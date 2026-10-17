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De pasajeras a conductoras: las mujeres que buscan empleo en el sector de transporte

Solo el 3,8 % de los cargos operativos del transporte masivo del país los ocupan mujeres. Entre el miedo a viajar y la dificultad para trabajar en el sector, las plataformas de movilidad aparecen como una salida parcial para ellas.

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Sophie Echappé Palomino
El foro reunirá a conductoras, autoridades y expertas para debatir el papel de las mujeres en el transporte público y la movilidad.
Para el trimestre de mayo a julio de 2026, la tasa de ocupación de los hombres fue de 71,9 % y la de las mujeres fue de 48,2 %
Foto: Alcaldía de Chía

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“Usted no puede depender de que alguien venga y le haga o le solucione” le repetía el abuelo a Diana Rubio desde que era pequeña, él le enseñó a usar el taladro y le inculcó el cariño por los carros.

Hace 14 años Rubio se resbaló en su casa y tuvo una lesión de columna que le impidió retomar el trabajo que la mantenía a ella y a sus dos hijos. Pasaron seis años y encontró en los carros una oportunidad laboral.

Es conductora de Uber y para ella fue difícil entrar a un gremio casi que manejado por hombres. “Todos los días salgo y me enfrento a…

Por Sophie Echappé Palomino

Comunicadora social y politóloga con énfasis en periodismo e investigación para la paz de la Pontificia Universidad Javeriana. Fotógrafa por afición. sechappe@elespectador.com
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