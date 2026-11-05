 

Publicidad
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Colombia podría casi duplicar sus viajes aéreos por habitante: ¿qué falta para lograrlo?

Airbus proyecta que Colombia pasará de 0,7 a 1,3 viajes aéreos por habitante al año hacia 2045. La flota crecerá, pero la capacidad de los aeropuertos, el control del espacio aéreo, los trámites migratorios y los costos pueden limitar esa expansión.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Alejandro Rodríguez Torres
Alejandro Rodríguez Torres
El transporte aéreo en Colombia está en su punto histórico, pero aún hay retos en tierra que impiden aprovechar el potencial.
El motor de crecimiento sería la clase media. Hacia 2045, Airbus prevé que América Latina sumará 100 millones de personas. En Colombia, serán unos 8 millones más. EFE/EPA/CLEMENS BILAN
Foto: EFE - CLEMENS BILAN

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

Hoy, tomar un bus es el pan de cada día. El invento apenas tiene dos siglos desde que el francés Stanislas Baudry puso en marcha uno de los primeros servicios de transporte público tirados por caballos. Volar es distinto. Los humanos pasamos la mayor parte de nuestra existencia con los pies en la tierra. No estamos hechos para tocar las nubes.

Pero eso podría estar cambiando. Airbus, uno de los mayores fabricantes aeronáuticos del mundo, estima que en 2045 los colombianos realizarán, en promedio, 1,3 viajes aéreos al año. Parece poco. Pero en…

Alejandro Rodríguez Torres

Por Alejandro Rodríguez Torres

Periodista de la Universidad Externado. Cubre economía con enfoque en infraestructura y transporte. Apasionado por el mundo digital y el análisis de datos. alejandrorodt arodriguezt@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

PremiumEE
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Lo que es tendencia

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido