Demanda de energía en Colombia sigue subiendo: ¿qué podría pasar con El Niño?

XM reportó temperaturas cerca de 1 °C por encima de lo normal en buena parte del país en septiembre, y dijo que podrían estar asociadas al fenómeno climatológico de El Niño, cuya llegada el IDEAM ya declaró oficialmente.

La demanda de energía en Colombia volvió a crecer en septiembre. Según XM, operador del sistema eléctrico, el país consumió 7.531,89 GWh, un 6,16 % más que en el mismo mes de 2025. El 18 de septiembre se registró además una cifra histórica en consumo diario: 266,56 GWh.

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El mayor aumento estuvo en los hogares y los pequeños negocios, lo que XM llama mercado regulado. Su consumo creció 8,95 % frente a septiembre de 2025, es decir, 434,36 GWh más, y representa 70,66 % de la demanda.

En el otro lado, la industria y el comercio, que forman el mercado no regulado, consumieron 0,58 % menos: 12,7 GWh de diferencia. Dentro de ese mercado, la actividad que más energía usa son las industrias manufactureras, con 899,05 GWh (40,96 %), que crecieron 2,86 %. Les sigue la explotación de minas y canteras, con 634,89 GWh (28,93 %), cuyo consumo bajó 8,14 % frente al año anterior, según las cifras de XM.

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La actividad con mayor crecimiento en el mercado no regulado fue la construcción, con 12,79 %, equivalente a 1,27 GWh más que en septiembre de 2025. Es un salto grande en porcentaje, pero pequeño en volumen: la construcción representa 0,51 % de la demanda de ese mercado.

¿Qué regiones consumen más energía en Colombia?

La región Caribe sigue siendo la que más energía gasta. En septiembre consumió 2.212,7 GWh, según XM, y su demanda creció 8,24 % frente al mismo mes de 2025. Detrás quedaron Centro, con 1.722,40 GWh, y Antioquia, con 1.032,78 GWh.

El mayor crecimiento estuvo en el Guaviare: 14,43 %, equivalente a 1,048 GWh más. Es una variación alta en porcentaje y muy pequeña en volumen. Después vienen Tolima, Huila y Caquetá, que XM agrupa en una sola región, con 10,66 %; Valle, con 8,41 %; y Chocó, con 8,29 %. Antioquia creció 6,36 %, un poco por encima del 6,16 % del total nacional.

Centro, la segunda región con más consumo, fue la que menos creció: 2,63 %, que en volumen son 44,59 GWh más que en septiembre de 2025.

XM también reportó dónde fue más marcado el calor del mes. Los mayores incrementos de temperatura se observaron en las regiones Caribe y Pacífica, con anomalías superiores a 2 °C en Riohacha y el Valle del Cauca. En Caquetá, Vichada y Guainía las anomalías fueron del orden de 1,5 °C.

¿Cómo va la demanda de energía en 2026?

Con corte al 30 de septiembre, la demanda de energía del Sistema Interconectado Nacional acumula un crecimiento de 6,12 % frente al mismo periodo de 2025, según XM. Un año antes, ese acumulado había crecido 1,96 %. XM ya había reportado un pico diario de 263,26 GWh, el pasado 28 de agosto, en un mes en que la demanda subió 6,75 % y sumó 7.696,79 GWh. XM señaló que con corte al 15 de octubre la demanda crecía 4,4 % frente al mismo mes de 2025.

Atender ese consumo depende en buena parte del agua, es decir, de la generación hidroeléctrica. Según XM, en septiembre el 67,85 % de la generación vino de fuentes renovables y, dentro de ellas, la hidráulica fue la de mayor contribución, con 86,23 %. Las plantas con embalse guardan agua para usarla cuando se necesita. XM hace seguimiento permanente a las variables del sistema, entre ellas los aportes hídricos.

El Niño y los embalses

El IDEAM declaró oficialmente la llegada del fenómeno de El Niño a comienzos de octubre. Con una probabilidad de 83 %, la entidad proyecta que podría mantener una intensidad de fuerte a muy fuerte al menos hasta marzo de 2027, y espera que se extienda hasta finales del primer semestre del próximo año. Octubre y noviembre, por lo general, marcan la segunda temporada de lluvias en el país, pero el instituto espera menos precipitaciones de las normales, sobre todo en las regiones Andina, Pacífica y Caribe.

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En el sistema eléctrico, XM reportó que el embalse agregado cerró septiembre en 76,24 % de su capacidad útil. El 21 de octubre estaba en 76,38 %, apenas 0,14 puntos por encima. No obstante, lo que entra a los embalses es menos de lo habitual: los aportes hídricos cerraron septiembre en 65,38 % de la media histórica del mes, y en lo corrido de octubre están en 59,87 %.

Por regiones, Antioquia tuvo aportes de 45,56 % frente a su media, Caldas de 48,49 % y Valle de 63,7 %. Caribe llegó a 77,96 % y Centro a 78,86 %. Oriente fue la única por encima: 115,28 %.

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En septiembre, las plantas hidráulicas con embalse aportaron en promedio 135,56 GWh-día, 3,14 % menos que en agosto, mientras que la generación con recursos no renovables subió 12,66 %. Dentro de la generación con combustibles fósiles, el gas importado aportó 47,46 % y la energía producida con este creció 20,31 % frente a agosto.

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XM señaló que la generación térmica promedio ha sido de 82,8 GWh por día desde que se activó el mecanismo de sostenimiento de la confiabilidad, por debajo de lo requerido durante su aplicación. Según la entidad, eso limita la recuperación de las reservas de agua para el verano 2026-2027.

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“Ante este panorama, es fundamental materializar la generación térmica requerida, asegurar la disponibilidad de las plantas y el suministro de combustibles, y fortalecer las acciones de ahorro y uso eficiente de la energía”, indicó el operador del sistema eléctrico a través de un comunicado el pasado 22 de octubre.

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