Desafío actual de Powell para obtener votos será prueba para futuro presidente de la Fed

Las bajadas de tasas de este año han contado con votos en contra. Se espera que tres responsables políticos vuelvan a hacerlo en la última reunión del banco central del año.

Con una sola herramienta para abordar dos objetivos que entran en conflicto —una inflación demasiado alta incluso cuando el mercado laboral se debilita—, el líder de la Fed, famoso por lograr el consenso incluso en momentos difíciles, se encuentra ahora con que esa tarea parece casi imposible.

“Me preocuparía más si no hubiera desacuerdos”, dijo Loretta Mester, quien fue presidenta de la Fed de Cleveland entre 2014 y 2024. “Las discrepancias que estamos viendo ilustran realmente el hecho de que la economía podría evolucionar de diferentes maneras”.

Dado que Powell, cuyo mandato como presidente expira en mayo, goza de un profundo respeto en todo el comité de fijación de tasas, esto no augura nada bueno para la capacidad del próximo presidente de controlar a sus 18 colegas.

Debate neutral

Los responsables de la política monetaria de la Fed están ampliamente de acuerdo en su deseo de bajar las tasas a un nivel que no ejerza una presión significativa sobre la economía ni la estimule activamente. Pero no se ponen de acuerdo sobre dónde se encuentra exactamente ese nivel, y eso está provocando un aumento de las discrepancias.

“Así son las cosas”, afirmó Marc Giannoni, economista jefe para Estados Unidos de Barclays Capital y ex director de investigación de la Fed de Dallas. “En este momento, es mucho más difícil discutir si la política es realmente neutral, expansionista o restrictiva”.

Las seis semanas transcurridas desde la última reunión de la Fed pusieron de manifiesto las diferentes opiniones sobre cuántas rebajas de la tasa son necesarias. Mientras los funcionarios intercambiaban sus preferencias —algunos instaban a más medidas para apoyar un mercado laboral en declive y otros abogaban por una pausa ante la persistencia de la inflación—, las probabilidades del mercado de una rebaja en diciembre oscilaban al unísono.

La última salva fue para los moderados cuando dos funcionarios considerados los lugartenientes más cercanos a Powell revelaron su disposición a recortar la tasa, lo que indicaba la intención del presidente de inclinar al comité en esa dirección.

Ese es un papel que Powell, que ha visto pocos votos discrepantes durante su mandato como presidente, ha desempeñado en numerosas ocasiones. La Fed, a diferencia de otros bancos centrales, suele funcionar por consenso, y los posibles disidentes cambian su apoyo por ajustes en la declaración posterior a la reunión o en las orientaciones del presidente a los mercados sobre la posible trayectoria futura de la tasa. Los partidarios de este enfoque creen que transmite más confianza en la política, lo que limita la incertidumbre y la volatilidad de los mercados.

Pero esa era de colegialidad parece estar llegando a su fin. La reunión de este mes será la cuarta consecutiva en la que habrá al menos un voto en contra de la decisión mayoritaria, lo que elevará el número total de votos discrepantes durante ese periodo a ocho, si hay tres en diciembre. Es el mismo número que se ha registrado en las 47 reuniones anteriores.

Con el presidente Donald Trump a punto de nombrar a un nuevo líder para el banco central, las discrepancias frecuentes y numerosas pueden convertirse en algo habitual. El presidente no ha ocultado su deseo de que las tasas sean mucho más bajas. Eso hará que muchos funcionarios de la Fed, especialmente los que están preocupados por la inflación, se muestren mucho más escépticos si el candidato designado por Trump aboga por más recortes.

Kevin Hassett, el favorito en la carrera para sustituir a Powell, ha dicho que la Fed puede bajar la tasa de manera significativa porque el auge de la inteligencia artificial está aumentando la productividad de la economía estadounidense. Producir más con menos puede suavizar los efectos del crecimiento sobre la inflación, como lo hizo la introducción de Internet en la década de 1990.

Pero la mayoría de los posibles futuros colegas de Hassett no están del todo convencidos de que esto sea lo que está ocurriendo en este momento. En las previsiones publicadas en septiembre, que se actualizarán la próxima semana, los funcionarios dijeron que esperaban, en promedio, solo un recorte adicional de la tasa en 2026 y otro en 2027.

En cualquier caso, les preocupa más acertar con la política a corto plazo.

Quienes voten a favor de volver a recortar la tasa este mes probablemente señalarán los datos publicados recientemente que muestran un mayor debilitamiento del mercado laboral, incluido un repunte de la tasa de desempleo hasta el 4,4% en septiembre. Los datos de ADP Research publicados la semana pasada indicaban que la situación había empeorado en noviembre, con un recorte de 32.000 puestos de trabajo por parte de las empresas, lo que supone la mayor caída de las nóminas en casi tres años.

Lo que dice Bloomberg Economics...

“Una bajada de la tasa de 25 puntos básicos está prácticamente descontada para la reunión del FOMC del 9 y 10 de diciembre, pero el mensaje que la rodea está en el aire. Si el presidente de la Fed, Jerome Powell, se muestra agresivo en la rueda de prensa para apaciguar a los presidentes regionales de la Fed, ¿seguirá importando? Al fin y al cabo, el próximo presidente de la Fed podría incorporarse a la junta tan pronto como en febrero”.

Pero quienes se han mostrado reticentes a seguir recortando han dicho que la política debería seguir trabajando para frenar la inflación. Los nuevos datos sobre precios, retrasados por el cierre, mostraron que el indicador de inflación preferido por la Fed subió un 2,8% en los 12 meses hasta septiembre, todavía muy por encima del objetivo del 2%.

A algunos también les preocupa que el impulso de la nueva política fiscal y los esfuerzos de desregulación del gobierno puedan impulsar la actividad económica en el nuevo año, lo que ejercería una mayor presión sobre los precios.

Los datos oficiales de noviembre sobre el mercado laboral no se publicarán hasta después de la reunión de la Fed, el 16 de diciembre, seguidos de los datos sobre la inflación dos días después, lo que aumenta la ansiedad de quienes siguen de cerca la economía.

Es probable que la rebaja de la próxima semana se plantee de forma agresiva, tanto para apaciguar a los funcionarios que prefieren mantener la estabilidad como para reflejar las expectativas de la mayoría de los responsables políticos de que se necesitan pocas reducciones adicionales.

“La política interna es difícil, pero si alguien puede mantenerla unida, ese es Powell”, afirmó Derek Tang, economista de LH/Meyer Monetary Policy Analytics. “Powell se ha ganado un gran respeto entre sus colegas. Tiene mucho capital político interno”.

