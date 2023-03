Las 10 principales razones por las que fracasan los emprendimientos

El equipo que se complemente resulta determinante para no fracasar en el intento de emprender. Foto: pexels-helena-lopes-3471029

¿Por qué fracasan los emprendimientos? Esa es una de esas preguntas frecuentes en el ecosistema de creación de negocios. La hacen en Colombia, sí, pero también en el resto del mundo, porque aunque las condiciones son distintas en cada país, las equivocaciones son más frecuentes de lo imaginado. Existen documentos de estrategia y todo tipo de indicadores construidos por las afamadas consultoras del mundo empresarial, pero la siguiente guía, hecha por los expertos de Innpulsa, ofrece las 10 principales razones por las que los emprendedores no logran superar el llamado ‘Valle de la muerte’ y terminan quebrados a pesar de las buenas ideas y la mejor actitud. Nosotros, desde la sección de Emprendimiento y liderazgo, agregamos un poco de contexto para que la guía quede más completa.

1. “No hay una real necesidad del producto o del servicio en el mercado. Incluso cuando el emprendedor cree que la hay”. Sucede que, en muchos, casos, el creador de empresa desconoce que alguien más está trabajando en dicha solución o, simplemente, aunque parezca y suene atractiva, existe documentación que evidencia que hay tantos competidores que la propuesta es más de lo mismo, sin innovación alguna.

2. “Falta de recursos para garantizar la supervivencia y crecimiento del emprendimiento en las primeras etapas”. Aunque la mayoría de los emprendimientos en Colombia nace por necesidad, son cada vez más los que nacen por oportunidad, así que el manejo y distribución de los recursos resulta determinante desde el primer momento. Son muchos los emprendedores que recomiendan hacer un plan de gastos, incluso hay quienes recomiendan ponerle un techo a los costos, de tal forma que el equipo no gaste más de la cuenta.

Puede interesarle: El emprendedor de 46 años que creó una fintech para créditos en línea a Pymes

3. “El equipo de trabajo no es el adecuado”. No siempre el mejor amigo o el que más dinero aporte resulta siendo el mejor compañero de equipo, por eso es clave que quien esté construyendo la nueva empresa, esté comprometido 100% con el proyecto. No resulta siendo un buen aliado el que pinta como un compañero de trabajo, pero solo aparece cuando le sobra tiempo de su trabajo fijo.

4. “La competencia es muy fuerte o bien posicionada”. Resulta fácil para la competencia poner recursos y desarrollar una propuesta similar a la del emprendedor, lo que obligará al naciente creador de empresa a perder la diferenciación y perder rápidamente.

5. “Los costos de operación son muy altos o hay costos que no se han previsto”. Hay que conocer, al detalle, cada costo y cada gasto del emprendimiento, porque a veces hay costos ocultos que no se logran identificar en los primeros meses y luego se convierten en una fuga de recursos. Incluso, siempre se recomienda tener un excedente de capital por si se demora más de la cuenta el pago de un cliente. Un negocio sin flujo de caja para la operación es como un enfermo respiratorio sin tanque de oxígeno.

6. “Falta de usabilidad del producto o del servicio. El producto o servicio funciona, pero los posibles clientes no lo sienten “amigable””. Sucede que si el cliente no avala el producto, no lo compra, y si no hay ventas, no hay negocio sostenible. Es importante aprender rápidamente de los errores para poder corregirlos. Existen emprendedores que dicen que la construcción de su negocio se logró gracias a los aportes de sus propios clientes.

7. “Modelo de negocio erróneo o sin modelo de negocio claro”. Este concepto es la columna vertebral del negocio. Precisamente ha sido Innpulsa quien lo ha definido como esa descripción de “cómo un emprendimiento dinámico crea, entrega y captura valor, por ejemplo, en contextos económicos, sociales y culturales. Además, se van validando conforme a su operación y forman parte de la estrategia empresarial. ¿Cómo voy a diseñarlo? ¿Qué voy a vender y con qué valor agregado? ¿Cómo lo monetizo? ¿Es rentable? Algunas herramientas a tener en cuenta: modelos Canvas, Lean Startup, Value Proposition Canvas”. La Cámara de Comercio de Bogotá lo define como “la estructura de cómo una empresa crea, captura y entrega valor. Es una herramienta necesaria para definir actividades y estrategias que le permitirán a la empresa su desarrollo futuro y competir acertadamente en el mercado. Algunos de los aspectos a tener en cuenta al momento de estructurar su modelo de negocio son: El segmento de clientes objetivo, El relacionamiento con los clientes objetivo, La propuesta de valor, Los canales de comunicación, distribución y ventas, y La estructura de costos y las fuentes de ingreso”.

Una historia inspiradora: Su idea fue cambiar la vida de las mujeres a través de la educación y lo logró

8. “Falta de publicidad y promoción. Se falla en el objetivo de lograr que los posibles clientes conozcan y se interesen por la oferta”. Ahora, con las redes sociales, es más fácil y rápido probar los impactos publicitarios. Incluso se puede construir contenido sin tener que pagar publicidad. Si se desarrolla un buen storytelling, ya es factible crear productos editoriales como ‘reels’ o historias en espacios de Instagram y TikTok.

9. “Se ignora a los usuarios y/o clientes en el proceso de construcción del producto o servicio, en su distribución, en su comunicación o en otras fases”. Hay una teoría de marketing que habla del cliente en la mitad del negocio. Pues resulta que en la forma que la que hoy impacta la comunicación, es muy rápido y efectivo establecer contacto con su audiencia, sus consumidores, sus clientes, sus compradores. Si quiere tener un emprendimiento más sólido, lo que primero debe hacer es escuchar detalladamente a sus clientes.

10. “Mal momento para salir al mercado. Los clientes no están listos para el producto o servicio o, por el contrario, el mercado para esta oferta ya está desapareciendo”. Una buena idea es probar con un pequeño nicho del mercado su producto o servicio. De acuerdo con los resultados allí alcanzados, cuenta con una información de base para tomar decisiones. Y, sobre el momento para salir al mercado, no hay que pasar por una escuela de negocios para saber que en invierno la venta de helados no es la más acertada, así que hay que entender las estacionalidades para que jueguen a favor de su emprendimiento.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚