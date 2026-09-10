El barril de crudo no había estado tan alto desde el mes de mayo, justo antes de una tregua en Oriente Medio y de la firma, en junio, de un protocolo de acuerdo entre Irán y Estados Unidos para poner fin al conflicto.

La referencia estadounidense, el WTI, terminó en 102,48 dólares, disparándose un 6,69 % durante la jornada.

El barril de Brent, la referencia internacional del petróleo, cerró este jueves en USD 107,63, un salto del 6,34 % con respecto al día anterior y de más del 20 % desde la reanudación de las hostilidades en Oriente Medio.

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El petróleo supera los USD 107 por barril: guerra en Oriente Medio sacude los precios

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Los Guardianes de la Revolución de Irán afirmaron el jueves haber apuntado contra un dron marítimo estadounidense en el estratégico estrecho de Ormuz. En la víspera, Teherán tomó como objetivo una veintena de barcos en reacción a ataques estadounidenses.

«El mercado está reevaluando dos elementos a la vez. El primero es la escalada inmediata. El segundo, y cada vez más importante, es la duración del riesgo geopolítico», comentó Stephen Innes, analista de SPI Asset Management.

Los flujos de salida de Ormuz fueron estimados el miércoles por el secretario de Energía estadounidense en cerca de 11 millones de barriles al día (mb/d). Estas cifras son cuestionadas por los analistas.

«Durante la última semana de agosto, nos situábamos en torno a 8 mb/d», pero «en los últimos días el caudal ha bajado a menos de 2 mb/d, más bien alrededor de 1,5 mb/d», afirmó Jorge León, analista de Rystad Energy.

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«El mercado todavía no ha alcanzado el punto en que el sistema de abastecimiento regional quede completamente paralizado. Pero los barriles que siguen llegando van ahora acompañados de una prima geopolítica mucho más elevada», agregó Innes.

Este jueves, los rebeldes hutíes tomaron la ciudad de Moca, en el mar Rojo, un paso más hacia su conquista del estrecho. En julio habían anunciado un bloqueo marítimo contra Arabia Saudita y ya han atacado buques en la zona.

La producción saudita de petróleo disminuyó ligeramente en agosto, según el informe mensual de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) publicado el jueves. En Estados Unidos, el galón de diésel ha batido récords en los últimos días en las gasolineras, situándose el jueves en una media de unos 5,98 dólares, según la Asociación Automovilística Americana (AAA).

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