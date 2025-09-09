Economía en alerta: el estado crítico del empleo en EE.UU. genera consecuencias

Imagen de referencia. Foto: AFP - ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

El crecimiento del empleo en Estados Unidos fue mucho menos sólido en el año de lo que se esperaba, según una anticipada revisión de las cifras oficiales publicada este martes. Esto aumenta la presión sobre la Reserva Federal para que baje sus tasas de interés, como ha deseado Trump, pero por las razones incorrectas.

El número de trabajadores en nóminas probablemente tendrá una tendencia a la baja representada en 911.000 para los 12 meses hasta marzo, o casi 76.000 menos cada mes, según la revisión preliminar del martes. Las cifras finales se esperan a principios del próximo año.

El ajuste de la Oficina de Estadísticas Laborales indica que la desaceleración del mercado laboral en los últimos meses siguió un período prolongado de crecimiento del empleo más moderado que podría sentar las bases para una serie de recortes de las tasas de interés a partir de la próxima semana.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, recientemente admitió que los riesgos para el mercado laboral han aumentado y dos de sus colegas preferían reducir los costos de endeudamiento en julio.

Los operadores esperan que los banqueros centrales reduzcan las tasas al concluir su reunión de dos días el 17 de septiembre.

Una economía cada vez más débil

Jamie Dimon, el director ejecutivo de JPMorgan Chase, afirmó que la revisión récord de los datos sobre nóminas estadounidenses realizada por la Oficina de Estadísticas Laborales es una prueba más de que la economía estadounidense está luchando contra una desaceleración.

“La economía se está debilitando”, declaró Dimon en una entrevista con la cadena CNBC el martes. “No sé si eso nos llevará a una recesión o solo a un debilitamiento”. Esta revisión muestra que el crecimiento medio mensual del empleo fue aproximadamente la mitad de lo que indicaban los datos anteriores. La revisión “solo confirma lo que ya pensábamos”, afirmó Dimon.

Por su parte, el presidente Donald Trump aprovechó las cifras revisadas del mercado laboral para presionar al banco central para que recorte las tasas de interés. El mandatario utilizó una publicación en las redes sociales para criticar a los dirigentes de la Reserva Federal: “La incompetencia es más importante que defender la independencia teórica”, afirmó Trump en la publicación.

