El tráfico aéreo se sostiene y crece en 2025: estas son las cifras en Colombia

Los vuelos en Colombia se mantienen en aumento durante 2025. Eso reportan los datos de la Oficina de Analítica de la Aeronáutica Civil, pues dan cuenta de que los primeros ocho meses de 2025 se movilizaron 37,7 millones de pasajeros.

La cifra representa una tasa de crecimiento del 2 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Del total de pasajeros que se movilizaron en ese periodo, 21.288.316 lo hicieron en rutas nacionales y 16.423.884 en vuelos internacionales, donde hubo mayor dinamismo en el mercado aéreo con Suramérica. Las ciudades protagonistas fueron:

Lima (Perú)

São Paulo (Brasil)

Buenos Aires (Argentina)

Guayaquil (Ecuador)

“La confianza en el transporte aéreo en Colombia continúa reflejándose en el aumento de pasajeros”, destaca la Aerocivil. Y añade que para el año corrido (septiembre de 2024 a agosto de 2025) el incremento de pasajeros es del 5,1 % frente al mismo periodo anterior.

¿Cómo se mueven los paquetes en avión?

De igual manera, el transporte de carga y correo vía aérea ha tenido un buen desempeño. Se transportaron 623.933 toneladas de carga entre enero y agosto de 2025 en comparación con los mismos meses de 2024 (613.388 toneladas), con una tasa de crecimiento del 1,7 %.

En el año corrido (septiembre de 2024 a agosto de 2025), la movilización fue de 954.782 toneladas de carga y correo, con un crecimiento del 4,14 % frente al periodo anual anterior.

La Aerocivil destaca un aumento del 5,7 % en la carga nacional entre enero y agosto. Las rutas con mayor aporte en el acumulado fueron:

Bogotá–Rionegro

Bogotá–San Andrés

Bogotá–Cartagena

Cali–Bogotá

Cartagena–San Andrés

“Este crecimiento es reflejo del alto interés nacional e internacional en el turismo hacia El País de la Belleza. La Aeronáutica Civil trabaja diariamente en busca de la excelencia con humanidad”, finaliza la entidad.

