Octubre cierra el calendario general de renta para las personas naturales obligadas a declarar, según el calendario tributario de 2026. El vencimiento avanza por terminaciones de cédula o NIT, y el último plazo general es el 26 de octubre, para los…

La declaración de renta es el documento en el que el contribuyente reporta ante la DIAN los ingresos, egresos e inversiones del año gravable 2025. Deben presentarla, entre otros, quienes tuvieron ingresos brutos desde 1.400 UVT (COP 69.719.000) o un patrimonio superior a 4.500 UVT (COP 224.096.000).

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Declaración de renta: octubre es el último mes para cumplir con la DIAN

Octubre cierra el calendario general de renta para las personas naturales obligadas a declarar, según el calendario tributario de 2026. El vencimiento avanza por terminaciones de cédula o NIT, y el último plazo general es el 26 de octubre, para los terminados en 99 y 00.

Publicidad

Hay una excepción por el terremoto del 10 de agosto. Quienes a esa fecha tenían domicilio fiscal en municipios de las seccionales de la DIAN de Cali, Palmira, Tuluá, Buenaventura, Pereira, Armenia, Manizales, Quibdó y Popayán, y cuyo NIT termine entre 01 y 26, tienen plazos especiales: del 27 de octubre, para los terminados en 01 y 02, al 13 de noviembre, para los terminados en 25 y 26.

Lea más: ¿Qué pasa si no declara renta a tiempo? Estas son las sanciones de la DIAN

Además, la DIAN recomendó a los contribuyentes no dejar la declaración de renta para los últimos días del plazo. Presentarla con anticipación permite revisar la información reportada, corregir posibles inconsistencias y evitar congestiones o dificultades de última hora en los canales virtuales de la entidad.

La DIAN pidió a los contribuyentes mantenerse alerta frente a correos falsos. La entidad recordó que el único dominio oficial para sus comunicaciones es @dian.gov.co y que los mensajes provenientes de otras direcciones deben eliminarse y reportarse ante el CAI Virtual.

En esta temporada de #Renta2025, no baje la guardia. Verifique que los correos en nombre de la entidad provengan únicamente de @ https://t.co/ZXEKKB6q21. Si identifica un remitente sospechoso, elimínelo. 🔒#VerifiqueYSiéntaseSeguro #SuAporteCuenta https://t.co/2SoINSpOHc — DIANColombia (@DIANColombia) October 1, 2026

Le puede interesar: Estos son los ingresos y bienes que no debe poner en la Declaración de Renta 2026

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.