Ahorre energía y pague hasta 40 % menos en su factura: el plan para enfrentar El Niño

El ahorro será premiado con descuentos y el exceso castigado con recargos.

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Ministerio de Minas y Energía prepara un nuevo esquema para incentivar el ahorro de energía eléctrica ante los riesgos que plantea el fenómeno de El Niño.

La propuesta propone un descuento de hasta 40 % en la factura de energía para los usuarios que reduzcan el consumo frente a una meta de referencia. Los que aumenten, en cambio, asumirán un cobro adicional.

“Estas medidas premian a quienes hacen un uso responsable de la energía y envían una señal contundente a quienes desperdician un recurso que es de todos”, dijo el ministro Edwin Palma.

Según explicó el jefe de cartera, el Ministerio y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) trabajan en un paquete de medidas que quedará en firme durante los próximos días y que busca preparar al sistema eléctrico para períodos de menor disponibilidad de agua y mayor presión sobre la generación.

A fondo: Cuatro años de turbulencia: este es el balance energético del Gobierno Petro

El Ministerio puso un ejemplo: si un usuario consume 30 % más que su meta, deberá asumir un cobro adicional equivalente al 30 % asociado a ese sobreconsumo. La medida busca que el precio funcione como una señal para modificar el comportamiento cuando el sistema enfrente períodos de estrechez energética.

De fondo, se trata de un mecanismo para afrontar la sequía que se avecina. Como publicó este diario, la demanda de energía creció 6,55 % en junio de 2026 frente al mismo mes del año anterior y llegó a 7.300,75 GWh. En los últimos doce meses, el consumo acumulado aumentó 5,04 %, hasta 86.453,68 GWh, según XM, encargado de administrar el Mercado de Energía Mayorista.

El crecimiento fue todavía mayor en el mercado regulado, que comprende principalmente a los hogares y pequeños negocios. Allí la demanda aumentó 8 % en junio frente al mismo mes de 2025. Al mismo tiempo, el país se prepara para un escenario climático que podría reducir la disponibilidad de generación hidroeléctrica, una pieza fundamental del sistema eléctrico.

El Ideam estima una probabilidad de 81 % de que El Niño alcance una intensidad “muy fuerte” entre octubre y diciembre de 2026, mientras que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) prevé que las condiciones asociadas al fenómeno puedan prolongarse hasta comienzos de 2027. El Gobierno ya había declarado la situación de desastre nacional y destinado recursos para adoptar medidas preventivas.

El anuncio se produjo mientras avanza el mantenimiento programado de la planta regasificadora SPEC, en Cartagena, iniciado el 30 de julio y previsto hasta el 3 de agosto.

Le puede interesar: Si baja el dólar, ¿todos los colombianos ganan?

¿Hay margen disponible para responder?

Entre abril y junio, XM impartió 165 instrucciones para desconectar carga por limitaciones de la red, mientras que apenas 7 % de la energía que se esperaba incorporar al sistema durante este año había entrado hasta el momento del reporte citado.

Por eso, el nuevo paquete regulatorio busca que el ahorro de energía no dependa exclusivamente de campañas temporales. El Gobierno pretende establecer un marco permanente que permita activar mecanismos extraordinarios de gestión de la demanda cuando el sistema atraviese períodos de estrechez, sin tener que diseñar una regulación nueva para cada contingencia climática.

Entre las herramientas previstas están mecanismos para gestionar el consumo, fortalecer la confiabilidad del sistema, estabilizar las tarifas, proteger a los usuarios y preservar las reservas hídricas. El Ministerio también plantea evitar que las medidas de emergencia terminen generando acumulación de deuda para el sistema, como ocurrió con la opción tarifaria.

Por ahora, los descuentos y cobros anunciados todavía no están en aplicación. El Gobierno señaló que las nuevas disposiciones regulatorias quedarán en firme en los próximos días.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.