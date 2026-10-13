DAVIbank pasará a Davivienda en noviembre: qué deben saber los clientes

Los clientes de DAVIbank pasarán a Banco Davivienda desde el 1 de noviembre de 2026, fecha prevista para la integración de las operaciones de las dos entidades. La transferencia contempla cerca de 3,5 millones de clientes, según declaraciones del presidente de Davivienda, Javier Suárez, y activos por más de COP 38,3 billones. Para los usuarios, la principal pregunta es qué ocurrirá con sus cuentas, productos y canales de atención durante la transición.

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Davivienda Group informó este martes 13 de octubre que ambas entidades firmaron el contrato de cesión parcial de activos, pasivos y contratos relacionados con el negocio financiero y bancario de DAVIbank. La operación había recibido autorización de la Superintendencia Financiera mediante la Resolución 1505 del 2 de octubre.

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El acuerdo establece que DAVIbank será la entidad cedente y Davivienda la cesionaria. Aunque el valor neto estimado de los activos, pasivos y contratos objeto de la operación asciende a COP 2,18 billones, los activos incluidos superan los COP 38,3 billones. Son cifras distintas: la primera corresponde al valor neto estimado de los elementos cedidos; la segunda, al conjunto de activos incorporados. El monto definitivo dependerá de la valoración y de los elementos transferidos al hacerse efectiva la cesión.

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¿Qué cambia para los clientes?

Por ahora, el anuncio no detalla modificaciones específicas en las aplicaciones, las oficinas, las cuentas o los demás productos de DAVIbank. La entidad ha señalado que comunicará las instrucciones correspondientes cuando se cumplan las condiciones previstas para la cesión.

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En consecuencia, los clientes deben seguir utilizando los canales habilitados actualmente y atender las comunicaciones oficiales del banco. La fecha del 1 de noviembre marca el inicio previsto de la integración, pero no implica que ya se conozca un calendario completo para cambiar productos, plataformas o imagen comercial.

Suárez afirmó que alrededor de 3,5 millones de clientes pasarán de una entidad a otra y que la operación fortalecerá la capacidad de Davivienda. También anticipó que hacia finales de 2026 se anunciaría la unión total entre las dos entidades. Ese anuncio futuro es distinto de la cesión de activos, pasivos y contratos prevista para noviembre.

De Scotiabank Colpatria a Davibank y ahora a Davivienda

La operación es un nuevo capítulo de la integración financiera que comenzó el año pasado. Así como contó este diario en diciembre pasado, el 1.º de diciembre de 2025 Scotiabank Colpatria cambió su nombre a Davibank, después de que Davivienda Group asumiera el control de las operaciones de Scotiabank en Colombia, Costa Rica y Panamá.

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En ese momento, las dos entidades continuaron operando como bancos distintos, aunque bajo la misma holding. Javier Suárez, presidente de Davivienda Group, explicó entonces que los clientes de Scotiabank Colpatria no tenían que cambiar sus números de cuenta, claves ni tarjetas de crédito. La principal novedad era el nombre, junto con el acceso a una red más amplia de cajeros y oficinas.

“Los clientes no tienen que hacer nada, la marca sigue siendo la misma, las oficinas no cambian, la aplicación no cambia, los productos no cambian”, dijo Suárez al referirse entonces a los usuarios de Davivienda. Para los antiguos clientes de Scotiabank Colpatria, agregó, las tarjetas de crédito con la marca anterior seguirían funcionando hasta su fecha de vencimiento.

La integración de noviembre de 2026 es diferente: ya no se trata solamente de operar bajo una misma holding y actualizar una marca, sino de transferir a Davivienda los componentes del negocio bancario de Davibank.

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