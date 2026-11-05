Colombia podría casi duplicar sus viajes aéreos por habitante: ¿qué falta para lograrlo?

Pero eso podría estar cambiando. Airbus, uno de los mayores fabricantes aeronáuticos del mundo, estima que en 2045 los colombianos realizarán, en promedio, 1,3 viajes aéreos al año. Parece poco. Pero en…

Hoy, tomar un bus es el pan de cada día. El invento apenas tiene dos siglos desde que el francés Stanislas Baudry puso en marcha uno de los primeros servicios de transporte público tirados por caballos. Volar es distinto. Los humanos pasamos la mayor parte de nuestra existencia con los pies en la tierra. No estamos hechos para tocar las nubes.

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Pero eso podría estar cambiando. Airbus, uno de los mayores fabricantes aeronáuticos del mundo, estima que en 2045 los colombianos realizarán, en promedio, 1,3 viajes aéreos al año. Parece poco. Pero en un país donde hoy apenas se registran 0,7 vuelos per cápita, significaría que, al menos una vez en cada vuelta alrededor del sol, prácticamente cada colombiano tendría una cita con el cielo.

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Los aviones que lo harán posible ya tienen fabricante, cartera de pedidos y línea de ensamblaje.

Lo que no se compra por catálogo, sin embargo, es todo lo que ocurre entre la puerta de la casa y la puerta de embarque: la franja para despegar, el control de tránsito, la fila del pasaporte, la tasa que se suma al tiquete. Los conocidos "cuellos de botella".

Entonces, ¿cuánto de la promesa cabrá en el sistema que recibe al pasajero?

La promesa

Airbus presentó un plan ambicioso. En América Latina, el tráfico crecerá 3,4 % anual durante dos décadas, casi un 100 % más que en 2025. La flota pasará de unos 1.500 aviones a 2.700. Casi ninguno de los que vuelan hoy seguirá en 2045. Más de nueve de cada 10 serán de pasillo único.

El motor del cálculo es la clase media. En dos décadas, según Airbus, la región sumará 100 millones de personas a ese grupo, hasta llegar a unos 500 millones. América Latina es la segunda región más urbanizada del mundo, después de Norteamérica, y casi no tiene alternativas terrestres rápidas.

"No hay un tren de alta velocidad como en Europa o Estados Unidos", dijo Damien Sternchuss, vicepresidente de Marketing de Airbus para la región.

Para conectar ciudades grandes y lejanas, el avión es la red.

Colombia, que partía de más arriba, también sube. Su tráfico doméstico crecería 3,9 % anual y el intrarregional, 3,6 %. El país sumaría unos 6 millones de habitantes y 8 millones de personas de clase media. Hacia Estados Unidos, el flujo llegaría a cerca de 15 millones de pasajeros, y el de España casi se duplicaría.

A nivel regional, los viajes per cápita en Chile pasarían de 0,9 a 1,9 viajes por habitante; Colombia, de 0,7 a 1,3, y México, de 0,6 a 1,1.

Arturo Barreira, presidente de Airbus para América Latina y el Caribe, en entrevista con El Espectador, explicó que Colombia y Chile tienen más vuelos per cápita porque su aviación se desarrolló hace veinte o treinta años. Los nuevos pasajeros vendrán de otros lugares, como México, donde quien antes viajaba en bus empieza a viajar en avión.

Arturo Barreira, presidente de Airbus para América Latina y el Caribe. Foto: CLAUDIO SANTANA

El avión sí tiene fecha

Del lado de la oferta, la empresa describe un panorama en expansión. Airbus tiene hoy diez líneas de ensamblaje de la familia A320, frente a siete antes de la pandemia, y quiere llegar a 75 aviones al mes entre finales de 2027 y comienzos de 2028. En Querétaro, la planta que fabrica las puertas de carga duplicará su capacidad hacia 2030.

La cartera mundial de pedidos supera los 9.300 aviones, lo que da visibilidad de producción de casi una década.

En la región, Airbus tiene más de 900 aviones en servicio y dos tercios de los pedidos pendientes de entrega.

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La cadena de suministros, reconoció Barreira, no es un detalle de poca monta. En la industria aeroespacial, un proveedor no se improvisa: debe estar certificado, así que cuando uno falla, "no es que tú puedas encontrar otro fácilmente en otro lugar del mundo". La compañía responde con más de 10.000 proveedores y personal propio en sitio para anticipar problemas.

Acá entra un punto a favor en América Latina: la región vuela una de las flotas más modernas del planeta. El 44 % de sus aviones son de nueva generación, la segunda proporción más alta detrás de India. Esos aviones consumen hasta 25 % menos combustible que los anteriores, en un momento en que los combustibles representan entre 30 % y 35 % de los costos operativos de una aerolínea, según Latam Airlines, y el precio del crudo Brent ha pasado de USD 59 a 95 en solo un año.

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En el menú de productos de Airbus habrá movimientos que tocarán la región: El A321XLR, de mayor alcance, tendrá su primera entrega en los próximos meses, con tres operadores latinoamericanos. Barreira ve en él una herramienta para abrir rutas entre el Cono Sur, el Caribe y Florida, desde el noreste de Brasil hacia Europa y, si Venezuela se abre, hacia España.

El A220, más pequeño, es pensado para mercados secundarios; “no es una pregunta de si el avión es bueno para la región, es más de cuándo va a entregarse”, respondió Sternchuss, de Marketing.

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Las cifras, de nuevo, son ambiciosas, pero ¿qué podría frenarlas?

El Airbus A321XLR tiene un alcance de 8.700 kilómetros, consume 30 % menos de combustible y tiene una capacidad máxima de 244 pasajeros.

Lo que queda en tierra

"La infraestructura puede ser, en algunos casos, el cuello de botella", dijo Barreira a este diario, y agregó que los países deben invertir “no solamente para agilizar, sino para hacer mucho más eficiente, por ejemplo, el tráfico aéreo”.

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Después, puso un caso concreto: Lima. Este año subieron las tasas de conexión y varias aerolíneas movieron operaciones. “Esas tarifas lo que hacen es un freno a la demanda de pasajeros".

Erika Zarante, CEO de Latam en Colombia, había planteado a este diario que la tasa de USD 11,86 que Lima cobra a los pasajeros en conexión llevó a varias aerolíneas a mover parte de sus operaciones hacia Bogotá y Panamá. Y advirtió que Colombia no debería caer en el mismo error.

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En el país, esa discusión, si ocurre, tendría un impacto directo. En 2025, El Dorado movilizó 45,4 millones de pasajeros con 74 operaciones por hora, cuando su diseño original contemplaba 68. Avianca concentra cerca de la mitad de las franjas horarias en los picos de demanda. El plan para llevar el aeropuerto a 73 millones, El Dorado Max, se atrasó: el contrato se firmaría a finales de este año o comienzos de 2027, con el gobierno actual.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) propone no esperar a las obras. Su estudio de capacidad,elaborado con la Aerocivil, el Ministerio de Transporte y OPAIN, plantea tres medidas: aproximaciones paralelas independientes para usar mejor las dos pistas, rediseñar rutas y secuencias en el espacio aéreo y reforzar el control de tránsito. “La infraestructura por sí sola no garantiza que el sistema pueda movilizar más pasajeros”, resume su country manager, Paula Bernal. El gremio aún no dice cuántos vuelos adicionales habilitarían esas medidas.

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Ahí Airbus tiene un papel, aunque acotado. El pasado 24 de septiembre firmó con la Aerocivil y Avianca un acuerdo técnico para evaluar riesgos de nuevas rutas y procedimientos en el espacio aéreo de Bogotá; la decisión final sigue siendo de la Aeronáutica. En la rueda del 4 de noviembre, el equipo de Airbus explicó el límite: la empresa puede aportar experiencia y herramientas digitales, pero "no tomamos decisiones para los gobiernos o para las aerolíneas".

Por último, hay un filtro ignorado. Migración Colombia reconoció que el riesgo de congestión en El Dorado es “una realidad innegable”, incluso con la ampliación de su área. Según reportó este diario, la sede de Bogotá pasó de 350 a 295 funcionarios en un año, mientras los movimientos migratorios en el aeropuerto crecieron de 4,5 millones en 2022 a más de 6,2 millones en 2025. Para 2027, el presupuesto pasó de COP 314.258 millones a COP 325.702 millones, un aumento de 3,5 %.

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Personal de Migración Colombia y viajeros en esta terminal aérea. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Colombia, más que un destino

Hay una veta del pronóstico que mira a Colombia no solo como mercado, sino como plataforma. Emilio Álvarez Robles, director comercial de Airbus para la región, explicó el concepto de nearshore: países como Colombia, El Salvador, Costa Rica, República Dominicana o Puerto Rico tienen mano de obra calificada y centros de mantenimiento que pueden atender a aerolíneas de Estados Unidos.

"Latinoamérica tiene una ventaja", dijo, y la tendencia seguirá creciendo.

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El mercado de servicios de la región, que Airbus estima en unos USD 12.000 millones, casi el 6 % global, se duplicaría hacia 2045, con crecimiento de 3,7 % anual. Entrenamiento de pilotos, repuestos, modernización de cabinas, mantenimiento predictivo: el negocio que viene detrás de cada avión nuevo.

La agenda técnica con la Aerocivil para 2026-2030 incluye mantenimiento, formación de talento y combustibles sostenibles.

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¿Qué falta? Armonía regulatoria, señaló la compañía. Cada país tiene sus propias normas, y eso complica a quienes quieren operar en varios.

Airbus prevé que la demanda de aviones de pasajeros subirá de 23.310 a 45.550. La mitad reemplazará la flota antigua; la otra parte, será crecimiento puro. EFE/Carlos Ortega Foto: EFE - Carlos Ortega

¿Quién paga?

La respuesta es compleja porque el costo se reparte: tasas aeroportuarias, cargos por conexión, combustible, tiquetes. El gremio IATA pide que cualquier proyecto de expansión incluya desde el principio información clara sobre cómo afectará tasas y costos, y que El Dorado evite cargos adicionales para pasajeros de conexión.

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Zarante, de Latam, mencionó que el sector espera que se reduzca el IVA a los tiquetes, hoy en 19 %, y alertó sobre la fórmula del Jet A1 que estudia la CREG. Todo, por ahora, encuentra una barrera: el país necesita solucionar la "bomba fiscal" y los impuestos están en la mira para solucionarlo.

El combustible suma otra capa. Los aviones de Airbus pueden usar hasta 50 % de biocombustible SAF y, según la empresa, serán compatibles con 100 % hacia 2030.

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Pero Airbus no produce combustible; participa en las mesas regulatorias, y Colombia, que tiene el potencial, aún no se ha decidido a arrancar el proyecto de una vez por todas, pese a contar con estudios del MIT. Ahora mismo, el SAF puede costar hasta seis veces más que el combustible convencional, y los vuelos piloto no trasladan ese costo al pasajero.

Hay más soluciones que ahorran sin añadir cargos. Álvarez Robles mencionó una optimización del perfil de descenso, que ya aplican aerolíneas de la región. Según el caso, ahorra entre 50 y 150 toneladas de combustible por avión al año. Así se reducen los costos sin obras. Pero depende, otra vez, del espacio aéreo en el que se aplique.

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Airbus insiste en que el pronóstico se rehace cada año, porque depende de variables que no controla. El caso de Venezuela lo ilustra: Barreira, presidente para la región, recordó que su tráfico aéreo se redujo a una quinta parte en treinta años.

Si el país se abre, podría ser un hub natural para conexiones norte-sur. Pero el modelo de este año se hizo cuando todo era incierto; el del próximo año, dijeron, será distinto.

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Los 2.700 aviones en la región, entonces, no son una profecía. Son una proyección condicionada a que "todos" hagan su tarea, la mayoría fuera de las fábricas.

El avión llegó. Lo que falta es saber qué tan rápido el país le abre la puerta.

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