Biz Fest 2025: arranca el festival de emprendimiento juvenil en Colombia

Este festival de emprendimiento gratuito será liderado por las hermanas Carvajalino. Foto: Getty Images/iStockphoto - BartekSzewczyk

En Colombia, según el DANE, hay más de 11 millones de jóvenes entre los 15 y 18 años. Muchos de ellos enfrentan retos importantes, como el acceso al empleo formal, la educación y las oportunidades para emprender. Frente a esta realidad nació Biz Fest, el festival juvenil más importante del país, que regresa este 16 de septiembre con una nueva edición enfocada en conectar a los jóvenes con herramientas y oportunidades clave para su desarrollo.

Este año, el evento presenta como principal novedad tres espacios: la feria de emprendimiento, la feria de empleo y la feria Universitaria, cada uno de ellos diseñado para inspirar, ofrecer soluciones prácticas y acompañar a los asistentes en la construcción de su futuro.

Desde su creación, este festival gratuito se ha convertido en una plataforma que ha entregado cerca de 1.000 becas, premiado ideas de negocio con iniciativas como “capital semilla”, y conectado a más de 42.000 asistentes presenciales y 60.000 virtuales con oportunidades de formación, empleo y crecimiento personal.

Tras la edición en Medellín, que reunió a más de 12.000 jóvenes provenientes de 120 municipios del departamento, Biz Fest está listo para recibir en Bogotá a más de 14.000 estudiantes de colegios y universidades de la capital y Cundinamarca.

El Movistar Arena recibirá hoy, 16 de septiembre, la nueva edición de esta fiesta pedagógica, que reunirá a más de 10 emprendedores dispuestos a compartir sus ideas, productos y procesos con los asistentes. Además, ofrecerá oportunidades para acceder a procesos de selección, vacantes, prácticas y pasantías.

Por su parte, la Feria Universitaria conectará a los jóvenes con más de 10 universidades nacionales e internacionales, que ofrecerán información sobre becas, programas académicos y procesos de admisión.

“Este año, nuestro objetivo es conectar a los jóvenes con oportunidades reales que les permitan poner en marcha o impulsar sus ideas de emprendimiento, comenzar a estudiar las carreras que sueñan y vincularse a empresas para iniciar su trayectoria profesional. Cada feria y cada charla del Biz Fest está diseñada para cerrar brechas, activar talentos y demostrar que no hay metas imposibles cuando existen herramientas para alcanzarlas”, afirma Karen Carvajalino, cofundadora del festival.

Detrás de esta iniciativa están las hermanas Carvajalino: Karen, Daniela y Stephanie, tres emprendedoras colombianas reconocidas por su liderazgo en educación, tecnología e innovación, quienes han impactado a más de dos millones de personas en nueve países con sus programas enfocados en habilidades productivas, inteligencia financiera y emprendimiento juvenil.

Fiel a su esencia, el festival volverá a reunir en un solo escenario a personalidades que inspiran empresarios visionarios, artistas, deportistas de alto rendimiento y referentes de talla internacional, quienes compartirán sus historias con los asistentes.

En esta edición participarán influenciadores como Lulu 99, El Borrego, JH de la Cruz, Pelicanger, Sofía Castro y Amara Que Linda; también estará presente Valles-T, freestyler colombiano, así como ejecutivos de alto nivel de empresas como Mercado Libre. Ellos, junto a otros invitados por confirmar, compartirán su visión con miles de jóvenes, consolidando al festival como un espacio donde la inspiración se transforma en acción concreta.

Este año, Biz Fest apuesta por generar puentes tangibles entre la juventud y un futuro lleno de posibilidades y contará con el apoyo de Compensar, la Cámara de Comercio de Bogotá y la Unión Europea.

