Ahora bien, si se compara septiembre con agosto, la percepción sobre la situación económica de los…

En principio, es positivo, porque la ciudadanía se siente más optimista sobre sus ingresos y el empleo, de manera que es más probable que se animen a gastar (en vivienda, automóvil, electrodomésticos) y dinamicen de ese modo la economía en general.

La confianza subió en un año. Aumento, en números, de más de 14 puntos porcentuales. Según el índice de Fedesarrollo, desde septiembre de 2025 la confianza del consumidor subió de 1,6 % a 15,7 %.

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Confianza del consumidor en Colombia: qué mejoró y qué preocupó en septiembre

Ahora bien, si se compara septiembre con agosto, la percepción sobre la situación económica de los hogares empeoró frente a agosto y la disposición a comprar vehículos también cayó.

Para entender, en general, qué significa todo esto, vamos a desgranar las cifras:

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La confianza de los consumidores colombianos mejoró considerablemente frente al año pasado, aunque las señales más recientes muestran que esa recuperación no se refleja por igual en la situación económica de los hogares. En septiembre de 2026, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) llegó a 15,7 %, un aumento de 14,1 puntos porcentuales frente al mismo mes de 2025, cuando se ubicaba en 1,6 %. Sin embargo, el balance mensual fue mucho más modesto: apenas subió 0,2 puntos frente a agosto.

Los resultados de la Encuesta de Opinión del Consumidor de Fedesarrollo muestran una recuperación de las expectativas económicas, pero también un deterioro en la percepción de las condiciones actuales. En septiembre, el índice de expectativas del consumidor alcanzó 25,1 %, frente al 2,6 % de un año atrás. El índice de condiciones económicas, por su parte, pasó de 0,1 % a 1,7 % en el mismo periodo.

Si se pone lupa en la evolución agosto-septiembre, hay una diferencia en los componentes. Mientras las expectativas aumentaron de 22,6 % en agosto a 25,1 % en septiembre, el índice de condiciones económicas cayó de 4,8 % a 1,7 %. La caída de 3,1 puntos porcentuales estuvo relacionada con una percepción más desfavorable de las finanzas familiares: el balance de quienes consideraban que a su hogar le iba económicamente mejor que un año antes pasó de 5,4 % a -4,8 %.

En contraste, mejoraron las perspectivas sobre el futuro del país. El balance de quienes esperan que las condiciones económicas nacionales sean mejores dentro de 12 meses pasó de 14,8 % en agosto a 19,9 % en septiembre. También aumentó de 16,7 % a 21,3 % el balance de quienes esperan que los próximos meses sean económicamente favorables.

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Una recuperación desigual entre ciudades

La mejora anual de la confianza también se observa en las cinco ciudades analizadas por Fedesarrollo, aunque el comportamiento reciente fue dispar.

Bucaramanga registró el balance más alto en septiembre, con 26,4 %, seguida de Barranquilla, con 20 %, y Medellín, con 18,4 %. Bogotá llegó a 15,6 %, mientras que Cali obtuvo el resultado más bajo, con 7,2 %.

Frente a agosto, la confianza aumentó en Bucaramanga, Bogotá y Medellín, pero cayó en Barranquilla y Cali. En esta última ciudad, el indicador retrocedió 5,5 puntos porcentuales en un mes, hasta quedar en menos de la mitad del balance registrado en agosto.

Por nivel socioeconómico, la confianza aumentó únicamente entre los hogares de ingresos bajos, con una variación mensual de 4,4 puntos porcentuales. En los estratos medios cayó 2,9 puntos y en los altos disminuyó 5,7 puntos. El resultado sugiere que el avance nacional no se distribuyó de manera uniforme entre los grupos consultados.

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¿Qué están dispuestos a comprar los hogares?

La disposición a comprar vivienda mejoró frente a agosto. El balance pasó de -25,7 % a -24 %, un incremento de 1,7 puntos porcentuales. También aumentó frente a septiembre de 2025, cuando se situaba en -32,2 %.

Pese a la recuperación, el resultado continúa en terreno negativo, lo que significa que las respuestas desfavorables siguen superando a las favorables.

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Las diferencias entre ciudades fueron pronunciadas. Bucaramanga registró un aumento mensual de 23,2 puntos porcentuales en la disposición a comprar vivienda; Cali subió 11 puntos y Bogotá, 9,7. En Medellín, en cambio, el indicador cayó 27,3 puntos y en Barranquilla retrocedió 23 puntos.

La brecha también apareció por nivel socioeconómico. La disposición a comprar vivienda mejoró 13,8 puntos entre los hogares de ingresos bajos, pero cayó 7 puntos en el estrato medio y 26,2 puntos en el alto.

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En cuanto a los bienes durables, como muebles y electrodomésticos, el balance aumentó de 4,2 % en agosto a 8,1 % en septiembre. Además, se ubicó 8,5 puntos porcentuales por encima del registro de septiembre de 2025. La disposición a comprar vehículos tuvo un comportamiento distinto: cayó de -18,6 % a -23,4 % frente al mes anterior, aunque permaneció por encima del -45 % registrado un año atrás.

En pocas palabras, la comparación anual deja una mejora clara de la confianza del consumidor, pero el dato mensual muestra que el avance no es lineal. Las expectativas sobre la economía son más favorables que hace un año y aumentó la disposición a comprar algunos bienes, mientras la valoración de las finanzas familiares empeoró frente a agosto. La recuperación, por tanto, convive con señales de cautela en las decisiones de consumo.

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