El creador del chatbot Claude podría llegar a recaudar hasta USD 91.600 millones si los bancos ejercen su opción de colocar acciones adicionales, según un cálculo de la AFP basado en cifras publicadas el miércoles por la firma estadounidense.

Anthropic recaudará unos USD 79.400 millones en su esperado debut en bolsa el jueves y marcará un récord por encima de SpaceX, una operación histórica en un mercado debilitado por las dudas sobre el auge de la inteligencia artificial (IA) y el reciente escándalo de Nvidia.

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Anthropic recaudará alrededor de USD 79.400 millones en su debut en la bolsa

Sería un récord frente a SpaceX, la empresa aeroespacial del multimillonario Elon Musk, que captó más de USD 75.000 millones en junio y posteriormente llegó a USD 86.000 millones con las acciones adicionales.

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Se espera que la empresa con sede en San Francisco comience a cotizar el jueves bajo el símbolo "ANT" en el índice Nasdaq, que agrupa a las principales empresas tecnológicas de Wall Street.

Anthropic fijó el precio de su acción en USD 83, por encima del rango de USD 70 a USD 78 que había anunciado.

Ese precio por encima de las expectativas le otorga una valoración de USD 1,5 billones, incluyendo las opciones sobre acciones de los empleados y las acciones restringidas.

Esta valoración total queda por debajo de los USD 2 billones que se estimaban hace apenas unas semanas antes del deterioro del mercado en Wall Street.

Desde el máximo alcanzado a comienzos de octubre, el Nasdaq ha caído cerca de un 12 %, lastrado en particular por las preocupaciones sobre las cuantiosas inversiones que requiere la IA.

Además, las votaciones celebradas a principios de noviembre en Estados Unidos impusieron nuevas restricciones o prohibiciones a la instalación de centros de datos, lo que alimentó los temores a una desaceleración del sector.

El último revés llegó el jueves pasado con la renuncia de Jensen Huang, director ejecutivo del líder mundial de chips Nvidia, que a comienzos de año invirtió cerca de USD 10.000 millones en Anthropic.

Sin embargo, nada parece capaz de enfriar el entusiasmo en torno a Anthropic, creadora del agente de IA Claude, ni siquiera la feroz competencia de OpenAI, creadora de ChatGPT, o de los modelos abiertos.

Según la cadena estadounidense CNBC, la demanda de los inversores alcanzó casi ocho veces la cantidad de acciones que saldrán efectivamente al mercado, una proporción superior a la registrada por SpaceX durante su salida a bolsa.

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Los riesgos

En total, la firma sacará al mercado 956 millones de títulos.

La extensa lista de riesgos detallada por Anthropic en su folleto de salida a bolsa tampoco ha disuadido a los inversores.

La compañía advierte sobre el uso malicioso de sus sistemas de IA, la posibilidad de que sus modelos tengan comportamientos imprevistos o ejecuten "acciones peligrosas que ningún usuario haya solicitado", así como la posible pérdida de control del desarrollo de la inteligencia artificial.

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La start-up estadounidense Anthropic fue fundada en 2021 por los hermanos Dario y Daniela Amodei y otros antiguos integrantes de OpenAI.

La firma de análisis SaaStr estima que la operación materializará la fortuna de la mayoría de los empleados de Anthropic. En conjunto, las acciones que poseen estarían valoradas en más de USD 200.000 millones, repartidos entre unos 5.300 empleados.

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