El aterrizaje de empresas como Mercado Libre y Alibabá, la creación de la ruta del emprendimiento, de los centros de valle de software, la generación de empleos de valor y la llegada a varios puntos barriales de Medellín con internet para todos: de esto habla Iván Castaño, director de Ruta N, quien lidera en hub de innovación de la capital paisa que llega a sus 12 años. ¿Cuál es el balance? Aquí lo cuenta en entrevista con Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

¿Qué ha pasado en 12 años y cómo llegan a la preadolescencia?

Uno de los principales indicadores que muestran que esa apuesta que tuvo Medellín hace más de 10 años, porque la ciencia, la tecnología, la innovación fueran ese motor de la economía de la ciudad, es que la Inversión como porcentaje del PIB en precisamente ciencia, tecnología e innovación pudiera pasar de un 1 % a un 2,74 %, triplicarlo es un resultado muy importante. Le damos todo el reconocimiento al ecosistema de innovación, a las empresas, a las universidades, a los grupos de investigación que están haciendo desarrollo para mejorar la productividad de las empresas porque estas últimas saben que para encontrar un factor diferencial está el talento de estos grupos, y obviamente a los emprendedores, que entre todos han multiplicado este indicador.

¿Cuáles son los indicadores de Ruta N?

Cuando se crea Ruta N en este espacio de tres torres, se buscaba la atracción de inversión, y en 12 años hemos logrado atraer a 405 empresas. A la fecha y durante este año han llegado 34 nuevas empresas. Todas las que han llegado han aportado en la generación de nuevos empleos, en los 12 años hablamos de 13.927 empleos en ciencia, tecnología e innovación, y en el 2021 se crearon 3.128 con corte a 31 de octubre.

Nosotros también hacemos intervenciones directas de nuestros emprendedores y empresarios. Y una de las principales necesidades que tienen es el acceso a financiación: 266 empresas hemos impactado con mecanismos diferentes de financiación y este año también a corte de 31 de octubre llevamos 61. También identificamos otros problemas de los emprendedores como modelos de negocio, cierre de brechas, capacidades, y hemos podido llegar a 2583 emprendimientos de Medellín y este año a 94.

Y en el caso de retos de ciudad, pues el reto más grande ha sido la pandemia, ahí nació Innspiramed, para generar respiradores que se necesitaban en el país. Logramos construir 285 de estos dispositivos y entregamos 186 a las instituciones del municipio de Medellín. Salvamos vidas.

¿Qué quiere decir que compañías como Accenture, Lafarge Holcim, Stanley Black & Decker, Mercado Libre, Alibabá o Globant aterricen en Medellín? Antes uno pensaba en plantas de producción, pero aquí no hablamos de ese tipo de industria.

El hecho de que estas marcas lleguen a Medellín es evidenciar que existen las condiciones en nuestra ciudad para operar con un valor agregado tecnológico. Mucha gente dice: vienen por el talento. Sí, vienen por el talento, pero también porque existen universidades que están en la capacidad de formar ese talento que ellos van a estar necesitando, porque existen servicios financieros y comerciales, productos que les permiten garantizar la calidad, precisamente, de sus productos o servicios. Entonces lo que sucede aquí es que están reconociendo la madurez del ecosistema de Medellín. Quiero poner un ejemplo: nos han dicho de una empresa que se trasladó de una ciudad que no tiene el nivel de desarrollo de Medellín a Medellín para subir su nivel y no, ellos estaban en Toronto y se trasladaron a Medellín, entonces estamos siendo tan competitivos como lo es Toronto en Canadá. ¿Qué significan que lleguen? Que montan su operación, que contratan mano de obra local, que pagan impuestos en la ciudad, y no es que pongan un aviso y distribuyan comercialmente, no, para eso tenemos otros servicios. Nuestro ‘core’ está en ayudarle a hacer negocios y que establecerse en la ciudad de Medellín sea más rentable, y eso se puede hacer de la mano del ecosistema.

El talento se volvió más caro…

Es innegable que la llegada de estas grandes empresas ha generado una presión al alza en las personas que trabajan en el sector TIC, eso es muy bueno para las personas, pero eso puede afectar la competitividad de algunas empresas locales porque no tienen la misma capacidad de pagar un salario, entonces lo que buscamos en esos casos es cómo poder trabajar de la mano para traer a este actor internacional, que se asiente en Medellín, pero que trabaje de manera colaborativa con el pequeño empresario que está llevando su proceso de crecimiento orgánico con buenos productos y servicios, y se puede hacer no contratando el talento sino los servicios de esa pequeña empresa logrando encadenamientos productivos.

Simón Borrero, de Rappi, me decía que a la gente le daba miedo contar sus ideas porque creía que se las iban a robar, cuando lo que hay que hacer es todo lo contrario, contarlas, que los demás las alimenten y así poderlas ejecutar. ¿Qué es eso del acompañamiento personalizado de la validación de ideas? ¿Qué han conseguido?

Este es un mensaje que nosotros queremos llevar a todos lados: ideas tenemos todos, el gran diferencial entre quienes terminan haciendo grandes cosas y entre quienes tienen esas ideas es justamente la palabra acción. Hay que llevarlo a la acción. Nosotros tenemos la Ruta del emprendedor. Lo que busca es que las personas tengan acceso a un acompañamiento especializado desde que tienen una idea de negocio hasta que lo quieren escalar. Eso no pasa en seis meses, tenemos varios escenarios de convocatorias por cohortes.

¿Qué les piden a los emprendedores?

Identifiquen en qué etapa están: tenemos etapa de ideación, preincubación, incubación, aceleración y consolidación. Les decimos: si usted quiere estar en este mundo de emprendimiento e innovación y todavía no tiene una idea, métase en la etapa de ideación, donde le ayudamos a concretar esa idea de negocio. Si ya tiene la idea, pero no tiene el producto, métase en la etapa de preincubación, donde me van a ayudar a alinearla, a ver si esa idea logra una solución. Muchos se enamoran de una idea antes de la problemática que busca solucionar: el que cree que la idea es la cuchara de dos cabezas, pero vas a al mercado y no la compra nadie, entonces les decimos que no se case con la idea de la cuchara de dos cabezas sino más bien una más honda o más larga para que la gente coma más rápido. Esa es la etapa de preincubación, donde les ayudamos a moderar la idea.

Luego va el que ya tiene un Producto Mínimo Viable, entonces ayudamos en la incubación, en la mejora del producto, en el precio para que llegues a punto de equilibrio. En la etapa de aceleración ya hay un negocio probado, hay una potencia de generar valor y aceleramos el crecimiento del negocio, preparamos a los emprendedores para que reciban inversión.

El siguiente mensaje es aprender a desprenderse, y es tal cual lo que decía Simón Borrero: cómo comparto yo la idea, porque a veces siento que es como mi hijo que no le quiero dar a nadie más, siempre yo. Les decimos: ¿usted prefiere el 100% de algo pequeño o el 70% de algo muy grande? Es entrar en la mentalidad del emprendedor, donde para crecer, por ejemplo, tal vez necesita un partner, debe ser alguien que sepa de logística y distribución, no tienes la plata para meterte en logística, dale participación. Así vas a crecer mucho más. A veces las empresas no crecen no por falta de capital sino porque no saben buscar el partner.

Y la última parte, que es consolidación es una empresa que debemos ayudar a mantenerse y crecer a escala global. Todos estos servicios se prestan de acuerdo al emprendedor. Y algo muy importante: Ruta N no da capital semilla, damos asesoría, acompañamiento, generamos conexiones y alianzas y eso tiene mucha aceptación en la ciudadanía de Medellín.

Dicen que son el único Distrito de ciencia, innovación y tecnología de Colombia. Eso suena muy rimbombante. Uno escucha que quieren que esto sea el Sillicon Valley de América Latina y uno va a mirar, pero hay gente que ni siquiera tiene internet, ahí está el escándalo de Centros Poblados, por ejemplo. Mientras tanto ustedes hablan de los centros de valle de software. ¿Cómo entiende uno todo esto en un país con tantos problemas de acceso a internet?

Yo creo que justo la estrategia de los centros de valle de software, atacar esa problemática de cómo hacemos más equitativo el acceso a equipamiento tecnológico que motive a las personas a entrar a este mundo de las tecnologías de la información y la comunicación. Nosotros estamos trabajando de la mano de las comunidades tech, Medellín tiene muy bien estructurado su ecosistema de comunidades tech, hay mujeres que desarrollan, Women in Data Science, Kernetes, Angular, todas súper organizadas y súper comprometidas, y nosotros aprovechamos esas comunidades para fomentar nuestros programas y que impacten a más gente. Y hablando con ellos nos dijeron: es que a veces la gente da todo por sentado, nos acercamos a Ruta N a pedir espacios y nos los prestaban, pero muchas personas no tenían la plata para llegar hasta Ruta N. Entonces la estrategia del Valle del Software busca que en cada comunica de la ciudad de Medellín, en cada corregimiento, y por eso hablamos de 21 valles de software se hagan las infraestructuras físicas donde vamos a tener impresoras 3D, cortadoras láser, equipos de cómputo, salas de coworking, aulas múltiples, salas de cocreación, salas de creatividad para que las personas no tengan que desplazarse sino que accedan rápidamente a esos espacios. Si la gente no tiene conectividad en la casa, se va para allá, un espacio gratuito. Nosotros somos los encargados de articular los cursos de marketing digital, machine learning, programación, vamos a tener personas en el sitio asesorando en preincubación.

Ya tenemos un centro del valle de software funcionando, ya inició una obra civil en El Popular, pero cualquier persona ya puede acceder a la ruta emprendedora a través de nuestra página web. Queremos “que lo único que separe a una persona de la idea de negocio y su emprendimiento sean las ganas”. Que Medellín sea la ciudad donde es más fácil innovar y emprender no solo del país sino de América Latina.

¿Qué papel juega el emprendimiento social en toda esta movida de Medellín?

Dentro de Ruta N tenemos un área de innovación social, eso muestra el compromiso que tenemos con ese sector, ¿qué buscamos? cómo, a través de la ciencia, la tecnología y la innovación tratar de fortalecer los modelos de negocio a fin de que pueden ser un poco más sostenibles.

¿Qué han hecho?

Ya hemos trabajado con reinsertados, con personas víctimas de la violencia, a quienes con el uso de la tecnología y su inclusión en un marketplace, significa la diferencia para que esa comunidad sea sostenible, así que entramos a apoyarlos en el cómo el uso de la tecnología puede aportar al punto de sostenibilidad. Si bien la rentabilidad de no debe ser el factor primordial a la hora de emprender socialmente sí tiene un papel a la hora de definir si debo sostener el negocio con recursos propios, financiación externa o cooperación.

Además hay iniciativas que no necesariamente van enfocadas al emprendedor per sé, o a las empresas que buscan un bien social, sino en el fortalecimiento de comunidades que han tenido una brechas que no les han permitido tener acceso a lo que todos los demás sí. Hemos hecho ejercicios interesantes: la semana pasada graduamos a 35 jóvenes en 90 horas de marketing digital tecnología, jóvenes que han tenido problemas judiciales por hurto o porte de armas, marginadas, y nos dimos cuenta que tienen ganas de salir adelante, que valoran todas estas cosas. Uno ha sido muy bendecido. Para ellos eso fue como un grado de bachillerato, de vestido, a recibir el certificado. Entonces le estamos mandando un mensaje a esos jóvenes porque esta es la prueba de que sí se pueden vincular a todo este ecosistema. A ellos muchas veces les parecía maluco la física o la química, la matemática, entonces les dijimos: aquí hay cosas en las que los podemos enganchar como las redes sociales para producción de contenido, y ustedes ya lo hacen en sus barrios, así que hay innovación social donde buscamos tener impacto y no pensado en un retorno sobre la inversión sino en un retorno social. No hay nada mejor que invertir en las personas.