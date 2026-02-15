Lista de admitidos supernumerarios registraduría 2026: así puede consultar si quedó elegido

Los ciudadanos recibirán cerca de un millón de pesos durante los 10 días de jornada. Foto: Registraduria

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Cada ciclo electoral obliga a ampliar la operación del Estado. Para las elecciones de Congreso y las consultas presidenciales del 8 de marzo de 2026, la Registraduría Nacional del Estado Civil abrió la Convocatoria de Supernumerarios 2026, una vinculación temporal destinada a reforzar tareas administrativas y logísticas en todo el país.

La entidad publicó ya la lista preliminar de seleccionados. Más de 33.000 ciudadanos fueron preseleccionados para apoyar durante diez días el engranaje previo y posterior a la jornada electoral. El atractivo es evidente: un pago aproximado de COP 1.019.280 por ese periodo, proporcional a un salario base mensual de 3.159.770.

Si se observa la convocatoria por partes, aparecen tres dimensiones relevantes: volumen, territorio y naturaleza del vínculo.

Más de 33.000 preseleccionados a nivel nacional. No se trata aún de un listado definitivo; corresponde a la etapa preliminar.

Los departamentos con mayor carga electoral concentran más cupos:

Bogotá D.C.: 4.297

Antioquia : 4.232

Valle del Cauca : 2.978

Cundinamarca : 1.855

Santander: 1.701

En contraste, territorios de menor población como San Andrés y Providencia (38), Guainía (42) y Amazonas (78) registran cifras más bajas, acordes con su tamaño electoral.

El cargo es supernumerario auxiliar administrativo. La vinculación va del 3 al 12 de marzo de 2026. Las funciones incluyen apoyo interno, organización documental, atención al ciudadano y manejo de información bajo lineamientos institucionales. Es un contrato temporal, concentrado en el momento de mayor presión operativa.

Tras la publicación del 12 de febrero, se abrió un periodo de reclamaciones. La lista definitiva está prevista para el 18 de febrero.

¿Cómo consultar si fue seleccionado?

La consulta es directa y depende del departamento en el que se realizó la inscripción:

Ingresar al portal oficial de la Registraduría. Ubicar la sección “ Convocatoria de Supernumerarios 2026 ”. Seleccionar el departamento correspondiente. Descargar el archivo titulado “Aspirantes seleccionados”.

En el documento aparecerá el estado de la postulación: cupo asignado o lista de espera. La publicación también está disponible en sedes distritales, delegaciones departamentales y registradurías municipales.

Cada nombre en esa lista representa una función específica dentro de la cadena electoral.

La convocatoria exigía ser colombiano, mayor de edad, bachiller, tener definida la situación militar (en el caso de los hombres) y no tener parentesco con funcionarios de la entidad ni con candidatos inscritos. La etapa preliminar incluye a quienes cumplieron con esos requisitos formales.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.