Es miércoles, día de El Espectador le explica. ¿Quién es Jensen Huang? ¿Qué es Nvidia? ¿Qué tiene que ver un caso de infidelidad en Estados Unidos con el supuesto espionaje chino del más alto nivel global? ¿Por qué la industria de la Inteligencia Artificial -sí, de la que dependen algunas de las herramientas que usted está usando posiblemente a diario-, está con los pelos de punta? ¿Cómo fue que una sola empresa perdió más de USD 700.000 millones en el valor de mercado en tan solo ocho días y, paradójicamente, nada tiene que ver con un fallo…

Es miércoles, día de El Espectador le explica. ¿Quién es Jensen Huang? ¿Qué es Nvidia? ¿Qué tiene que ver un caso de infidelidad en Estados Unidos con el supuesto espionaje chino del más alto nivel global? ¿Por qué la industria de la Inteligencia Artificial -sí, de la que dependen algunas de las herramientas que usted está usando posiblemente a diario-, está con los pelos de punta? ¿Cómo fue que una sola empresa perdió más de USD 700.000 millones en el valor de mercado en tan solo ocho días y, paradójicamente, nada tiene que ver con un fallo en los productos que vende? ¿Por qué Donald Trump entró en todo este embrollo y qué tiene que ver con la primera línea de empresarios que, de la mano del presidente norteamericano, buscan liderar la competencia de este gigantesco y millonario negocio que hoy controlan menos de diez personas en el mundo? De eso se trata este boletín. Comencemos.

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Este caso hay que explicarlo por partes para entender por qué nos termina tocando a todos aquellos que alguna vez usamos un dispositivo electrónico con capacidad de conectarse a internet o, incluso, trabajamos en empresas que dependen en una buena proporción de tecnologías de consumo. Nvidia es, precisamente, una empresa de tecnología, fundada en Estados Unidos, que desarrolla las llamadas unidades de procesamiento para computación de alto rendimiento. Ahora mismo, en pleno final de 2026, se presenta oficialmente como la compañía “líder mundial en computación de inteligencia artificial”. Su negocio está en el software y también en el hardware.

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Eso, es palabras más sencillas, quiere decir que esa organización desarrolla sistemas de información (software) sobre los que funcionan máquinas (hardware) conocidas como unidades de procesamiento gráfico o GPU. Mejor dicho, son pequeños cerebros que procesan información a gran escalada, chips que usan casi todas las industrias tocadas por la tecnología, como la de los carros, los videojuegos, la investigación científica y médica, la salud pública, la defensa y seguridad de los países, tanto digital como física, etc. Puede ser el pequeño procesador de información de su computador personal de la casa, pero también puede ser el de los grandes data center que tienen las empresas, las redes por donde anda internet o, más recientemente, en donde se procesan millones y millones de datos para que la inteligencia artificial que usted usa en su teléfono, reloj o computador, le entregue las respuestas que espera en el menor tiempo posible.

Algunos nombres de empresas que usan la tecnología de Nvidia: Meta (Facebook, Whatsapp, Instagram, etc) Microsoft (el sistema operativo que usan todos los computadores distintos a los Apple), Amazon (la mayor tienda de comercio electrónico del mundo y uno de los espacios más grandes sobre los que trabajan las compañías que usan sus servicios en la nube), Google (no solo es el buscador sino todo lo que tiene asociado, como el correo electrónico, su asistente de conducción, sus proyectos compartidos y todas las docenas de empresas que trabajan en su ecosistema), Nestlé (una de la compañías de alimentos más grandes del mundo), L’Oréal (el poderoso fabricante francés de cosméticos), Toyota (la gigante marca de carros japonesa), Volvo (cataloga una de las multinacionales de la movilidad más fuertes del mundo), OpenIA (los dueños de ChatGPT), Anthropic (los creadores de Claude), y muchas más que están más cerca de lo que usted se imagina en su vida diaria.

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Una persona pasa junto al logotipo de NVIDIA expuesto en el exterior de la sede de la corporación en Taipéi, Taiwán. Foto: EFE - RITCHIE B. TONGO

La marca es tan poderosa que consultoras como Jon Peddie Research confirman que “Nvidia controla aproximadamente el 90 % del mercado de los chips que se utilizan para entrenar y ejecutar modelos de IA”. Y en esa competencia, la del liderazgo y control mundial, es que están corriendo Estados Unidos y China. La variable que mueve dicha ecuación es justo Nvidia, pues China no cuenta con esa tecnología de procesamiento de información, así que difícilmente podrá dar la pelea de tú a tú. Pero en una economía globalizada, el dinero logra mover casi todo, tanto que a finales de 2025 Trump le permitió a Nvidia un permiso para venderle chips avanzados a China, por un pedazo de las ganancias , es decir, a través de un impuesto del 25 %.

Y Jensen Huang es el fundador -uno de los tres, pero su estrella más brillante – de Nvidia junto a Chris Malachowsky y Curtis Priem. Nació en Taiwán, pero desde niño llegó a los Estados Unidos, así que tiene la doble nacionalidad. Es ingeniero eléctrico de la universidad estatal de Oregon y tiene una maestría en la misma línea, pero en Stanford, una de las más prestigiosas. Hizo su carrera profesional en LSI Logic y también en Advanced Micro Devices, más conocida como AMD, y en 1993 fundó Nvidia, compañía que le acredita el papel de impulsor de “la computación acelerada, la invención de la GPU (1999) y el avance de la inteligencia artificial generativa”.

Su carrera, claro, rumbo a la cima, ha estado llena de elogios: reconocido como una de las 100 personas más influyentes por la revista Time, uno de los mejores CEO (o presidente de compañía) del mundo para la revista Fortune, y tiene doctorados honoris causa “por la Universidad Nacional Yang Ming Chiao Tung, la Universidad Nacional de Taiwán, la Universidad Estatal de Oregón, la Universidad de Ciencia y Tecnología de Huazhong y la Universidad de Linköping”. Estuvo al frente de Nvidia por 33 años y la llevó a la cima, tanto que por su valor fue considerada la empresa más valiosa del mundo, con una capitalización de mercado que superó los USD 5,05 billones, por encima de Alphabet, Apple y Microsoft.

¿Y cómo se conectan estos primeros datos de información que ya evidencian un poder casi que absoluto en tiempos de cuarta revolución industrial, esta vez llamada era digital? En agosto pasado, Nvidia había reportado cómo el auge del negocio de la IA había disparado sus ganancias netas hasta los USD 59.700 millones, más del doble que el año pasado, pero una inesperada noticia cambió el tablero y puso no solo a Jensen Huang sino a Nvidia en la palestra pública mundial:

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¿Qué pasó? El 29 de octubre de 2026 el diario The New York Times reveló que desde los servicios de inteligencia de su país existía información que señalaba a Alice Huang como una posible espía china. Ella es empresaria y trabajaba para una empresa de Singapur llamada Megaspeed. El asunto más grave es que esa mujer tendría una relación sentimental con Jensen Huang, así es, el creador de Nvidia, el mismo CEO detrás de la compañía más exitosa de las generaciones cercanas y también, durante años, el modelo a seguir por una industria que viaja a toda velocidad.

El 5 de noviembre en el Congreso de los Estados Unidos se pidió indagar en el caso, pues de ser cierto, se podía estar hablando de espionaje global poniendo a China al descubierto, a Nvidia -la joya de la corona estadounidense- de puertas abiertas sin saberlo, y a su máximo ejecutivo, un ícono mundial de la innovación, engañado por amor, pero exponiendo posibles secretos empresariales que han sido guardados con sigilo o, incluso, influyendo en la venta de sus productos a las empresas asiáticas, que tienen un veto de exportaciones por cuenta de la legislación estadounidense a la hora de venderles tecnología hecha en Norteamérica.

Para el 8 de noviembre el escándalo llegó a un punto cumbre: la junta directiva de Nvidia abría una investigación interna. Ese mismo día, Jensen Huang, en una escueta carta a todos sus empleados, reconocía que había sido infiel, le había hecho daño a su esposa, a sus hijos y, claro, a Nvidia. Los dos días que vinieron fueron testigos del derrumbe de la acción de la empresa en niveles sin precedentes. La imagen de Huang caída en picada. Aparecían más denuncias mediáticas de una segunda relación extramarital del ejecutivo. El 12 de noviembre renunció a su cargo como CEO de la empresa y nombraron a la directora financiera de la compañía, Colette Kress, como cabeza interina. La acción seguía en desplome.

Destacado: “Las contribuciones de Jensen a Nvidia son trascendentales. Nvidia es una de las compañías tecnológicas más importantes del mundo. La junta directiva y la empresa agradecen a Jensen sus invaluables aportaciones a la compañía y a la industria”, declaró la junta en el comunicado.

Alice Huang (a la derecha), una ejecutiva china vinculada a la empresa de centros de datos Megaspeed, durante una cena ofrecida por el director ejecutivo y cofundador de Nvidia, Jensen Huang (a la izquierda, de negro y de espaldas a la cámara), en un restaurante de Taipéi. Foto: AFP - –

En palabras de otro tipo, aquí había sobre la mesa un daño reputacional, un caso de aparente espionaje internacional, un impacto financiero evidente, unas investigaciones por parte del Congreso de los Estados Unidos y, claro, un trabajo en marcha por cuenta del FBI, sin dejar a un lado la presión sobre la industria de inteligencia artificial que depende de manera directa de Nvidia, de sus desarrollos y de sus posibilidades en los cambios que está viviendo la humanidad por medio de la tecnología de avanzada. Esto último cobra incluso más importancia si ponemos el espejo retrovisor, pues entre el círculo más cercano de Donald Trump está precisamente el creador de Nvidia. Por ahí también se levantaron otras banderas rojas, pues de confirmarse el asunto de espionaje, el primer grupo de empresarios que hoy abriga a Trump habría sido infiltrado y, por ende, al mandatario norteamericano. Pero eso está por comprobarse.

Como sucede en todo tipo de escándalo, hay implicados que lo niegan todo. Como China y su Ministerio de Seguridad del Estado. O como la misma Alice Huang, quien asegura que todo lo dicho es infundado y que no existía tan objetivo. El asunto es que, de acuerdo con el Journal, “mientras los funcionarios de inteligencia sospechaban de la aventura, Huang (ExCEO de Nvidia) presionaba a la Casa Blanca para permitir la exportación de chips a China”, se lee en varios reportes de agencias internacionales de prensa. Pero fue siempre el secretario de Estado, Marco Rubio, y otros funcionarios de alto perfil, quienes cerraron esa puerta.

Para ese instante, según The New York Times, se supo que Trump había sido informado de los datos de inteligencia hace aproximadamente un año y no tomó medidas al respecto. Trump señaló en declaraciones a medios de comunicación que no se arrepentía de no haber actuado. "Es un tipo honorable. Creo que probablemente tiene una explicación”, dijo, refiriéndose el exCEO de Nvidia.

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En la agencia Bloomberg, indagando con analistas de mercado, se cree que “los fundamentos del negocio (si no el liderazgo) siguen intactos, con cifras que se mantienen enormes (y probablemente sigan aumentando)”, dijo Stacy Rasgon, analista de Bernstein. “No creemos que la empresa deba tener grandes problemas para operar mientras busca un nuevo liderazgo”, apuntó.

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El escándalo de Jensen Huang deja a Nvidia con una pregunta: ¿quién financia ahora a la IA?

Ahora, más allá de un lío de infidelidad, una confianza violada, una alerta de los equipos de inteligencia que pareció no ser escuchada, un círculo de poder al máximo nivel incluso viajando en el Air Force One, ha venido surgiendo otro escenario que es más que valioso: ¿Quién pondrá el dinero para seguir financiando el desarrollo de la IA? Pero ¿por qué eso resulta importante? Piensen en una telaraña. O en las redes neuronales del cerebro. Jensen Huang, creador de Nvidia, ha sido, desde que comenzó su crecimiento acelerado, quien conecta a muchos puntos de la industria, invierte, asocia, propone, desarrolla.

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“Nvidia no es solo la empresa de chips más importante de la inteligencia artificial: durante años ha funcionado como una especie de banco central para esa industria. Jensen Huang usó el músculo financiero de la compañía para invertir, garantizar y sostener a buena parte de sus clientes. Y esa red se queda sin el hombre que la tejió”, escribió Santiago La Rotta .

Sus recursos han tocado empresas como OpenAI y Anthropic, a CoreWeave y Firmus (de computación en la nube). Un dato para entender por qué el dinero es importante en este instante: “En agosto, el gigante tecnológico reportó que había apoyado a sus clientes con garantías financieras por USD 164.500 millones para asistirlos en varios negocios. Acá se cuentan cosas como apoyar la construcción de un nuevo centro de datos en Ohio (hecho por una filial de SoftBank) que será usado por OpenAI. Así mismo, la compañía que supervisaba Huang ha invertido en 13 empresas cotizantes en bolsa y en 229 de capital privado, según sus propios reportes. Este año, por ejemplo, compró Hugging Face por casi USD 13.000 millones (la plataforma estuvo inmersa en un escándalo por hackeo)”, detalló el reportero.

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Destacado: La crisis de Nvidia va más allá del espionaje

Jensen Huang era, hasta hace una semana, una de las estrellas más brillantes de la millonaria industria de la IA (Photo by Philip FONG / AFP) Foto: AFP - PHILIP FONG

La Nvidia de Huang (ExCEO de Nvidia) ha sido catalogada como el “banco central de la IA”. De ese tamaño es. Thomas Ferguson, inversionista de Blue Bear Capital, citado por la agencia Bloomberg, cree que “como estudioso de la historia económica, no sé si alguna vez ha habido una figura clave que sostenga una parte tan grande de una industria”. Por eso todo este renglón de la nueva economía, la de la inteligencia artificial, está con los pelos de punta, pues no solo se trata de una relación extramarital, un aparente espionaje global, una presión por venderle tecnología estadounidense a China y todas las demás variables que hemos citado en este texto: aquí también estamos hablando de, si se quiere, la neurona o la araña que pone la plata sobre la mesa y hace que todo lo demás se mueva. Y, en parte porque todo esto último ha sucedido, sin ese tipo de financiación, usted o alguien cercano a usted, no habría podido usar alguna herramienta de inteligencia artificial desde su computador o teléfono celular.

Con esto se va viendo el impacto de estas empresas a nivel global. No es un asunto solo de ellos, allá, esos ejecutivos y sus empresas. No. Se trata de la información que gestionamos cada uno desde nuestros computadores a diario, las empresas que hoy ya trabajan sobre esas inteligencias artificiales, los empleos que genera, los cambios en las tendencias laborales mundiales, lo que, en cambios científicos, médicos, en general de ciencia y la educación, se han logrado en los últimos seis años gracias al procesamiento que nos ha dejado la IA. Y esta es la parte donde ya nos tocan a todos los que la hemos usado y lo estamos usando para nuestras labores diarias.

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Vamos en que “el secretario del Tesoro de Estados Unidos pidió que Nvidia busque un nuevo CEO fuera de la compañía y dé explicaciones sobre posibles fallas en sus controles para impedir que chips avanzados llegaran a China”, cuenta la Agencia Bloomberg . El funcionario dijo también que Nvidia necesita una “reestructuración drástica”.

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Desde Washington, “los legisladores están aumentando la presión sobre Nvidia y la administración Trump para que proporcionen más información sobre si el fabricante de chips y el Gobierno de EE. UU. han hecho lo suficiente para impedir que China adquiera chips de IA”. Esta es una ventana difícil de gestionar, pues para unos congresistas pudo ser poco, para otros nada.

Sigamos sumando variables. Contaban los colegas de la redacción de El Espectador que Nvidia hace parte de las llamadas “big seven”. “En el grupo están Apple, Microsoft, Alphabet (Google), Amazon, Meta (Facebook), Tesla y Nvidia. Solo esas siete empresas representan un tercio del valor de todo el índice S&P 500 , que mide el desempeño de las 500 empresas más grandes que cotizan en la bolsa de Estados Unidos”. Por eso tanto ruido en medio de una sociedad acostumbrada a los gritos, porque estamos hablando de gigantes en tierra de gigantes.

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Ahora, se sabe que desde Washington se anunciaron “nuevas restricciones a las exportaciones de chips de IA” a China, según la AFP. Pekín, entonces, rechazó las medidas, por eso se espera el resultado de “las conversaciones entre Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que se celebra esta semana en la ciudad china de Shenzhen”.

Y aquí viene un capítulo adicional que evidencia el impacto en otros países y, claro, advierte que este asunto traspasó fronteras desde hace rato: “Con las nuevas normas, los centros de datos de cualquier lugar del mundo necesitarán una licencia de Washington para proporcionar grandes volúmenes de potencia de cómputo procedente de chips avanzados a empresas con sede en China, Macao o países sometidos a embargo de armas por parte de Estados Unidos”. Ahí tocan de manera directa a Singapur, Malasia, Tailandia, Indonesia y Brasil, “países que, según el Departamento de Comercio de Estados Unidos, presentan un "riesgo de desvío superior al normal" de estos chips.

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OpenAI trabaja con los chips de Nvidia. EFE/EPA/ADAM VAUGHAN

Foto: EFE - ADAM VAUGHAN

A pesar de todo esto, un escándalo que promete ser, sin temor a equivocaciones, el escándalo empresarial del año con todo tipo de componentes, pero incluso así, “los ingresos de Nvidia, reportados este martes, alcanzaron los USD 115.800 millones (+103 % interanual), según un comunicado publicado después del cierre de Wall Street”. Superó las expectativas, tanto en ingresos como en beneficio. Cuando se supo de estas cifras, la acción volvió a retornar el camino al alza y ganaba un 2 %. “La firma también revisó al alza sus previsiones para el próximo ejercicio fiscal, y prevé un aumento de facturación de 75 %, frente a 70 % hasta ahora, gracias a la solidez de la demanda”, dijo la AFP.

Jensen Huang ofreció volver, pero ya le dejaron saber que no le abrirán las puertas de la empresa que creó. El negocio de la IA está disparado, sin freno. La investigación por espionaje está en construcción. Todos, en el negocio tecnológico, saben que la estrella de todo el show, Jensen Huang, es el corazón de un sector económico que tiene toda la carne en el asador y hasta el momento no se ha guardado nada en esta competencia por el liderazgo tecnológico global. Pero lo que no está claro es si el show seguirá sin su protagonista en escena. Los resultados financieros de la compañía, al parecer, indican que todo seguirá su rumbo. Les seguiremos contando todos los detalles de esta historia que hoy, sin duda, está relacionada con cada pregunta que usted o yo le hemos hecho a nuestra IA de confianza, porque como le escuché a una persona versada en este oficio: “La IA será como la energía, en algún momento de la vida la vamos a tener que usar”. Y Jensen Huang con Nvidia, en parte, son los arquitectos de esa realidad. Por eso es que su caso nos terminó tocando a todos. Hasta el próximo miércoles.

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