Adoptar la IA ya no basta, entramos en la era de escalar con consistencia y estrategia

El panel de emprendedores, consultores y corporativos junto con la gente de Endeavor. Foto: Edwin Bohórquez Aya

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Hace unos años, justo el previo a la pandemia, recuerdo que estaba en una clase de mi MBA en una escuela de negocios a las afueras de Bogotá. La clase tomó un rumbo distinto cuando el profesor se lanzó a decirnos a todos los estudiantes que había que leer más de filosofía y literatura que de administración y negocios.

La cara de sorpresa de la mayoría de estudiantes -casi todos ingenieros, financieros, contadores- venía acompañada de una buena porción de desconcierto- y, acto seguido, recuerdo a ese mismo docente soltando un postulado que a veces olvidamos en el quehacer del día a día: “A las empresas las lideran humanos y esos humanos son los que consiguen los números y cumplen los KPI’s”.

¿Por qué les traigo estos recuerdos justo cuando están leyendo un texto sobre la IA y lo que está pasando en las empresas colombianas? Porque eso que dijo el profesor en aquella clase de maestría, es más que relevante en estos tiempos de máquinas construidas por humanos que tienen a otros humanos cuestionándose a diario por su uso mientras otros tantos las convirtieron en parte de su vida para cambiar por completo sus dinámicas del día a día. Una verdadera revolución tecnológica.

Y entonces, más allá de las reflexiones, ¿cómo estamos en Colombia en materia de IA si el vistazo reposa en las empresas? Vamos con datos: El “61% de las empresas colombianas ya consideran la IA una prioridad estratégica” pero “solo el 37.7% la ha integrado como parte significativa de su operación”, dice el “Colombia AI Pulse”, el estudio sobre “cómo las organizaciones colombianas están construyendo capacidades de inteligencia artificial” hecho por Endeavor Data Unit con el apoyo de Xertica.ai, y presentado en el marco del Gofest.

Resulta que allí aparece un Índice de Sofisticación de IA y evidencia un “promedio de 45,6 puntos sobre 100 en Colombia, prácticamente igual al 45,1 de México”. Pero, como en todos los negocios, no hay que fiarse solo de los promedios. A las compañías encuestadas a través de sus líderes se les clasificó entre “Comenzando”, “Explorando”, “Construyendo” y “Liderando”. Y eso se podría escalar a cada humano que hoy tiene acceso a un computador con conexión a internet y la poisiblidad de usar AI. Por ejemplo, ¿usted en cuál de los cuatro cree estar?

“El 93.5% de las organizaciones permanece en etapas intermedias de madurez y apenas el 0.2% alcanza el nivel de ”Liderando". “Los resultados también muestran que ni el sector ni el tamaño de la empresa explican por sí solos quién logra avanzar. Los perfiles son relativamente homogéneos entre las industrias analizadas y, aunque las organizaciones de más de 500 empleados alcanzan 49,6 puntos frente a los 42,1 de aquellas entre 50 y 99 empleados, la madurez depende principalmente de la capacidad de articular liderazgo, talento, datos, procesos y gobernanza”, explica Endeavor.

“Nos dimos a la tarea de poner esto en datos relevantes. Hicimos el estudio en México y Colombia, con cerca de 500 entrevistados, para entender en dónde están en la adopción de la IA y ver eso qué nos trae de vuelta”, dice Felipe Ossa, managing director de Endeavor Colombia. El asunto es claro: Las empresas ya adoptaron la IA, en Colombia estamos en una fase inicial si se quiere, pero ya no basta solo la adopción, hay que ponerle más fuerza a la báscula para lograr que se incline a favor de negocios reales.

Sigamos con números: Para el 61% es una prioridad estratégica, el 82 % reporta un impacto, el 72 % aumentó presupuesto y el 95 % ve espacio para más. “La conclusión inicial es que la IA dejó de ser periférica para volverse estratégica”, apunta Ossa. Una buena mirada, literalmente, de lo que pasa al interior de las empresas. O por lo menos de esas que sirven de muestra. El 6,3 % de las empresas colombianas están comenzando, el 58 % están explorando, el 35 % construyendo y el 0,2% están liderando.

Como en las encuestas, cada uno tiene la posiblidad de hacer las interpretaciones que a bien tenga, pero los datos, más allá de ser fríos, tienen siempre detrás una historia. Por ejemplo, que entre los retos de todos aquellos que lideran compañías y tienen a la IA dentro de sus “empleados”, están la ciberseguridad (49%), la infraestructura (41%), el talento especializado (34,9%) y la calidad de los datos (33,9%)“.

Mejor dicho y en mi interpretación, como justo lo acabo de decir con las encuestas, lo podría leer así: a los que usamos IA en las empresas nos convocan la ciberseguridad, porque no sabemos a ciencia cierta cuántas puertas estamos abriendo cuando le damos acceso a la IA; qué tanta infraestructura necesitamos de más para incluirla en el centro del negocio porque cada vez consume más y más energía y servidores entre tokens, tokens y tokens; qué tantos trabajadores han logrado desarrollar habilidades para usarla al máximo nivel y, al final, qué sucede con los datos que está optimizando esa IA o, al contrario, los nuevos que nos está entregando para tomar decisiones.

“El reporte muestra que el cuello de botella ya no está en la tecnología, sino en las capacidades organizacionales necesarias para escalar de forma segura. Las principales barreras son sistémicas y están entrelazadas: una de cada dos empresas identifica la ciberseguridad o la privacidad como obstáculo, cuatro de cada diez señalan la infraestructura o la integración y una de cada tres enfrenta limitaciones relacionadas con talento especializado o calidad de datos”.

Datos y más datos

“El 63.7% del uso de IA todavía opera bajo asistencia o control humano directo y solo el 36.3% alcanza algún nivel de delegación o autonomía operativa”, respondieron las personas encuestadas, entre quienes hay líderes de grandes corporativos pero también de marcas como La Haus, Habi, Simetrik, Siigo, Aldeamo y Plataform, todas esas compañías de base tecnológica que tienen crecimientos elevados.

“La gobernanza avanza, pero de forma desigual: el 62% cuenta con políticas de IA documentadas y aplicadas de forma consistente, mientras cerca del 20% todavía opera sin políticas definidas”. Y “la intención de avanzar está ampliamente instalada: el 95% identifica espacio para profundizar su integración de IA y el 71.9% aumentó su presupuesto en los últimos 12 meses”.

Felipe Tascón, emprendedor de Plataform, propone dejar de pensar en la empresa en materia operativa y hacerlo más en sentido estratégico. ¿A qué se refiere? A que los cargos operacionales serán reemplazados por agentes, y esos cargos deben evolucionar a un nivel táctivo. “La gente no debe seguir pensando en sus procesos sino cómo delegar esos a una herramienta de IA”.

Saúl Cherem, de Xertica, cree que las empreas más adelantadas son las que repensaron su modelo de negocio. “Más que automatizar procesos, ya se reimaginan con las tecnologías que existen”. Propone cambiar los incentivos de las personas que manejan estos procesos.

Y desde el mundo corporativo aparece Julián Colmenares, de Americas BPS, quien considera que “lo más complejo que nos está pasando como compañías es el miedo a ejecutar tareas con IA, porque nadie quiere perder el trabajo”. Tiene razón, esa es una de las teorías que ,más fuerza ha tomado desde que el mundo entero cooció Chat GPT. “Si la empresa ya estructuró sus proceso, porque no es lo mismo medir procesos con humanos que con IA, nos falta un poco avanzar en ese camino. Los que ya lo han entendido, están tomando más velocidad”.

Aunque se plantea desde el día uno como un asunto tecnológico, somos muchos los que creemos que esto se trata de cambios sociales. Y eso incluye, claro, asuntos de transformación cultural. Saúl Chrem, uno de los invitados al panel que se hizo en la entrega del informe, se autodenomina como un “super agéntico”, para referirse a que está muy metido con la IA en su empresa.

“No sé de código, pero este año cuando salieron estas tecnologías agénticas, llegué a la conclusión de que no tenía que ir a reuniones de seguimiento sino que con los agentes se llegaba a otras reuniones sabiendo todos los seguimientos que ahora hace la IA. Las dos primeras horas del día solo trabajo con agentes”. Pero también acerca su experiencia a otra realidad: “Antes tenía siete reportes, ahora tengo 16. Pero uno debe forzar un bloque de su día para trabajar con IA”. Es decir, la IA nos vuelve más productivos, sí, pero también nos carga de más trabajo.

Tascón volvió sobre la de optmización de procesos, pero dejó claro que cada persona aprende de forma diferente, para los que es una fortaleza otros lo ven con dificiultad, así que en su empresa han creado capacitaciones semanales de una o dos horas, para que aprenden todos cómo manejar herramientas, ”y eso es obligatorio". Asisten todos, todos hacen tareas y hacen projectos. “Y hemos buscado esos campeones que guían y que son inspiradores. La clave es dejar de hacer (operativo) y empezar a pensar”.

Colmenares, del BPO, cuenta cómo ahora con procesos de selección están en un 70 % haciendo la atracción de talento por medio de la IA y eso teniendo en cuenta que contratan al mes entre 300 y 400 personas. “Cuando ese caso de éxito llega a la mesa, como una victoria temprana, las demás personas lo ven como un caso para seguir”.

En la charla apareció el modleo 10-20-70: 10 % de aprendizaje formal (Universidad por ejemplo), 20 % de capacitaciones alternas, como lo que sucede hoy en capacitaciones y plataformas que desarrollan habilidades, y 70 % todo el aprendizaje en el trabajo, la experiencia diaria, dijo Chrem. Y recordó: “Una persona que usa agentes IA es un 70 % más poroductiva que quien no los usa”, hablando de los datos de las grandes tecnológicas.

Ahora, en su empresa como en su casa, ¿cómo se usa la IA? Si sus empleados siguen creyendo que es el reemplazo de Google y sirve es como buscador, el asunto no va por el camino correcto. Se trata de insertar esa IA en la estrategia, que haga que las personas piensen más, mejor y distinto; creen nuevas formas de negocios, optimicen grandes volúmenes de datos y, sobre todo, dejen las tareas operativas a quienes son especialistas en temas repetitivos, como las IA.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚