependerá de este seguimiento.

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