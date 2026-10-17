Es conductora de Uber y para ella fue difícil entrar a un gremio casi que manejado por hombres. “Todos los días salgo y me enfrento a…

Hace 14 años Rubio se resbaló en su casa y tuvo una lesión de columna que le impidió retomar el trabajo que la mantenía a ella y a sus dos hijos. Pasaron seis años y encontró en los carros una oportunidad laboral.

“Usted no puede depender de que alguien venga y le haga o le solucione” le repetía el abuelo a Diana Rubio desde que era pequeña, él le enseñó a usar el taladro y le inculcó el cariño por los carros.

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De pasajeras a conductoras: las mujeres que buscan empleo en el sector de transporte

Es conductora de Uber y para ella fue difícil entrar a un gremio casi que manejado por hombres. “Todos los días salgo y me enfrento a situaciones de delincuencia común o se me suben al vehículo y me dicen ‘¿no quieres tomarte algo ahorita que termines?’”, cuenta Rubio.

“¿Por qué tengo que aguantarme esas situaciones solamente por ser mujer?”, señala.

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Como pasajera, subir a un carro de transporte público manejado por una mujer da una cierta sensación de tranquilidad, de que no habrá comentarios incómodos, miradas inapropiadas o hasta situaciones de abuso durante el trayecto.

Ahora, Uber integrará en su plataforma la posibilidad de pedir servicios de transporte solo conducidos por mujeres. La iniciativa es “Uber Mujeres” y manejará los mismos precios que “Uber Ya”, aún no está en todos los dispositivos porque se está implementando de manera gradual (en Medellín, Cali y Bogotá).

Para poner en marcha el proyecto, la empresa realizó una encuesta a 2.000 mujeres y ellas afirmaron que usarían esta nueva modalidad para trayectos nocturnos, en desplazamientos que son un poco más largos o cuando se estén desplazando solas. “Lo más importante es que tengan la opción para elegir” afirma Ángela Mendoza, gerente general de Uber de la Región Andina.

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Ser mujer y utilizar transporte público

La iniciativa de Uber se presenta como una alternativa a los riesgos que viven las mujeres en el transporte.

"La inseguridad en el transporte público afecta de manera desproporcionada a mujeres y diversidades. La movilidad no es solamente transporte: es acceso a oportunidades”, sostiene Susana Edjang, representante del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en Argentina.

Esta es una realidad que no sólo sucede en Colombia sino también a nivel regional.

De hecho, la directora de género de CAF, María Guadalupe Aguirre, sostiene que analizar la violencia de género en el transporte público es fundamental para garantizar el derecho de las mujeres a moverse de forma segura en la ciudad.

Sobre el tema, la Alianza Global para el Transporte Feminista sugiere que, no sólo se deberían analizar y entender los riesgos de seguridad que enfrentan las mujeres y las personas de género diverso en los sistemas de transporte público (y otros espacios públicos); sino que es fundamental implementar políticas y tecnologías que ayuden a prevenir estas violencias de género.

“La seguridad debe considerarse un derecho fundamental e innegociable para todos los usuarios y una norma que deben respetar todos los actores. Se debe promover una cultura de no violencia, garantizar una recopilación exhaustiva de datos sobre los riesgos de movilidad desglosados por género y formar a los profesionales del transporte para que reconozcan y aborden activamente la agresión masculina y otras amenazas a la seguridad de las mujeres”, sostiene el informe.

En el caso del TransMilenio, en Bogotá, la Alcaldía afirma que las mujeres no son las únicas en correr el riesgo de sufrir violencias sexuales en el transporte público, también las personas de géneros diversos, pertenencia étnica y capacidades cognitivas diversas.

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Desde la institución se realizó una encuesta (entre agosto y septiembre de 2025) a 3.969 personas usuarias del servicio de transporte y 33,4 % de las mujeres reportó haber sufrido alguna violencia sexual. Dentro de las mujeres que confirmaron haber sido víctimas de violencia, el 47,2 % fueron jóvenes entre los 18 y 24 años.

Según la encuesta, las mujeres asumen más “estrategias de autoprotección” mientras están en el transporte público y el 27,4 % de los hombres afirmó no tener la necesidad de tomar ninguna medida específica.

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“Algo que hemos aprendido es que las mujeres tienen necesidades y preferencias diferentes, especialmente a la hora de moverse de un lugar a otro”, afirma Mendoza quien también cuenta que el 80 % de las mujeres encuestadas dijeron que estaban dispuestas a esperar más tiempo siempre y cuando compartieran carro con una conductora mujer.

De esas 2.000 mujeres, aproximadamente 1.920 afirmaron que contar con la posibilidad de elegir conductoras mujeres a la hora de pedir un servicio resolvía para ellas una necesidad actual.

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Frente a la pregunta ¿qué siente cuando quien se sube al carro es una mujer?, Diana Rubio, conductora de Uber responde: "tranquilidad".

Para ella, manejar es la posibilidad de asegurar que esa niña, esa mujer o esa señora llegue bien a su sitio. "Pero también sé que voy a estar tranquila yo, de que no me voy a sentir mal por estar de pronto en una situación incómoda", añade.

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Las conductoras como posibilidad de empleo

Más allá del asunto de la seguridad, la iniciativa de conductoras mujeres ofrece una alternativa laboral.

Las cifras de empleo a nivel nacional reflejan la brecha laboral. Según el DANE, para el trimestre de mayo a julio de 2026, la tasa de ocupación de los hombres fue de 71,9 % y la de las mujeres fue de 48,2 %, con una brecha de más de 23 puntos porcentuales.

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Si se acota más el argumento, la distribución de mujeres y hombres trabajadores muestra una diferencia alta en el sector del transporte: durante estos tres meses estudiados hubo 1.658.000 hombres trabajando en este sector y sólo 176.000 mujeres. La brecha laboral desigual es estructural y aún más evidente en sectores económicos como el transporte, que ha sido tradicionalmente masculinizado.

“Los empleos en el sector del transporte suelen estar mal remunerados, son precarios y están dominados por los hombres, con malas condiciones laborales y oportunidades limitadas para las mujeres y los trabajadores marginados” afirma el informe de Alianza Global para el Transporte Feminista.

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En un mapeo realizado por Planeación Nacional en junio de 2026 se reportaron 44.913 puestos de trabajo en los Sistemas Integrados de Transporte Masivo (SITM) y en los Sistemas Estratégicos de Transporte (SETP). Dentro de estos puestos, el 86 % estaba ocupado por hombres y en los cargos operativos, las mujeres sólo ocupan el 3,8 %.

En su estudio determinaron que las barreras de acceso y/o permanencia de las mujeres en este sector van desde la carencia de infraestructura adecuada (baños y salas de lactancia), hasta barreras operativas como el acceso a la licencia de conducir.

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Sin embargo, en InDrive, por ejemplo, impulsaron un programa llamado Juntas llegamos más lejos donde ayudan a algunas mujeres a obtener sus licencias de conducir. “Ya tenemos varias mujeres con licencia, pero también con la capacitación de cómo usar un carro y de cómo actuar en la vía. Es democratizar el conocimiento para estos usuarios”, dice Juan Sebastián Uribe, Country Manager de InDrive en Colombia.

Además, la posibilidad de trabajar en este sector, al menos desde las plataformas de servicios de movilidad como Uber, Didi, Cabify, Yango o InDrive abre posibilidades a las mujeres de trabajar a sus tiempos.

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“Hay unas que utilizan la aplicación en momentos específicos, por ejemplo, cuando sus hijos están en el colegio ellas salen y utilizan la aplicación en esos momentos, pero también hay otras que lo utilizan durante el día o en las noches. No hay un patrón tan común dentro de las arrendadoras. Sus necesidades y su manera de utilizar la aplicación difiere”, afirma la gerente general de Uber de la Región Andina.

Esta flexibilidad es útil cuando las labores del cuidado siguen siendo una de las principales barreras para la autonomía económica de las mujeres.

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“Cuando una mujer no encuentra un empleo formal compatible con su vida, suele terminar en ocupaciones sin contrato, sin protección social y sin perspectiva pensional. En Colombia, las mujeres realizan cerca del 78 % de las horas de trabajo de cuidado no remunerado, un equivalente a siete horas diarias dedicadas a estas tareas, mientras que los hombres sólo alrededor de tres horas en esta actividad. Es, en la práctica, una jornada laboral completa que no aparece en ninguna nómina”, sostiene el informe del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Desde el DNP, justamente, se aprobó el documento Conpes 4143 (el 14 de febrero de 2025 y con vigencia de 10 años) donde se busca reconocer y dignificar el trabajo del cuidado.

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“Muchas mujeres necesitamos independencia económica y la mayoría tenemos otras ocupaciones familiares. Tal vez algunas no tengan hijos, pero tienen a su mamá, a su tío, a su abuelo o alguien que se enferma o nosotras mismas nos enfermamos”, dice Diana Rubio.

Hoy en día el 10 % de las personas que trabajan manejando en Uber son mujeres, según la empresa que también afirma que a través de UberMujeres esperan subir esa cifra.

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En el TransMilenio, por ejemplo, la empleabilidad en las mujeres ha aumentado en el último par de años pero aún queda camino por recorrer. A finales de marzo de 2026, eran 1.083 mujeres las conductoras del equipo de TransMilenio, esto representa el 4,3 % del total de conductores (para esa fecha 25.107 personas).

En ese momento implementaron una estrategia de educación y empleo para 100 mujeres residentes en Engativá. 80 de ellas tuvieron la licencia C2 para manejar buses como el Sitp y 20 mujeres obtuvieron la categoría C3 para conducir buses zonales y troncales, es decir, transmilenios.

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“TransMilenio ha asumido un rol activo y articulador para incrementar la vinculación de mujeres como conductoras en el Sistema, yendo más allá de exigir este compromiso de manera contractual a los concesionarios. La entidad actúa como un puente efectivo entre las entidades del Distrito, las empresas privadas y los operadores, promoviendo condiciones reales para que esta inclusión se materialice”, dice la institución.

Para las usuarias, la posibilidad de elegir con quién viajar es una forma de brindarles tranquilidad o menos pasos en el autocuidado. Para las conductoras, es la oportunidad de trabajar con horarios propios y de ganar independencia financiera, sin arriesgar su seguridad en los viajes.

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