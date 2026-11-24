Suena a trámite técnico, pero no lo es. Detrás hay preguntas que entiende cualquiera que haya pagado un peaje: ¿quién construye lo…

La frase, común en el diario vivir de los colombianos, se volvió diagnóstico para las finanzas públicas. La pronunció, hace mes y medio, la ministra de Transporte, Elsa Noguera, ante los transportadores de carga reunidos en el Congreso de Colfecar. Era el envoltorio de otra idea: reformar las reglas con las que Colombia construye con plata privada sus carreteras, túneles y aeropuertos.

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El peaje de 100 años: el debate detrás de la reforma a las APP en Colombia

Suena a trámite técnico, pero no lo es. Detrás hay preguntas que entiende cualquiera que haya pagado un peaje: ¿quién construye lo que falta?, ¿durante cuántos años se seguirá pagando?, ¿se licita o se le entrega al concesionario que ya está en la vía? Y, si algo sale mal, ¿quién paga la cuenta?

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Lo que dijo la ministra

Las asociaciones público-privadas (APP), reguladas por la Ley 1508 de 2012, permiten que el sector privado financie, construya y opere obras públicas a cambio, sobre todo, de peajes y pagos del Estado. La regla central, del artículo 13, impide que las adiciones de recursos públicos y las prórrogas superen, sumadas, el 20 % del valor original del contrato. El artículo 6 fija además un plazo máximo de 30 años, con una excepción si se justifica desde la estructuración y el Conpes da concepto favorable.

El 2 de octubre, Noguera anunció que el Gobierno quiere subir ese tope al 50 % en los corredores viales. “Hoy hay una limitante: en un corredor vial solo podemos adicionar el 20 % en obras”, explicó. Su argumento es que hay obras contratadas y financiadas que no avanzan por trámites, licencias y conflictos con las comunidades, y habló de un “embudo” que se forma cuando un tramo de la doble calzada es del Instituto Nacional de Vías y el resto de una concesión. Por ejemplo, el corredor Buga-Loboguerrero-Buenaventura, por donde pasa el 42 % del comercio internacional del país. Allí comenzó la demolición de viviendas para una vía alterna de 12 kilómetros que el Gobierno prometió terminar en dos años; según la ANI, la concesión lleva un avance de 28,54 %.

Lo que la ministra no explicó es cuánto más podrían extenderse las concesiones ni qué corredores serían los primeros.

Un porcentaje con historia

El 50 % no es un número nuevo. Es el tope general para adicionar contratos del Estado desde la Ley 80 de 1993, recuerda Jorge Peralta, director jurídico de Peralta y Asociados Abogados. La Ley 1508 lo bajó al 20 % para las APP tras lo que vivió el país con las primeras generaciones de concesiones, donde las adiciones fueron frecuentes y costosas.

Iván Unigarro, abogado y profesor de la Universidad de La Sabana, que trabajó en la ANI, agrega un capítulo clave. En 2007, la Ley 1150 permitió adicionar y prorrogar concesiones hasta en 60 %. En 2012, la Corte Constitucional salvó esa norma con una condición: solo valía para obras “excepcional y necesariamente requeridas” para cumplir el contrato inicial (sentencia C-300). “Ese factor de excepcionalidad es clave”, dice. La válvula se pensó para evitar que se cayeran las concesiones aeroportuarias, empezando por la de El Dorado.

Luego llegó la Ley 1508 con otra filosofía: el Estado no seguiría poniendo plata sin obras terminadas. El concesionario cobra cuando una “unidad funcional” (un tramo de carretera, un muelle) está lista. Por eso, advierte Unigarro, el porcentaje debe leerse unidad por unidad, y subirlo a 50 % “rediseña el modelo”.

Adriana Nieto Laverde, socia de Esguerra JHR, recuerda que el porcentaje no es la única restricción, pues el artículo 7 solo permite adiciones y prórrogas después de los primeros tres años del contrato y antes de cumplidas sus tres cuartas partes, y exige que guarden relación directa con el objeto contratado.

Elevar el margen, entonces, no habilitaría por sí solo a incorporar cualquier obra en cualquier momento.

Obreros en las alturas durante la estabilización de taludes en Chinauta, en la vía Bogotá-Girardot. La obra pasó de la etapa de construcción a mantenimiento. Foto: Juan Espinel

Los que dicen que sí

Darío Hidalgo, profesor de la Universidad Javeriana y experto en movilidad, ve una ventaja en bajar los costos de transacción: si la obra se suma a una concesión existente, se ahorra parte del proceso de licitar. Menciona como candidatos un tramo pendiente de la vía Bogotá-Villavicencio, los accesos del Túnel del Toyo y los tramos de Bogotá-La Mesa que quedaron por fuera de la concesión, algo que, dice, se nota en los cambios de ancho y de curvatura. Por ahora, reconoce que no está claro qué contratos se beneficiarían.

Peralta coincide en que hay razones para flexibilizar. Las concesiones son contratos incompletos por naturaleza: en veinte o treinta años aparecen obras que nadie previó, como una variante o un puente peatonal. Cuando se agota el 20 %, el corredor queda a medias o la obra pasa a otro contratista en la misma vía. Y la falla de planeación no exime a la entidad de terminar la obra.

Nieto Laverde es menos tajante. Para ella, el problema no está necesariamente en pasar del 20 % al 50 %: en contratos de décadas, cierta flexibilidad puede ser necesaria, “el problema está en el uso que se haga de mecanismos como la adición contractual y en el alcance de las modificaciones que se introduzcan”, advierte. La reforma no puede convertirse en una salida para corregir fallas de planeación ni para evitar nuevos procesos de selección.

Los que dicen que es una mala idea

Unigarro no tiene dudas: “es una muy mala idea”. No es un argumento contra la inversión privada, que prefiere, sino contra el método: el Gobierno, a su juicio, está “dándole una respuesta sistémica a problemas particulares”.

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Detrás de cada contrato en aprietos hay proyectos “con nombre y apellido”, y la salida debería ser caso por caso, con normas específicas en el Plan de Desarrollo o herramientas del Conpes.

Para él, la excepción debe seguir siendo excepción, como las obras ligadas a hechos extraordinarios, imprevisibles y necesarios para que el proyecto funcione. ¿Por qué? Cuando las adiciones de hasta 60 % se volvieron costumbre en los aeropuertos, afirma, terminaron siendo concesiones “casi perpetuas”.

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Aunque una terminal desborde su capacidad, si el plazo continúa, no se puede hacer nada.

Peralta agrega otro riesgo: que se oferte bajo para ganar la licitación y luego se recupere el margen vía adiciones. La Corte Constitucional ya advirtió que abrir demasiado la puerta invita a ofertas artificialmente bajas para renegociar después. Y cada adición se negocia sin competencia, frente a un concesionario que conoce sus costos mucho mejor que el Estado.

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¿Con competencia o a dedo?

Ahí está el nudo. Una obra nueva que se suma a un contrato existente es una obra que no se licitó. ¿Es eficiencia o es adjudicar de hecho?

Unigarro propone una vía intermedia que, según recuerda, ya se ensayó en un Plan Nacional de Desarrollo anterior: abrir procesos competitivos para obras en proyectos ya concesionados. El concesionario puede participar, y probablemente gane, pero si llega un tercero que ofrece hacerlo mejor y más barato, puede entrar. Tiene costos administrativos, admite, pero protege la competencia.

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La desconfianza, aun así, es vieja. Hay la percepción de que unos pocos grupos dominan el negocio de las vías. Unigarro responde que eso pasó porque durante años nadie quería invertir en Colombia, y que el antídoto no es cerrar el modelo sino fortalecer los controles, por ejemplo, con un tribunal de contratación pública que vigile concentraciones y direccionamientos.

Sobre las "mañas" en la etapa de prefactibilidad, es decir, antes de determinar quién se encargará del proyecto, Edder Velandia, profesor de la Universidad de La Salle, señaló que un equipo privado puede apresurarse a presentar una propuesta para quedar primero y luego vender participaciones o cambiar de miembros, una puerta para “traficar” con la posición de los proyectos. De modo que propone un grupo nacional especializado que audite estos proyectos.

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Al cierre de esta edición, la Cámara Colombiana de la Infraestructura y Colfecar no habían respondido.

El peaje de 100 años

El debate se vuelve más cercano al lector en la caseta metálica que estira el brazo para recoger los pesos. Peralta señala que sin recursos públicos las adiciones se pagarían con más plazo y más peajes, “y eso lo terminarán asumiendo los usuarios durante años”.

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Pero Unigarro invierte la pregunta. Para él, los peajes colombianos son caros, sostiene, porque la ley da solo 30 años para recuperar inversiones que pueden llegar a COP 20 o 25 billones. Con más tiempo, las tarifas podrían bajar a cinco, seis o siete mil pesos. Pone dos ejemplos: los metros de Nueva York y de París fueron concesiones a 100 años, y Ecuador fijó un peaje máximo de un dólar con una concesión que dura lo que tarde en recuperarse la inversión: si son 70 años, son 70.

¿A quién le interesa? Un fondo de pensiones ve con buenos ojos una rentabilidad estable durante décadas; un banco de inversión quiere recuperar su dinero en ocho o doce años. Un buen sistema debería ofrecer ambas opciones, plantea, aunque en Colombia lo más probable es que haya bloqueos y siga el mismo modelo. El contrapeso es la confianza ciudadana: si ya cuesta pagar peajes por tres décadas, ¿cómo se asegura que la gente los acepte por muchas más?

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Hidalgo pide que el modelo siga siendo un servicio para los usuarios y no un negocio financiero, con mantenimiento a lo largo del tiempo y responsabilidad del concesionario en seguridad vial.

La vía inicial de la vía al Llano se concesionó a Coviandes en 1994. Aún hoy pertenece al grupo Sarmiento Angulo, a través de Coviandina. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

¿Quién paga hoy? Hidalgo señala que hay usuarios que se benefician de las concesiones sin aportar, en especial los motociclistas, exentos de peaje.

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Sin embargo, es una medida impopular que aliviaría parte de la financiación.

Una fuente conocedora del sector que pidió no ser identificada atribuye esa excepción menos a razones técnicas que al miedo político: los motociclistas, dice, ya han demostrado que pueden paralizar carreteras en todo el país.

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Así confirmó pocos meses atrás a este diario Ricardo Montezuma, urbanista y director de la Fundación Ciudad Humana sobre el peso de 10 millones de votantes que significan los motociclistas: El manejo del sector motero, agregó, “es muy politiquero, electoral y populista”, y viene de todos los partidos.

La cuenta de los COP 100 billones

La ministra advirtió que el peso de las reclamaciones y litigios por megaobras ya superan los COP 100 billones, una contingencia que podría “quebrar la nación”.

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Pero esa cifra hay que leerla bien, advierte el director Peralta, porque mezcla cosas muy distintas. Según lo que ha informado la ANI, unos COP 8 billones son laudos ya en firme que la Nación debe pagar; otros COP 16 billones son lo que piden los concesionarios en más de cuarenta tribunales de arbitramento; y el resto son reclamaciones que ninguna autoridad ha decidido.

“Una cosa es lo que pretende un concesionario y otra muy distinta lo que un juez le ordena pagar al Estado”, dice Peralta.

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Los pleitos más costosos se concentran en las concesiones de cuarta generación (4G). La ANI los atribuye a incumplimientos contractuales, a los desequilibrios de la pandemia y al congelamiento de peajes del Decreto 050 de 2023. La firma de Peralta, desde su experiencia litigando, añade fallas del propio Estado: proyectos adjudicados sin resolver predios, licencias ambientales, consultas previas o traslado de redes; matrices de riesgo ambiguas y cambios de reglas a mitad del contrato.

De ahí su reparo central: no existe una clasificación pública que diga cuántos pleitos nacieron de cada causa, y ese diagnóstico debería conocerse antes de reformar la ley. Si una parte importante la provocó el mismo Estado, subir el margen de adiciones no resuelve el problema de fondo.

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Ninguna adición arregla un peaje congelado, un predio sin comprar o una licencia que no se concede. Y si se usa en contratos con reclamaciones en curso, puede convertirse en moneda de cambio para negociarlas.

La cuenta tiene un lado fiscal. Según el centro de pensamiento ANIF, el Gobierno ya tiene comprometidos más de COP 51 billones en vigencias futuras.

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La letra menuda

Hay tres frentes jurídicos que el Gobierno tendría que atender, según Peralta.

El primero es el vehículo: si la reforma va en el Plan Nacional de Desarrollo, deberá pasar el examen de unidad de materia, que la Corte aplica con rigor cuando se tocan leyes permanentes. Si el artículo cae después de firmadas las adiciones, el Estado y los concesionarios quedarían en el aire. Un cambio de este tamaño, dicen, merece una ley propia. Y en un Plan con cientos de artículos y plazos cortos, el debate público se reduce.

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El segundo es el tiempo. Los contratos se rigen por la ley vigente cuando se firman; si el nuevo margen se aplica a contratos adjudicados con la regla del 20 %, quienes perdieron esas licitaciones podrían decir, con razón, que compitieron con reglas distintas.

El tercero es el alcance: si el 50 % sirve para colgar obras nuevas que debían licitarse, lo que viene son nulidades, hallazgos fiscales y procesos disciplinarios.

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Para que la flexibilidad no se vuelva otra fuente de demandas, los abogados proponen:

Limitar el margen ampliado a obras complementarias del mismo corredor, con justificación técnica previa.

Fijar el precio de las obras adicionales con competencia (proceso abierto o varias cotizaciones) y con revisión de costos por la interventoría.

Definir por escrito, antes de firmar, quién asume los riesgos de la obra nueva: predios, licencias y redes.

No firmar adiciones mientras haya pleitos abiertos sobre el mismo tramo, sin cierre de cuentas.

Publicar en el SECOP el modelo financiero y la justificación antes de la firma.

Resolver las diferencias técnicas con amigables componedores o paneles de expertos antes de llegar a un tribunal.

Comparar, con un análisis de valor por dinero, el costo de sumar la obra a la concesión frente al de un proyecto independiente.

Velandia suma dos ajustes: inhabilitar a los funcionarios que evalúan APP para vincularse con las empresas adjudicatarias y no avanzar evaluaciones sin concepto ambiental previo de la ANLA.

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Sobre lo ambiental, el Gobierno prepara cambios por otra vía: un proyecto de decreto para que la licencia ambiental y la decisión sobre la consulta previa avancen en paralelo. No elimina la consulta ni vuelve automática la licencia, y es una iniciativa distinta a la reforma de las APP, aunque ambas inciden en los tiempos de la infraestructura.

Una reforma con nombre y apellido

La idea tampoco es nueva. El proyecto de ley 311 de 2025 buscaba algo muy similar, y en abril de 2026 tuvo ponencia de archivo para primer debate. Y en el Senado cursa otro, el 198 de 2026, que no habla de adiciones sino de cuánta plata del Presupuesto puede ponerse en una APP de iniciativa privada. Son dos discusiones distintas que el debate público ha mezclado.

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Si no hay plata, la reforma no la crea. Lo que decide es quién construye lo que falta, a qué costo futuro y bajo qué vigilancia.

Para Unigarro, la tentación de legislar para todos lo que le pasa a unos pocos es vieja: “Esto no es una historia nueva. La han intentado, con unos pros y unos contras, pero detrás siempre hay proyectos con nombre y apellido”.

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¿Resolver los casos que están atascados o cambiar las reglas de todos?

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