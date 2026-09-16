Pero estos no son los únicos indicadores que tuvieron una disminución, también el de la valoración de los hogares y la disposición a comprar bienes durables.

De julio a agosto el Índice de Confianza del Consumidor (ICC), que mide Fedesarrollo mediante una encuesta) tuvo una disminución de 5,2 puntos porcentuales. En julio estaba en 20,7 % y en agosto quedó en 15,5 %. Esta disminución en el balance general se debe a la disminución de las expectativas del consumidor (caída de 7,7 %) y de las condiciones económicas (caída de 1,6 %).

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Confianza del consumidor cayó en agosto, pero sigue por encima de los niveles de 2025

Aún así, la Encuesta de Opinión del Consumidor también indica que la confianza de los consumidores aumentó 17,9 % a comparación de agosto de 2025. En ese momento el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) estaba en -2,4 % y un año después aumentó debido a los incrementos en el Índice de Expectativas del Consumidor (22,1 %) y en el Índice de Condiciones Económicas (11,6 %).

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La confianza bajó en cuatro ciudades

El deterioro de la confianza se presentó en cuatro de las cinco ciudades analizadas por Fedesarrollo. Las mayores caídas frente a julio de 2026 se registraron en Bogotá, con una reducción de 8,5 %, y Medellín, con una disminución de 7,7 %.

También se presentaron descensos en Barranquilla, de 5,4 puntos porcentuales, y Bucaramanga, de 4,4 puntos porcentuales. Cali fue la única ciudad donde la confianza aumentó, al pasar de 1,4% en julio a 12,7% en agosto, una mejora de 11,3 puntos porcentuales.

Pese a las variaciones mensuales, todas las ciudades registraron mejores resultados que en agosto de 2025. Barranquilla alcanzó el balance más alto, con 24,6 %, seguida de Bucaramanga con 21,6 %, Medellín con 17 %, Bogotá con 14,1 %, y Cali con 12,7 %.

La confianza de los consumidores disminuyó en dos de los tres niveles socioeconómicos

La confianza también se redujo en dos de los tres niveles socioeconómicos, pues en el nivel socioeconómico bajo, el indicador cayó 8,3 puntos porcentuales frente a julio, al pasar de 19,1 % a 10,8 %.

En el nivel socioeconómico medio, la disminución fue de 4,1 puntos porcentuales, pues el balance pasó de 21,9 % a 17,8 %. En contraste, la confianza de los consumidores de niveles socioeconómicos altos aumentó 6 puntos porcentuales y llegó a 30,9 %.

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Menor disposición para comprar vivienda y mayor para comprar bienes durables

La disposición de los hogares para comprar vivienda continuó en terreno negativo. El balance se ubicó en -25,7 % en agosto, una caída de 3,5 puntos porcentuales frente a julio, cuando había sido de -22,2 %.

La disminución fue especialmente marcada en Cali, donde el indicador cayó 28,9 puntos porcentuales y llegó a -44,1 %. También se presentaron descensos en Bogotá y Bucaramanga.

En contraste, la disposición para comprar vivienda aumentó en Medellín, con una mejora de 26,4 puntos porcentuales, y en Barranquilla, con un incremento de 10,8 puntos porcentuales.

Por otro lado, la disposición a comprar muebles y electrodomésticos registró una mejora en agosto. El balance fue de 4,2 %, frente a 1,7 % en julio, lo que representa un aumento de 2,5 puntos porcentuales.

Cómo se construye el ICC

Para responder a la encuesta, Fedesarrollo plantea una serie de preguntas dentro de las cuales están : dentro de un año ¿a su hogar le estará yendo económicamente mejor? Durante los próximos 12 meses ¿vamos a tener buenos tiempos económicamente? y ¿cree usted que las condiciones económicas del país en general estarán mejores?

Estas tres responden al Índice de Expectativas del Consumidor (IEC) y de julio a agosto de 2026 la respuesta a las tres preguntas representó una disminución entre el 5,4 % y el 9,5 %. Entonces las expectativas descendieron en este mes.

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Ahora bien, para calcular el Índice de Condiciones Económicas (ICE), Fedesarrollo plantea dos preguntas: ¿Cree usted que a su hogar le está yendo económicamente mejor o peor que hace un año? Y ¿cree usted que este es un buen momento o un mal momento para que la gente compre muebles, nevera, lavadora, televisor, y cosas como esas?

Estas cinco preguntas (tanto del IEC como del ICE) hacen parte del cálculo del Índice de Confianza del Consumidor, de ahora en adelante ICC.

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