Ella creó una marca de ropa que rompe los estereotipos tradicionales de la moda

Ella es María Camila Palacios, la emprendedora detrás de Melao Mimila. Foto: Cortesía Melao Mimila

“En Melao Mimila coloreamos el mundo de felicidad y amor. Nos gusta resaltar la belleza de la vida por medio de diseños en nuestras prendas de vestir. Nos encantan los colores, los estampados, la alegría y por eso nos esforzamos en generar sonrisas a partir de un look. La felicidad es nuestro ADN, el mismo que promueven nuestros clientes a la hora de lucir nuestra marca”, estas son las palabras de María Camila Palacios, la emprendedora detrás de una idea de negocio que contribuye a la conservación del medio ambiente y promueve un estilo que se traduce en un accesorio de felicidad. Hablamos con ella en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y así fue como narró su historia:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 33 años. Siempre que me preguntan debo contarlos y me sorprendo lo rápido que ha pasado el tiempo. Empecé estudiando Diseño de Moda y luego Administración de Empresas.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Siempre he sido muy alegre, me encantan los chistes, los paisajes, las flores, las sonrisas pero sobre todo hacer feliz a las personas, entre un montón de cosas más. En algún punto de mi vida quise vestirme conforme a mi forma de ser y ahí nació Melao Mimila. Empecé con chaquetas atrevidas llenas de color y estampados y al parecer a muchos también les encantó.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Ha sido un aprendizaje, en un principio nació como algo que quería hacer, pero realmente no contaba con el conocimiento para desarrollarlo. Esto no significó un problema para mi, ya que tenía claro que no importaba que tanto tuviera que aprender, quería cumplir mi sueño. Tras prueba y error donde he conocido gente magnífica aprendí a crear una empresa viable y positiva.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Desde muy pequeña empecé a trabajar y logré generar ahorros. Este fue mi capital semilla, y aunque no fue mucho me parece que fue el capital más importante que he tenido, ya que en ese momento era mi todo y gracias a eso empecé. Luego de un tiempo, mi esposo comenzó a ver que mis ideas tenían frutos y que a todas sus amigas les gustaba Melao Mimila, así que me apoyó con más recursos para seguir creciendo. Siempre he intentando que el mismo negocio dé para el crecimiento. Más lento pero más seguro.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Soy fiel creyente que al hacer cosas buenas uno recibe cosas buenas. Intento transmitir esto con Melao Mimila y aunque muchas acciones parecen obvias, me encanta recordar día a día sentimientos simples como la felicidad. Una de nuestras últimas colecciones y que ha sido un éxito en ventas es HAPPINESS. Poder llegar a la gente con este mensaje ha sido muy satisfactorio y más con la acogida que ha tenido.

Constantemente estamos intentando aportar en lo que nos parece positivo para la sociedad. Reconocemos que la indumentaria tiene un papel importante en la contaminación y por eso estamos trabajando cada vez más con materiales y procesos ecológicos. Nuestra estampación se realiza sin consumo de agua y muchas de nuestras bases son 100% u 80% recicladas . Creemos que es nuestra responsabilidad el mejorar las prácticas que afectan al mundo en el que vivimos .

6. ¿Soy feliz?

Soy muy feliz, y esto no quiere decir que todo sea color de rosa. He tenido que pasar por pruebas muy fuertes de salud en mi familia, económicos, y mil cosas más pero afortunadamente he logrado siempre sonreír y seguir adelante.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No podría en esta etapa, siento que apenas es un bebé caminando y en pleno crecimiento. Hay muchos escalones todavía por subir y metas por cumplir.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Fue duro pero conté con el apoyo de mi familia, eso me motivó. Siempre digo que los emprendedores deben tener constancia y familias que los quieran mucho (risas), porque los primeros años son los más difíciles, mientras se construyen las bases sólidas casi que todos los recursos deben volver a invertirse para crecer, sobre todo cuando el capital inicial es medido.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Podría decir que cumplí el sueño más importante, pero hacen falta muchos más . Entre esos llegar a toda Colombia.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Estamos en una etapa de fuerte de crecimiento, donde nuestros clientes aumentan en una tasa de entre el 15% y 25% mensual . La idea es seguir creciendo en Colombia y Estados Unidos, donde muy seguramente tendremos que aprender muchas cosas (risas).

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Nuestro modelo de ventas es 100% online, lo que nos permite escalar y llegar a cualquier parte de país o inclusive del mundo de manera relativamente rápida y fácil.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

En esta etapa recibir inversión de dinero de un desconocido sería como tomar un préstamo y perder parte de mi empresa, lo cuál no me suena atractivo. Muy diferente sería recibir inversión de alguien que más que dinero pudiese ayudar al crecimiento de la empresa con aportes más interesantes.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Demorarme en tomar decisiones, en un principio llevaba las cosas mucho más tranquilas pero el tiempo pasa muy rápido y si algo he aprendido es que hay que ser más agresivo en este tema.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me inspira la gente feliz, tengo grandes ejemplos como Tori Gerbig, una empresaria norteamericana, que junto con su familia, ha llegado a ser parte de Inc. 5.000 (las 5.000 empresas más influyentes de EEUU).

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

He pasado por muchos obstáculos, pero nunca he pensado en tirar la toalla, nunca ha sido una opción ante los problemas.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Los últimos años han sido de mucho trabajo y crecimiento familiar. Con mi esposo tenemos un bebe de año y medio y no nos da el tiempo para participar en muchas cosas que nos encantaría. Una de nuestras metas a corto plazo precisamente es ser parte de comunidades donde podamos enseñar y al mismo tiempo aprender.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Esa es la idea precisamente, tener un impacto en la gente. Recordar cosas simples y obvias que en el día día se nos olvidan. Todos sabemos que es mejor hacer el bien que el mal, pero muchas veces lo olvidamos. Nuestros mensajes y diseños están acompañados de frases positivas que buscan recordar estos detalles tan importantes para la vida de todos.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Tengo claro que Melao Mimila va a crecer mucho, me veo posicionada en Estados Unidos. Mi sueño es llegar a Oceanía.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

La gente que me conoce son nuestros clientes más fieles, aman la marca y han sido los precursores principales.

Mi familia, sobre todo mi esposo, es quién más me ha apoyado y más ha confiado en mí.

Mis amigos han sido mis clientes incondicionales por años (risas), me impulsan y junto a ellos me inspiro a la hora de crear, hacen el trabajo mejor que yo pues hablan tan bien de Melao que por medio de ellos llegan clientes siempre.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Por supuesto. Siento que ayudar es una responsabilidad y más en un país cómo Colombia, donde hay muchas dificultades y necesitamos hacer equipo para salir adelante.

Ahora mismo colaboramos con un emprendimiento de reciclaje plástico donde se busca generar valor a partir de un producto final transformado con plástico reciclado. Reciclar es costoso y por lo tanto cuando el plástico reciclado se convierte en materia prima, este no tiene un valor competitivo frente a la materia virgen. Este emprendimiento busca generar pequeños centros de transformación donde el reciclador no busque un beneficio a partir de material como materia prima sino de un producto final transformado, como lo son unas gafas, un llavero, entre diez mil opciones más. Una de las partes más bonitas es que cuenta con el patrocinio de diferentes alimentos para mascotas. Esta comida se entrega a las personas a cambio de botellas, vasos, platos y demás material plástico dispuesto para reciclaje, en un gana gana para los papás y los peluditos.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo más importante es el primer taller con quién comencé. Ahora prácticamente somos familia, durante todo este tiempo nos han acompañado en las buenas y las malas . Los quiero con todo mi corazón y espero siempre tenerlos en mi vida.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Diría que el lenguaje que manejamos, aunque nuestra ropa tiene y busca en la mayoría de casos muchos colores vivos y diseños únicos, en los últimos años ha sido más importante la relación entre la marca y los clientes. trabajando juntos a crear una filosofía no solo a la hora de vestir, sino a la hora de ver la vida.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Mil cosas. Ser perseverante, afinar mi instinto, la importancia del servicio al cliente, tocar y tocar puertas hasta el cansancio, tomar las decisiones importantes con calma y estrategia, y siempre poner a las personas primero, si todos están felices todo fluye correctamente.

