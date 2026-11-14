¿Cómo se define el salario mínimo? Paso a paso, fechas clave y qué pasa si no hay acuerdo

La mesa de concertación para definir el aumento del salario mínimo en 2027 se instalará el 18 de noviembre. De todas formas, esta semana el Gobierno de Abelardo de la Espriella adelantó reuniones preparatorias con entidades y con investigadores y analistas.

Cada fin de año, Gobierno, empresarios y trabajadores se reúnen para intentar llegar a un acuerdo sobre el aumento del salario mínimo. Este es un tema espinoso y en varias ocasiones, incluyendo 2025 y 2026, no se ha logrado consenso.

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En la conversación sobre el aumento del salario mínimo participan tres actores clave: los empresarios, representados por gremios como la ANDI, Fenalco y Acopi; los trabajadores, a través de centrales obreras como la CUT, la CGT y la CTC; y el Gobierno, encabezado por el Ministerio de Trabajo.

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Los datos clave para la negociación del mínimo

En la mesa de concertación se presentan datos clave, incluyendo la inflación, tanto la causada como la meta para el año siguiente; la productividad que mide si el país está produciendo más o menos con los mismos recursos; el balance del crecimiento económico y la participación de los salarios en el ingreso nacional.

La inflación suele ser la variable más determinante porque uno de los objetivos del incremento del salario mínimo es mantener el poder adquisitivo de los trabajadores. Con corte a octubre, la variación anual del Índice de Precios al Consumidor se ubicó en 6,3 %.

Otro concepto que se debe tener en cuenta en esta conversación es el de incremento real del salario mínimo, que es el aumento nominal menos la inflación. Básicamente, muestra si el trabajador realmente puede comprar más cosas que el año anterior.

Las fechas para la negociación del salario mínimo

El 15 de diciembre es la primera fecha para llegar a un acuerdo sobre el salario mínimo. Si para ese momento no hay consenso, las partes que estén en desacuerdo tienen 48 horas para presentar por escrito sus salvedades. Después, las partes tienen otras 48 horas para estudiar los argumentos y fijar su posición.

En esos días, usualmente, el Ministerio de Trabajo adelanta reuniones unilaterales con centrales obreras y gremios para tratar de llegar a un acuerdo. Al final, la mesa debe reunirse para buscar un consenso antes del 30 de diciembre. Si definitivamente no hay acuerdo, el Gobierno debe fijar por decreto, antes de esa fecha (30 de diciembre), un aumento que tenga en cuenta la inflación causada, la meta de inflación para el año siguiente, la productividad, el crecimiento del PIB y la participación de los salarios en el ingreso nacional.

Desde ya, los empresarios han pedido prudencia a la hora de definir el incremento del salario mínimo de 2027. En entrevista con El Espectador, Luz Stella Murgas, nueva presidenta de la ANDI, dijo que hay tres objetivos: que los trabajadores mejoren su ingreso, proteger la fuente de empleabilidad y evitar la informalidad. “Debe haber reflexiones técnicas, sensatas y responsables de todos los que estamos en esa mesa de concertación”, afirmó.

Lea la entrevista: “La ANDI no tiene que elegir entre ser independiente y tener interlocución”: Murgas

Vea en esta tabla cómo se ha comportado el salario mínimo en los últimos años:

¿Qué pasó con el salario mínimo en 2026?

En 2026, el Gobierno de Gustavo Petro decretó un aumento del 23 % en el salario mínimo, así pasó de COP 1.423.500 en 2025 a COP 1.750.905 este año. Con el auxilio de transporte, que quedó en COP 249.095, el ingreso mensual de quienes tienen derecho a este beneficio llegó a COP 2 millones.

En su momento, el Ejecutivo justificó que el país debía pasar de un salario mínimo a un salario vital, que considerara las necesidades básicas de los trabajadores y sus familias. El aumento generó polémica. Los empresarios argumentaron que ese incremento, más la reforma laboral, subía de manera desproporcionada los costos laborales, golpeando el empleo formal.

En febrero de 2026, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto original y le ordenó al Gobierno de Gustavo Petro expedir un aumento transitorio del salario mínimo y explicar los indicadores económicos y criterios legales que se consideraron para un aumento de 23 %. Ese mismo mes, el Ejecutivo expidió un decreto que mantuvo el mismo aumento, pero con una justificación más detallada.

En julio, el Consejo de Estado revocó la suspensión provisional del decreto original y dejó sin efecto las órdenes impartidas y las medidas que tomó el Gobierno para cumplirlas. En todo caso, por ahora el aumento sigue siendo el mismo que anunció en diciembre el entonces presidente Gustavo Petro. Todavía el alto tribunal no ha tomado una decisión definitiva al respecto.

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