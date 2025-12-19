Claro conecta a Quibdó con la fibra nacional: 375.000 personas acceden a Internet más rápido

Imagen de referencia. Foto: (EPA) EFE - Joédson Alves

Durante décadas, hablar de conectividad en el Chocó fue hablar de intermitencias, de señal frágil, de un Internet que llegaba tarde o no llegaba.

Claro anunció la culminación de un proyecto que conecta a Quibdó con la red nacional de fibra óptica, un salto que refuerza la cobertura y potencia la velocidad de las conexiones 4G y 5G.

La obra, un tendido de 327 kilómetros que nace en Antioquia, atraviesa la selva húmeda hasta Quibdó y se extiende hasta Yuto, llevó consigo una inversión de USD 10 millones.

Según la compañía, más de 375.000 personas en 16 municipios del Chocó reciben ahora el pulso invisible de la fibra, una “autopista” que permite que los datos viajen más rápido, a diferencia de los enlaces antiguos o satelitales. Para una ciudad como Quibdó, esto significa, por fin, acercarse cada vez más a la promesa de salud digital.

“Gracias al trabajo comprometido de nuestro equipo de ingeniería y al acompañamiento del Gobierno Nacional y departamental, logramos llevar esta tecnología a Quibdó para fortalecer nuestros servicios móviles, impulsar el desarrollo del territorio y mejorar la calidad de vida de las personas”, dijo Rodrigo de Gusmao, presidente de Claro Colombia.

Por otra parte, la empresa confirmó que Quibdó e Istmina ya cuentan con cobertura 5G, una red que permite mayor velocidad y menor latencia, el tiempo de respuesta entre el dispositivo y la red. En cifras, 15 % del tráfico móvil en la capital del Chocó ya circula con 5G.

Además, se habilitaron 46 zonas WiFi gratuitas en comunidades cercanas al trazado de la fibra. Son puntos básicos, pero claves en un territorio donde el acceso a Internet sigue estando condicionado por el ingreso, la geografía y la precariedad de la infraestructura pública.

Según el Índice de Brecha Digital 2024 del MinTIC, el Chocó ocupa el puesto 30 en brecha digital, solo por delante de Guainía, Vaupés y Vichada.

Sin embargo, el aprovechamiento de las TIC apenas aumentó 4,1 %. Un avance mínimo frente a más del 10 % en los otros tres departamentos.

Con la nueva fibra óptica no se borra de golpe la brecha, pero se inaugura allí un nuevo horizonte de un futuro donde la conexión deja de ser ausencia y se convierte en presencia.

