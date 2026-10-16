El Dorado podría mover más vuelos sin ampliar sus pistas: las medidas que propone IATA

La capacidad de El Dorado, el principal aeropuerto de Colombia, no depende únicamente de construir más infraestructura. También depende de qué tan eficientemente se utilizan las pistas, se organiza el espacio aéreo y se gestiona el tráfico de aeronaves. Esa es la prioridad que plantea la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés), que propone mejorar la operación actual mientras se prepara la infraestructura necesaria para atender la demanda futura.

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En su más reciente boletín, IATA Colombia sostuvo que las decisiones operacionales y las inversiones deben avanzar de manera coordinada. El gremio respalda los proyectos que fortalezcan la infraestructura aeroportuaria, pero advierte que ampliar las instalaciones no garantiza, por sí solo, que el sistema pueda movilizar más pasajeros ni que mejore la conectividad del país.

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Hay un antecedente inmediato: 2025. Ese año, El Dorado movilizó 45,4 millones de pasajeros y 810.000 toneladas de carga, y llegó a operar con 74 movimientos por hora, frente a los 68 para los que había sido concebido originalmente, como detalló en su momento este diario con expertos del sector. Ese volumen pone presión sobre un sistema en el que las pistas son apenas una parte de la operación: también deben funcionar de manera coordinada el espacio aéreo, los estacionamientos de aeronaves, las terminales, los accesos y las entidades responsables de atender a los viajeros.

"IATA respalda las inversiones que fortalezcan El Dorado y los demás aeropuertos del país, siempre que respondan a las necesidades operacionales, preserven la competitividad y no perjudiquen el acceso de los usuarios al transporte aéreo. Para lograrlo, se requiere una verdadera sinergia entre autoridades y actores del sector", afirmó Paula Bernal, country manager de IATA en Colombia.

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Por eso, la primera prioridad que plantea la Asociación es avanzar en tres medidas identificadas en su estudio de capacidad de El Dorado, elaborado con participación de la Aeronáutica Civil (Aerocivil), el Ministerio de Transporte y OPAIN, operador del aeropuerto.

La primera consiste en desarrollar procedimientos de aproximaciones paralelas independientes, que permitan aprovechar de forma más eficiente las dos pistas. La segunda apunta a optimizar la gestión del espacio aéreo, las rutas y las secuencias de vuelo para reducir restricciones y utilizar mejor la capacidad disponible. La tercera busca fortalecer los recursos, procedimientos y capacidades del control de tránsito aéreo, de acuerdo con las necesidades operacionales del aeropuerto.

Si bien no hay claridad respecto a cuántos vuelos adicionales permitirían esas medidas, la Asociación sí considera como prioridad inmediata la implementación, en paralelo con la planeación de las nuevas obras.

Más espacio no resuelve todos los cuellos de botella

La presión sobre El Dorado tampoco termina cuando un avión aterriza. En un reportaje de El Espectador, Migración Colombia reconoció que existía un riesgo de congestión estructural incluso con la ampliación del área de procesamiento de pasajeros internacionales. La entidad explicó que las llegadas simultáneas de vuelos de gran capacidad concentran a miles de viajeros en franjas específicas y someten los filtros migratorios a picos de demanda.

En ese momento, la ampliación del área de inmigración contemplaba una inversión de COP 18.608 millones y un aumento del 33 % en su superficie, de 1.624 a 2.162 metros cuadrados. Sin embargo, la investigación también documentó restricciones de personal y presupuesto, además de la necesidad de coordinar las decisiones entre Migración Colombia, el concesionario OPAIN, la Aerocivil y otras autoridades.

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El problema migratorio no es una de las tres prioridades operacionales enumeradas por IATA en su nuevo boletín, que se concentra en las pistas, el espacio aéreo y el control del tránsito aéreo. Aun así, el antecedente muestra por qué la capacidad efectiva de un aeropuerto no puede medirse solo en metros cuadrados o infraestructura construida: los distintos componentes deben responder al mismo volumen de viajeros y operar de forma coordinada.

Ese es uno de los principios centrales del gremio. IATA pide que la Aerocivil lidere las decisiones sobre capacidad y operación desde las primeras etapas de estructuración de los proyectos, y que autoridades, operadores y aerolíneas trabajen con una hoja de ruta común. También propone definir criterios técnicos que activen las inversiones por fases, de acuerdo con la evolución de la demanda y las necesidades reales del sistema.

El costo de ampliar El Dorado también importa

La otra advertencia de IATA es económica. Una mayor capacidad aeroportuaria no se traduce automáticamente en más pasajeros, turismo o conectividad. El resultado también depende de cuánto cuesta utilizar esa infraestructura y de cómo se trasladan sus costos a las aerolíneas y los viajeros.

Por eso, el gremio pide que cualquier proyecto de expansión incluya desde su estructuración información clara sobre sus posibles efectos en las tasas, los cargos y los costos operacionales. La evaluación, sostiene, debe considerar no solo el tamaño de las obras, sino su aporte a la eficiencia, la capacidad efectiva y la competitividad del aeropuerto.

IATA también plantea que El Dorado debe preservar su papel como centro regional de conexiones y evitar cargos adicionales que encarezcan los viajes de los pasajeros en conexión.

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La organización propone que este modelo de planeación pueda adaptarse a otros aeropuertos del país, siempre a partir de sus necesidades operacionales específicas. El objetivo, según el boletín, es aumentar la capacidad que Colombia necesita sin encarecer el costo de volar para los usuarios.

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