Alquilan casas de lujo a corto plazo en las mejores zonas de Colombia

“Tomar la decisión fue fácil, teníamos la idea clara, lo duro es lo que viene después, enfrentarte al emprendimiento en marcha, darte cuenta de que no sabes muchas cosas, asumir los errores, lidiar con el día a día del negocio, entre otras cosas. Al final vale la pena, por la satisfacción que te da el sentir que estás construyendo algo de la nada”, así lo narra Katia Osorio cuando hace un recorrido de cómo comenzó a andar su idea de negocio de la mano de Loy Iglesias, su coequipero en Luxury City, un emprendimiento basado en el lujo y confort para los viajeros que visitan Colombia.

En 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos, Osorio habla de cómo han logrado impactar con su marca en el mercado y el aporte a la industria del turismo desde su empresa de alquiler.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Loy Iglesias. 57. Publicidad.

Katia Osorio. 49. Analista de Sistemas.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

La idea nació de querer conectar a los viajeros exigentes y con alto poder adquisitivo, con propietarios de casas de alta gama en las mejores zonas de Colombia y que la mayor parte del año no utilizan, para alquilarlas por periodos cortos, sea para trabajo o vacaciones, generando a los propietarios un ingreso extra cuando no están usando su propiedad. Mientras nosotros proveemos al viajero de un servicio de conserjería exclusiva para que disfruten de la privacidad y las comodidades de un hogar, pero con los servicios de un hotel de lujo. Fue una idea que nació en el año 2014, creando una plataforma web www.luxurycity.co desde donde el viajero puede explorar nuestra colección de villas y casas de lujo en las principales ciudades de Colombia, seleccionar la de su agrado y solicitar una reserva.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Creamos un equipo de trabajo conformado principalmente por los socios, Katia Osorio encargada de la labor comercial y Loy iglesias encargada de la publicidad y marketing, acompañadas inicialmente con 2 empleados quienes nos ayudaron con la labor logística y conserjería al viajero.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

El dinero para la puesta en marcha vino 100% de nuestros recursos propios y posteriormente reinvirtiendo nuestras utilidades.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos cambiando la forma en que los viajeros con alto poder adquisitivo encuentran propiedades exclusivas en Colombia para sus estadías a corto plazo, al tiempo que aportamos al empleo con personal de apoyo en cada una de las regiones donde operamos.

6. ¿Soy feliz?

Somos felices.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Si nos hacen una buena oferta ¿por qué no?

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Tomar la decisión fue fácil, teníamos la idea clara, lo duro es lo que viene después, enfrentarte al emprendimiento en marcha, darte cuenta de que no sabes muchas cosas, asumir los errores, lidiar con el día a día del negocio, etc. Al final vale la pena, por la satisfacción que te da el sentir que estás construyendo algo de la nada. Y cuando te dejas acompañar de los mentores de Endeavor es un gran alivio porque no te sientes solo, te ayudan a que minimices los errores, te ayudan a crecer con su experiencia y te sientes acompañado en todo momento.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Crecer internacionalmente.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Seguir capacitándonos para optimizar y hacer crecer nuestros servicios y expandirnos.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

100% escalable.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Sí.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Creo que no hay nada que no volviéramos a hacer, todo lo que hemos hecho nos ha dejado sus enseñanzas y nos ha traído hasta aquí.

14. Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Todos aquellos que tomaron la decisión emprender sin recursos. Nos gustaría seguir a quienes ya lo han logrado.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Sí y en muchas situaciones se piensa en esa opción pero tratamos de reponernos y de no hacerle caso a ese pensamiento, tratamos de verlo como gajes del oficio.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Aparte del programa de ScaleUp de Endeavor, ninguno en especial.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Indudablemente.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Como una empresa internacional de alquiler vacacional de casas de lujo.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

De apoyo 100%.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro que sí, sin duda.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Sin el equipo todo sería más difícil, ellos son pieza fundamental en el desarrollo de este negocio, el coordinador de logística, la conserje 24/7 y el equipo comercial y de reservas, así como todos nuestros proveedores de servicios especiales como los chef, especialistas en servicios de spa, servicios náuticos, etc.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

La atención personal y la inmediatez, más los servicios personalizados a cada cliente.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que si lo intentas, pero no te comprometes en serio, nunca sabrás si lo lograrás.

