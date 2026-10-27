El Ministerio de Minas y Energía declaró la medida mediante la Resolución 40585 del 26 de octubre, para administrar la disponibilidad del combustible mientras uno de los equipos de la terminal permanece fuera de operación. La decisión no significa necesariamente que los hogares, hospitales o empresas vayan a quedarse sin suministro: el impacto dependerá de la disponibilidad de gas y de las alternativas que encuentren…

Colombia tendrá un nuevo racionamiento programado de gas natural por los trabajos correctivos en la regasificadora de Cartagena.

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¿Racionamiento de gas en Colombia? Qué implica la medida por los trabajos en regasificadora

El Ministerio de Minas y Energía declaró la medida mediante la Resolución 40585 del 26 de octubre, para administrar la disponibilidad del combustible mientras uno de los equipos de la terminal permanece fuera de operación. La decisión no significa necesariamente que los hogares, hospitales o empresas vayan a quedarse sin suministro: el impacto dependerá de la disponibilidad de gas y de las alternativas que encuentren los agentes para atender la demanda.

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La contingencia se originó en una condición técnica detectada en uno de los cuatro trenes de regasificación de la unidad flotante de almacenamiento y regasificación (FSRU) de SPEC LNG. Durante los trabajos, la terminal podrá procesar hasta 400 millones de pies cúbicos diarios (Mpcd), 75 millones menos que su capacidad habitual de 475 Mpcd.

Según SPEC LNG, las labores correctivas tomarán entre siete y ocho días. Sin embargo, el racionamiento no terminará automáticamente cuando se cumpla ese plazo: permanecerá vigente mientras persistan las condiciones que dieron origen a la medida y hasta que el Ministerio declare oficialmente su finalización.

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¿Qué significa el racionamiento programado?

La medida establece un orden de prioridades para distribuir el gas disponible durante la contingencia. El propósito es proteger la demanda esencial y atender otros usos considerados prioritarios, sin que la declaración implique por sí misma que ya se hayan ordenado cortes generalizados.

El Ministerio explicó que la resolución contempla “la atención prioritaria de la demanda esencial, seguida de la generación térmica y las actividades industriales necesarias para el transporte de crudo destinado a refinación”.

En la práctica, los agentes deben asignar el combustible disponible de acuerdo con esas prioridades y ajustar sus solicitudes de suministro y transporte cuando sea necesario. Después de la demanda esencial, la regulación contempla la generación térmica y determinadas actividades industriales vinculadas al transporte de crudo para refinación. Luego se atienden otros contratos de suministro, mientras que las exportaciones de gas firme quedan al final del orden de prioridades.

El proyecto de resolución publicado antes de la decisión estimaba en 30.957 MBTUD la demanda esencial afectada por el faltante, con base en información presentada por TPL Gas durante una reunión citada en el documento.

Por ahora, el Ministerio no ha anunciado cortes generalizados para los hogares ni ha cuantificado en su comunicado qué sectores podrían experimentar restricciones.

La generación térmica es uno de los puntos relevantes porque las plantas que utilizan gas contribuyen a respaldar el suministro eléctrico cuando la generación hidroeléctrica no es suficiente. Una restricción de combustible podría limitar su operación, aunque el efecto concreto dependerá de las condiciones del sistema y de la disponibilidad de otras fuentes de suministro.

El Ministerio informó que hace seguimiento a la contingencia junto con el Consejo Nacional de Operación de Gas (CNO Gas) y los agentes del sector. Según la cartera, ese monitoreo permitirá evaluar “la disponibilidad de gas natural, las condiciones de suministro y transporte y el avance de las intervenciones técnicas”.

Un antecedente reciente en Cartagena

No es la primera vez que la terminal enfrenta una contingencia de este tipo. Hace un mes, una condición técnica redujo su capacidad de entrega de 475 a 400 millones de pies cúbicos diarios y llevó al Ministerio a declarar un racionamiento programado. La terminal recuperó su capacidad plena el 29 de septiembre, a las 10:36 a. m., dos días antes de la fecha que se había previsto inicialmente, y la medida fue levantada.

El episodio mostró la importancia de esta infraestructura para el abastecimiento nacional. SPEC LNG es actualmente la única terminal que permite recibir gas natural licuado importado y convertirlo nuevamente en gas para incorporarlo al sistema.

Contexto: Regasificadora de Cartagena ya opera a plena capacidad tras superar falla

Colombia ha recurrido a las importaciones para complementar una producción nacional que enfrenta la disminución de la oferta de sus campos. Desde finales de 2024, el gas importado comenzó a atender también la demanda de hogares, comercios e industrias, además de las plantas térmicas. Por eso, una reducción temporal en la capacidad de la terminal puede presionar el abastecimiento de distintos sectores.

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Durante la contingencia de septiembre, representantes del sector estimaron que la reducción de capacidad podía equivaler a cerca del 7 % del consumo nacional de gas.

SPEC LNG señaló que los trabajos están a cargo de personal especializado y se desarrollan bajo protocolos técnicos, operativos y de seguridad. La compañía aseguró que continuará prestando el servicio con una capacidad máxima de 400 millones de pies cúbicos diarios mientras duren las reparaciones.

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