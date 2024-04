La colombiana Habi pone otros US$ 30 millones en sus bolsillos y no para de crecer

Brynne McNulty Rojas estudió Finanzas y Finca Raíz en Wharton School. Sebastián Noguera estudió Ingeniería Industrial y Economía en la Universidad de los Andes. Foto: Cortesía Habi

La historia de Habi comenzó así: “Hace unos años estaba por mudarme a Colombia y el proceso de encontrar un apartamento para comprar fue muy difícil. Estaba en Estados Unidos y solo pude ponerme en busca de la casa cuando estuve presencialmente en Colombia. Cuando llegué, me encontré con más dificultades, por ejemplo, no había claridad sobre la oferta que había y mucho menos sobre el precio adecuado que debía pagar. Esta vivencia, mi experiencia y mi gusto por el sector de finca raíz y la expertise en emprendimiento y tecnología de mi socio Sebastián, hicieron que surgiera esta idea de Habi, que busca brindar liquidez, información y transparencia a los latinoamericanos para empoderarlos en la decisión financiera más importante de su vida”.

Contada por Brynne McNulty Rojas, así comenzó Habi, la compañía que ya es considerada unicornio (es decir, valorada en más de US$ 1.000 millones) y que acaba de anunciar un “acuerdo por 30 millones de dólares con IFC y Victory Park Capital para mejorar el sector inmobiliario de Latam”. Por eso vale recordar lo que decía Sebastián Noguera, el socio de McNulty Rojas, cuando les preguntábamos cómo había arrancado todo: “Llevo muchos años trabajando en resolver problemas de acceso y liquidez para la clase media con tecnología en Colombia. Desde la construcción de un supermercado en línea para la clase media (Merqueo), hasta la creación de productos financieros digitales masivos como tarjetas de crédito, créditos de consumo y libranzas (Lab Digital de Banco de Bogotá). Hace algunos años entendí que la manera más poderosa de impactar en el largo plazo la vida de las familias de clase media era construir la infraestructura para que las personas puedan comprar, vender y acceder a financiación con su vivienda, y sin embargo, no había grandes apuestas tecnológicas dirigidas a este esfuerzo, pues el mercado estaba roto, no solo en Colombia, sino en Latam. La experiencia de Brynne, que es una gran amiga mía desde hace años, trabajando en el sector de finca raíz en EEUU, y tratando de comprar una vivienda en Colombia, nos dio el camino para ejecutar este plan”.

Y sí, ahora con el anuncio de este abril, informa la compañía que el dinero servirá para apoyar “aún más las operaciones de la compañía en toda la región, convirtiendo a Habi en la primera plataforma tecnológica del sector inmobiliario en recibir el apoyo de la IFC”. Eso, en otras palabras, ¿cómo se puede leer?: “Como parte central de su estrategia de inclusión para América Latina, IFC apoya soluciones innovadoras para impulsar el desarrollo de viviendas sostenibles, resilientes y asequibles, con el objetivo de ampliar el acceso a hipotecas y financiamiento de vivienda para poblaciones no bancarizadas y desatendidas. Esta nueva alianza con Habi no solo promueve el desarrollo inclusivo, al apoyar soluciones crediticias orientadas a propietarios de primeras viviendas, sino que también mejorará la transparencia y la liquidez para los consumidores de bajos y medios ingresos”, dijo Elizabeth Martínez de Marcano, directora regional de IFC para Colombia, México, Centroamérica y el Caribe.

Por el lado de Victory Park Capital, habló su socio Gordon Watson: “La ampliación de nuestra asociación con Habi refleja la confianza que tenemos en la transformación en curso de Habi en el sector residencial de América Latina. Seguimos comprometidos a apoyar a Habi y su plataforma líder en la industria a medida que continúa impulsando el crecimiento del sector proptech en América Latina”.

¿Cuánto dinero ha logrado sumar esta compañía desde que tomó la decisión de buscar capital? Lo que cuentan en un comunicado de prensa es que con estos recursos anunciados, “IFC se une a BID Invest y a varias otras instituciones locales e internacionales en el apoyo a las operaciones de Habi desde su creación, y continúa fortaleciendo el balance de la compañía, habiendo recaudado más de US$ 600 millones en capital y deuda desde su fundación en 2019, y posicionando a Habi como líder indiscutible en el mercado”. Y un dato no menor: “Hasta la fecha, Habi ha ayudado a familias latinoamericanas a realizar transacciones por más de US$ 1.500 millones”.

Marcos Kantt, CFO de Habi, aseguró que “conseguir un respaldo significativo de IFC subraya la fortaleza financiera de Habi y su posicionamiento estratégico para transformar el sector proptech. Esta asociación va más allá del apoyo financiero, reforzando nuestra misión de impulsar el cambio en toda América Latina”.

