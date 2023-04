El emprendimiento que está evitando el desperdicio de alimentos en Colombia

María Paula Moreno, CEO de Cicloc. Foto: Cortesía

“Se trata de un emprendimiento que realiza el rescate de alimentos antes de que estos se pierdan y no contaminen el medio ambiente, lo hacen vendiendo estos productos a un menor costo”. ¿Y cómo lo hacen? “Van a las empresas y adquieren esos que quedaron de más en sus bodegas o que, por su cercanía al vencimiento, dejan perder u otros factores, pero que siguen manteniendo un estándar de calidad, entonces todo esto hace que hasta las mismas empresas ahorran en costos y contribuyan a disminuir su huella de CO2 y educan a las personas también para que aporten a esta reducción”. Así nos presentaeron a Cicloc, un emprendimiento de esos que tiene la idea de cómo estamos consumiendo y cómo deberíamos hacerlo de manera más consciente. Y quién más que María Paula Moreno, su CEO, para contra la historia en

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

María Paula Moreno, CEO de Cicloc, tengo 26 años y estudié Marketing y Negocios internacionales en la Universidad Sergio Arboleda.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Al inicio empezamos en 2020 con una idea de ayudar a los restaurantes a llenar en horas valle, sin embargo nos dimos cuenta de que queríamos generar un impacto en la sociedad y dejar algo que pudiera ser de beneficio mayor para el mundo. Necesitábamos pivotar. Participamos en una incubadora en México llamada Rocket U en donde enfocamos la idea hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible porque nuestro mayor propósito era ayudar en la problemática del hambre en el mundo.

Aquí creamos nuestro primer MVP y nuestro segundo pívot llamado Repeat, una plataforma web en donde los restaurantes podrían salvar alimentos y las personas podrían rescatarlos a un precio más bajo.

Luego nos dimos cuenta que en esta industria productora y distribuidora existen muchos procesos que se pueden mejorar y mucho más en cuanto al desperdicio de alimentos. Es allí en donde decidimos dejar los restaurantes y entrar a la industria de alimentos con nuestro tercer pívot, nuestra actual idea llamada Cicloc, la cual se ha ido transformando ya que no solo rescatamos alimentos de la industria productora y distribuidora sino que atacamos a las 3 fuentes del desperdicio de diferentes formas, enseñando a las personas a tener un consumo consciente y responsable, a alertar a las empresas y actuar sobre productos especiales y también a revolucionar la logística como se viene manejando, ahora incursionando un nuevo término llamado “logistica transversal”.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Inicialmente con Erika participamos en la incubadora, allí le dimos forma al proyecto, nos enseñaron que sin tener mucho, podríamos empezar y crear algo que tuviera impacto y nos dimos cuenta que era importante salir rápido al mercado para testear lo que hacíamos, fuimos avanzando y allí incorporamos al equipo fundador a Jennifer, fuimos creciendo rápido, empresas del sector con productos reconocidos nos dieron la mano para inciar y luego participamos en Startco 2022 en Medellín en donde coincidimos con Zak (le decimos así de cariño) que actualmente trabaja en Microsoft y es nuestro actual CTO, el cual creyó en nosotras y se unió a nuestro equipo de fundadores.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Comenzamos con poco, un pago de dominio, Hosting y Wix, realmente no necesitamos más en ese momento, todo el dinero salía de los aportes que hacíamos las 3 en un inicio de nuestros salarios en otras empresas. Luego de ello cuando conocimos a Zak él decidió hacer una inversión la cual nos ha hecho avanzar mucho en el tema tecnológico, próximamente tendremos una aplicación y podremos llegar a muchas más personas con nuestra solución.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

La forma en la que se percibe el consumo y la producción. Actualmente se desperdician muchos alimentos por errores que se pudieron haber evitado y estamos aquí para ayudar a esas empresas a ser su mano derecha en detectar esas posibles averías en su cadena de suministro para lograr mitigar el desperdicio de alimentos.

6. ¿Soy feliz?

Inmensamente, como le decía a mi equipo hace algún tiempo, estoy viviendo el sueño, toda mi vida he emprendido en diferentes magnitudes y siempre soñé con crear algo que pueda ser de beneficio para el mundo y actualmente lo estamos haciendo, rodeada de personas increíbles y muy capaces que me enseñan cada día cosas nuevas, entonces si, soy feliz!.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Si llega a existir una propuesta de compra, pienso que es porque la idea tiene mucho camino y potencial por alcanzar, por esto no la vendería, sin embargo esta opinión no es igual en el equipo y dependiendo de esto, pienso que podría a llegar a venderse una parte si se llega a un común acuerdo.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Tal vez por lo jóvenes dirán que no es difícil, que no tenemos mucho que perder y en parte es verdad y en realidad no es tan duro porque se ama lo que se hace, pero cada día trae situaciones en las que no te gustaría estar, incomodidades que no te gustaría pasar y el trabajo que tienes que dedicar que es 24/7. Situaciones que tal vez siendo empleadas no tendrías que pasar, pero… También existen éxitos de ti que nunca conocerías si no se toma el riesgo.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Creo que he cumplido varios pero no por cumplirlos se termina la historia, actualmente tengo en mi mente muchos más por cumplir con Cicloc y el equipo, aún el impacto social y ambiental que quiero generar con el proyecto no lo he alcanzado, sin embargo si se ve que estamos encaminados a cumplirlos.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Seguir trabajando día a día, seguir compartiendo la idea para que más empresas se unan a la causa y muchas más personas puedan acceder a esta solución que para la actualidad de inflación alta, es de gran beneficio.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Si 100% tenemos en nuestro road map llegar a más ciudades de colombia en este 2023, Estados Unidos y México en el 2024 y Europa y Asia en el 2025

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Estamos haciendo bootstraping todo el tiempo que podamos, si buscamos inversión pero nuestro propósito no es ceder gran parte de la empresa, queremos cuidar nuestro captable lo más que podamos.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No llamar a cualquiera socio, siento que es una decisión que se tiene que tomar con tiempo y cabeza fría para analizar qué me puede compartir a mi y a mi empresa y que puedo yo aportar a esa persona. Si no hay algo congruente que una eso, significa que es mejor no hacerlo y no llamarlo socio.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mis padres, siento que son unos guerreros a su modo, son emprendedores tradicionales y ellos siempre me han impulsado a arriesgarme.

También nuestro socio Zak, para mi es una inspiración todo lo que ha hecho y lo considero como un mentor, estamos muy agradecidas por su interés en trabajar con nosotras.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Me pasa más seguido de lo habitual, todas las semanas tenemos un fracaso, en temas laborales, familiares, de amistad, etc. Sin embargo me acostumbre a que las cosas no salgan como nos gustaría, ahora aprendimos a actuar cuando eso sucede y agradezco que no todo sea perfecto porque nos prepara cada día más.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Si! Agradecida infinitamente con Rocket U y Startco, dos comunidades que nos han abierto las puertas y también que nos han ayudado a crecer y conectar con personas que creen en nosotras y la idea.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Un rotundo si, queremos crear una conciencia de consumo y para lograrlo necesitamos que las nuevas generaciones tengan una educación sobre ello, actualmente lo vemos muy naturalmente en las personas más jóvenes y sin embargo hace falta seguir con esa pedagogía, para que en un futuro las comunidades sean más sostenibles en todas sus prácticas.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años buscamos ser un referente en la industria sostenible, al innovar con un nuevo modelo logístico, buscamos que en 10 años ya muchas empresas migren sus prácticas actuales a las que en ese momento la mayoría ya incorporó (esperamos que sea así).

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Un papel importante, siento que con ellos puedo validar si lo que estoy haciendo va por buen camino o no, ya que no hay un compromiso de compra o de feedback solo por la relación que tenemos, siempre es una opinión muy sincera y eso lo valoro mucho. También siento que la vida de emprendedor es una vida de sacrificios culposos como dejar de salir a planes de familia o amigos, por estar trabajando en un sueño, no muchas personas lo entienden y se alejan, sin embargo las personas más importantes de familia y amigos de verdad, lo entenderán y te acompañarán.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Por supuesto, muchos otros me ayudaron y me gustaría devolverle a esta comunidad de emprendedores algo que pueda ser de mucho valor para las personas y otros emprendimientos.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

● Erika Prada CSIO de Cicloc: 26 años y estudié Fisioterapia en la Universidad del Rosario, actualmente estoy cursando una maestría en fisioterapia en atención temprana y un diplomado en gestión de la salud pública ambiental y el cambio climático.

● Jennifer Mendoza CMO de Cicloc: 26 años y estudié Ingeniería Industrial en la Universidad Sergio Arboleda

● Sohail Zakaria CTO de Cicloc: 47 años y es el actual Global Business Architecture & Sales Strategy Leader de Azure Migration en Microsoft

Ellos han jugado un papel importante porque cada uno de nosotros, a pesar de estudiar carreras tan diferentes tenemos un objetivo muy similar y es el de impactar a las personas, desde la parte social, ambiental, tecnológica etc, en nuestros objetivos personales es lo que nos complementa como equipo y nos aporta mucho para avanzar.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi sello personal se basa en mi capacidad para identificar oportunidades de negocio innovadoras y convertirlas en soluciones prácticas y rentables, además, mi experiencia en diferentes áreas, desde marketing y ventas hasta tecnología y finanzas, me permite tener una visión integral de mi empresa y tomar decisiones estratégicas. Soy una líder apasionada y comprometida con el éxito de mi equipo.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Qué puedes hacer en la vida lo que tu quieras, realmente no hay un marco predeterminado para tomar una vía en especifico en tu vida, crea tus reglas, sigue a tu inspiración y siempre siempre, haz el bien en todo lo que haces.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚