Startup Cobre se la juega con Credibanco para ‘transformar’ los pagos corporativos

Leamos un ejemplo para entender más fácil: usted es el proveedor de frutas de un restaurante en Bogotá. Su cliente, que le recibe pedidos cada día, porque no tiene almacén para guardar esos alimentos, le hace el pago cada vez que le entregan de ese producto. Pero resulta que ese pago no entra inmediatamente a la caja del proveedor de frutas. Y eso, de manera muy sencilla, puede afectar su negocio una vez regresa a Corabastos para comprar más y más productos y mantener la corriente de su pequeña empresa como proveedor.

Lo que está anunciando la startup Cobre junto con Credibanco y Bancoomeva es que esos pagos ahora sí serán inmediatos gracias a las llaves del sistema Bre-B, como lo explicaron durante una rueda de prensa, en Bogotá, donde además se confirmó que toda esta infraestructura que ha venido desarrollando el Banco de la República empezará a funcionar el 9 de octubre y no en septiembre como estaba contemplado.

José Gedeón, CEO de Cobre, cuenta que se viene trabajando hace casi un año, y dejó saber que están participando en el ecosistema con estos socios porque están dispuestos a pensar diferente. “En la adopción de tecnología buscamos que los consumidores la usen, y son ellos lo que se preguntan por qué no tiene acceso a pagos inmediatos como lo hacen en sus otras transacciones en el día a día. Nosotros empezamos a trabajar en esa transformación hace cinco años como Cobre, y creamos la primera infraestructura en tiempo real para los pagos entre empresas en Colombia. Y cuando el Banco de la República habla de crear Bre-b, empezamos a trabajar en ser los primeros para hacer eso para ese sistema, lo que quiere decir que las empresas van a poder cobrar y pagar en tiempo real a través de las llaves, facilitando la conciliación y entregando liquidez inmediata a las empresas o comercios".

Sigamos con ejemplos para entender todo eso. Si un comercio vende un sábado, no puede usar esos recursos el sábado porque la plata, hoy, no le entre de forma inmediata. Con Bre-b, eso sí se puede hacer. “Por eso decimos que hacemos software de pagos para que las empresas se dediquen a crecer sus propios negocios”. Se dediquen a lo que saben hacer, por ejemplo, ser proveedor de frutas, y no un intento de conciliador financiero con su propio contador esperando que terceros le paguen por sus productos.

Se cree, ha dicho el sistema financiero como un todo y también el Banco de la República, que las pymes, por ejemplo, van a migrar aceleradamente a medios electrónicos de pago. “Van a empezar a llamar a las personas a preguntar que si pueden pagar con Bre-b”, apuntó Gedeón. “Hace cinco años pagar un taxi con Nequi era imposible. Hoy es normal. A esa transformación le estamos apostando, pasar por el consumidor. Bre-b nos lleva más allá. Facilita las compras no presentes. Aumenta la conversión y eso se traduce en más ventas”, añade. “Y la otra que no saben las pymes es quién les pagó. Con este nuevo sistema las conciliaciones financieras serán más fáciles”.

Felipe Acevedo, presidente de Credibanco, habló del efecto de pagos en Colombia. “Estamos en un momento de transformación importante en el mundo de las transferencias. El Banco de la República trae un nuevo modelo y eso coincide con la visión nuestra, la de un país que lucha contra el efectivo, trabaja por la formalización y Bre-b será un acelerador para eso. Segundo, la forma como se va a modernizar el ecosistema nos va a permitir eficiencia, que va más allá de las transferencias inmediatas, a unas eficiencias de interoperabilidad, eso es darle la oportunidad a todos, por ejemplo, a las fintech. Y eso es pavimentar el camino para otras compañías que están haciendo cosas nuevas por el país”.

Y por el lado de David Ramírez, gerente de proyectos de Coomeva, el banco que completa esta alianza tripartita, aseguró que "como banco, como parte de la banca tradicional, estamos comprometidos con la evolución de los pagos, y en Bre-b vemos cómo hacerlo realidad. Estamos haciendo una figura de puente entre Cobre y la banca tradicional. Somos un banco de origen cooperativo, eso nos da la posibilidad de pensar en un sistema interoperable y eso es trabajar entre todos los jugadores. No se puede construir un sistema así entre los bancos tradicionales, la única manera de hacer esto es con aliados como Cobre y Credibanco. Es una invitación para todas las cooperativas, para que hagan parte, como sector solidario, de esta interoperabilidad. Tenemos la visión de construir un ecosistema más robusto, con infraestructura más moderna".

De acuerdo con los datos entregados por los participantes en el panel, en Colombia el 80 % de las transacciones son en efectivo, así que, con estas alianzas y con lo que viene haciendo el banco de la República, esto se trata de ir en busca del ese porcentaje. De una u otra forma, también se trata de inclusión financiera, pero por el otro lado, de luchar contra la informalidad y contra el lavado de activos, pues el uso del efectivo es el canal que facilita ese tipo de prácticas.

De acuerdo con Gedeón, este modelo que están anunciando "es escalable y duradero", y recordó casos en Brasil e India, donde una vez se puso en práctica, los crecimientos de la economía, en las ventas y en la formalización de comercios fueron gracias a estos sistemas, “y esperamos que eso pase en Colombia”, apuntaron.

“A los comercios, a las empresas les digo: el país está entrando en una nueva etapa de medios de pago, en este nuevo libro hay capítulos como esta alianza, el primer jugador indirecto para transferencias y pagos empresariales”m dijo el presidente de Credibanco. “Bre-b es una realidad, aprovechemos esta nueva realidad, las nuevas reglas del juego que pone el regulador. Sí, se puede tener un sistema de pagos eficientícente e interoperable entre varios actores del sistema”, agregó el directivo de Coomeva.

Al final, el usuario, como usted o como yo, no se entera de que todo esto sucede, tan solo pagamos por los servicios o productos que compramos, y ya. Pero imagine el caso del señor o señora detrás del negocio que es proveedor de frutas para el restaurante: una vez todo esto entre en funcionamiento, ahora en octubre, podrá contar, en tiempo real, con la plata a su disposición, sin tener que esperar o fondearse con otro cliente al que le entregó su producto el día anterior.

