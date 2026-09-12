¿Cuánto tiempo tiene Colpensiones para responder una solicitud de pensión?

Colpensiones explicó a este diario que, por regla general, tiene hasta cuatro meses calendario, contados desde la fecha en la que se radicó la solicitud completa (es importante que haya entregado todos los documentos), para decidir de fondo sobre el reconocimiento de una pensión de vejez o invalidez. Esta última se entrega a las personas que ya no pueden seguir trabajando por una…

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Colpensiones explicó a este diario que, por regla general, tiene hasta cuatro meses calendario, contados desde la fecha en la que se radicó la solicitud completa (es importante que haya entregado todos los documentos), para decidir de fondo sobre el reconocimiento de una pensión de vejez o invalidez. Esta última se entrega a las personas que ya no pueden seguir trabajando por una enfermedad o un accidente y que cumplen determinadas condiciones.

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Para la pensión de sobrevivientes, que se entrega a los familiares de una persona afiliada o pensionada que fallece, el plazo máximo de respuesta es de dos meses.

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Tenga en cuenta que el trámite completo, con la inclusión en nómina y el inicio del pago, puede tomar hasta seis meses desde la solicitud.

Según Andrés Izquierdo, abogado experto en pensiones y gerente general de Integral Soluciones Pensionales (ISP), si transcurre el plazo establecido para la respuesta a la solicitud y la entidad no ha dado respuesta, el ciudadano tiene dos opciones. La primera es presentar un derecho de petición en el que solicite que se dé respuesta a su trámite.

La segunda alternativa, explicó Izquierdo a El Espectador, es acudir a una acción de amparo constitucional, es decir, una tutela, por la vulneración de los términos para resolver la solicitud pensional.

La reforma pensional

A la hora de hablar de pensiones, es importante tener en cuenta que el 1° de abril de 2027 Colombia estrenará un nuevo sistema pensional.

La reforma no les aplicará a todos. Las personas que ya están pensionadas no tendrán ningún cambio. Además, las mujeres que tengan 900 semanas cotizadas o más al 1° de abril de 2027 y los hombres que tengan 750 semanas o más para esa fecha quedarán en el régimen de transición, es decir, seguirán bajo las reglas establecidas por la Ley 100 de 1993. Todos los demás afiliados entrarán al nuevo sistema de pilares.

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El nuevo sistema busca aumentar la cobertura en un país en el que solo se pensiona una de cada cuatro personas mayores. La iniciativa incluye la creación del pilar solidario, que entregará una renta básica solidaria (cercana a COP 230.000) a las personas mayores sin pensión, y el semicontributivo, que ofrecerá una renta vitalicia para quienes hayan cotizado al sistema entre 300 y 1.000 semanas.

La reforma elimina la competencia entre Colpensiones y los fondos privados. En cambio, todos los afiliados al sistema cotizarán en Colpensiones hasta por 2,3 salarios mínimos (COP 4.027.081 en 2026) y, de ahí en adelante, en alguna de las Administradoras del Componente Complementario de Ahorro Individual (ACCAI).

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