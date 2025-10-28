Contraloría pide a Ecopetrol explicar la posible venta del Permian en EE. UU.

Fachada de este edificio Foto: El Espectador - José Vargas

La Contraloría General de la República entró formalmente al debate por el Permian, el activo más rentable de Ecopetrol en Estados Unidos.

En una carta enviada al presidente de la compañía, Ricardo Roa, el organismo pidió información técnica, financiera y jurídica sobre una posible desinversión en la cuenca, como parte de la auditoría de cumplimiento que realiza para el periodo 2024-2025.

El requerimiento, firmado por la Contraloría Delegada para el Sector de Minas y Energía, ordena entregar la documentación en menos de 24 horas e incluye una advertencia: si Ecopetrol no suministra la información de manera completa y oportuna, podría abrirse un proceso sancionatorio por obstrucción al control fiscal.

Los documentos clave que pidió la Contraloría:

En su comunicación, el ente de control exige a la empresa:

El informe técnico, financiero y jurídico que sustente una eventual venta.

Las actas de junta directiva donde se haya discutido el tema.

Evaluaciones de riesgos reputacionales y fiscales.

El impacto estratégico y financiero que tendría desprenderse del activo.

La certificación de que cualquier decisión se adopta conforme al gobierno corporativo y a la normativa vigente.

La carta subraya que el Permian representa el 15 % de la producción total de Ecopetrol y el 14 % del Ebitda del segmento de exploración y producción, por lo que una venta podría reducir hasta en 30 % el valor de la acción y afectar la sostenibilidad financiera de la empresa.

Una investigación que llega en medio de la presión política

El oficio de la Contraloría llega pocas semanas después de que el presidente Gustavo Petro insistiera en que Ecopetrol debe vender su participación en el Permian (una sociedad con Occidental Petroleum (OXY), en la que la estatal colombiana posee el 49 %— para redirigir recursos hacia energías limpias.

Petro, por su parte, afirmó en entrevista con Daniel Coronell que informes de las agencias de control estadounidenses sobre capitales evidenciarían que el negocio no es “una mina de oro” como se presenta en Colombia y que, de hecho, pondría en riesgo la estabilidad financiera de la compañía. Sin embargo, expertos del sector, exministros y exmiembros de la junta directiva sostienen lo contrario: el Permian es el negocio más rentable de la compañía, con márgenes Ebitda del 76 %, frente al promedio nacional del 35 % al 40 %.

Una carta firmada por más de 70 figuras del sector energético pidió a la Contraloría y la Procuraduría “actuar con urgencia” para evitar un posible detrimento patrimonial si se concreta la venta. Según sus estimaciones, la salida del Permian le haría perder a Ecopetrol cerca de 189 millones de barriles equivalentes en reservas (el 10 % del total).

El debate

El Gobierno respalda su posición en un informe del Consejo Permanente para la Transición Energética Justa y la Alianza Colombia Libre de Fracking, que cuestiona la rentabilidad del Permian.

Según el estudio, Ecopetrol ha recuperado solo USD 822 millones de una inversión de más de USD 2.800 millones, además de USD 970 millones en pasivos, lo que supondría una rentabilidad menor a la esperada.

El documento asegura que la utilidad neta cayó 48 % entre 2023 y 2024, con un margen de apenas USD 5 por barril, inferior al de sus refinerías en Cartagena y Barrancabermeja.

“Nuestra gran conclusión es que este ha sido un excelente negocio para OXY, que obtiene el 51 % de la producción con una inversión mínima, mientras Ecopetrol y, por ende, el Estado colombiano asumen hasta el 75 % de los costos. Un negocio así no fortalece a la empresa pública ni a su accionista mayoritario, que es la Nación”, señaló el ingeniero Juan Gonzalo Castaño a El Espectador.

De manera preliminar, Óscar Ferney Rincón, director de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Acipet), advirtió que el informe ignora variables fundamentales de valoración, como los flujos de caja descontados y el Ebitda acumulado.

“Entre otras cosas, valora las inversiones que se han hecho, pero no los flujos de caja futuros, sin lo que no es posible hacer un análisis, tampoco se refiere al Ebitda (un indicador claro de caja) ni a los flujos de caja descontados (metodologías aceptadas para la valoración de activos, proyectos y reservas), y si lo hace con la utilidad anual, que si bien es un indicador importante, no refleja el ciclo de vida del activo”, dijo el dirigente gremial.

Lo que está en juego

El Permian es más que un activo en el exterior. Para Ecopetrol, representa un modelo de aprendizaje tecnológico, una fuente de flujo de caja estable y una vitrina ante los mercados internacionales.

Venderlo, advierten los expertos, no solo debilitaría la posición financiera de la compañía, sino también la confianza de los inversionistas.

