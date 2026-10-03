Declaración de renta: octubre es el último mes para cumplir con la DIAN

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La declaración de renta es el documento en el que el contribuyente reporta ante la DIAN los ingresos, egresos e inversiones del año gravable 2025. Deben presentarla, entre otros, quienes tuvieron ingresos brutos desde 1.400 UVT (COP 69.719.000) o un patrimonio superior a 4.500 UVT (COP 224.096.000).
Octubre cierra el calendario general de renta para las personas naturales obligadas a declarar, según el calendario tributario de 2026. El vencimiento avanza por terminaciones de cédula o NIT, y el último plazo general es el 26 de octubre, para los terminados en 99 y 00.
Hay una excepción por el terremoto del 10 de agosto. Quienes a esa fecha tenían domicilio fiscal en municipios de las seccionales de la DIAN de Cali, Palmira, Tuluá, Buenaventura, Pereira, Armenia, Manizales, Quibdó y Popayán, y cuyo NIT termine entre 01 y 26, tienen plazos especiales: del 27 de octubre, para los terminados en 01 y 02, al 13 de noviembre, para los terminados en 25 y 26.
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Además, la DIAN recomendó a los contribuyentes no dejar la declaración de renta para los últimos días del plazo. Presentarla con anticipación permite revisar la información reportada, corregir posibles inconsistencias y evitar congestiones o dificultades de última hora en los canales virtuales de la entidad.
La DIAN pidió a los contribuyentes mantenerse alerta frente a correos falsos. La entidad recordó que el único dominio oficial para sus comunicaciones es @dian.gov.co y que los mensajes provenientes de otras direcciones deben eliminarse y reportarse ante el CAI Virtual.
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