Docena de huevos a $1.800 y otras polémicas económicas de 2021

El 2021 estuvo lleno de noticias económicas muy serias, como las dos reformas tributarias que presentó el Gobierno (una que se cayó en mayo y otra que fue aprobada en septiembre), el dólar rompiendo de nuevo los $4.000 y las OPA que enfrentan a los Gilinski con el Grupo Empresarial Antioqueño. Pero también hubo hechos tan polémicos o insólitos que merecen ser recordados en el Día de los Santos Inocentes, que se celebra este 28 de diciembre.

Docena de huevos a $1.800

La primera reforma tributaria del 2021, que se radicó en abril, era particularmente criticada porque aumentaba los impuestos a la clase media colombiana. Por ejemplo, proponía que quienes ganaran más de $3,2 millones tuvieran que declarar renta y reformaba fuertemente los beneficios tributarios del IVA, impactando varios bienes de la canasta familiar.

Como si no hubiera tensión suficiente el ministro de Hacienda de ese momento, Alberto Carrasquilla, realizó una polémica declaración que le dio gasolina a las discusiones: mientras hablaba de algunos de los productos que consumen los colombianos en el programa de Vicky Dávila en Semana, el funcionario aseguró que la docena de huevos cuesta alrededor de $1.800, aclarando que el precio puede variar según la calidad.

Una docena de huevos: pic.twitter.com/thfpJAoU9J — Vanessa De La Torre (@vanedelatorre) April 19, 2021

La estimación de precio generó fuertes reacciones de los usuarios de las redes sociales, pues muchos no entienden de dónde sacó esa cifra. Una consulta rápida por medio de los portales de los principales almacenes concluyó que para ese momento la docena costaba entre $8.000 y $9.000.

Carrasquilla fue criticado por su falta de empatía y por no conocer la realidad económica de las familias colombianas. Las mismas que él proponía gravar en la reforma tributaria que presentó.

La jugadita de Gamestop

GameStop, una cadena de almacenes de Estados Unidos dedicada a vender videojuegos, fue noticia a comienzos de año. La empresa que, para finales de 2020 mostraba un oscuro panorama financiero, vio de repente su acción subir más de 1.500% en tan solo un mes ¿Qué pasó? Los trucos de Wall Street se volvieron en su contra.

En este mercado se pueden vender cosas que no se tienen por medio de una serie de instrumentos financieros. Hay un tipo de operación que se llama ventas en corto, que significa que se puede ganar cuando se cree que el precio de un activo (como una acción) va a caer.

Para entender mejor este tipo de operaciones se puede usar el ejemplo del minibar: suponga que usted está en un cuarto de hotel y llega un amigo a su habitación. Él se antoja de una gaseosa del minibar, y usted dice que se la vende al precio de ese día. Al día siguiente usted debe hacer check out y devolver la gaseosa: si ese día el valor de las gaseosas bajó usted ganó plata porque su amigo le pagó más el día anterior, pero si subió usted perdió porque le vendió más barato a su amigo ¿Qué tiene qué ver con GameStop?

Los miembros de un foro de discusión en Reddit (Wall Street Bets) examinaron en dónde se estaban concentrando posiciones en corto y encontraron GameStop para después comenzar a comprar masivamente acciones de la compañía, lo que impulsó el precio hacia arriba y, con ello, acabaron con la jugada de los fondos de inversión.

La subida fue tan alta que generó algo que en Wall Street se conoce como un “short squeeze”. Esto se da cuando el precio sube tanto que los vendedores de las posiciones en corto son forzados a comprar de vuelta las acciones para liquidar su posición y dejar de perder tanto dinero.

Volviendo al ejemplo del minibar, lo mismo pasó con las acciones de GameStop, pues dado el bajo desempeño de la empresa, todos esperaban que más acciones bajaran. Pero dado que los de Reddit hicieron subir los precios, esa gaseosa salió muy cara

La especulación de acciones siempre ha existido, pero el caso de GameStop será siempre uno de los más recordados por el insólito hecho de que un grupo de usuarios de Reddit hizo temblar a todo Wall Street.

Publicidad inoportuna

A finales de enero de 2021 el país conoció que el ministro de Defensa de ese momento, Carlos Holmes Trujillo, falleció por causa del COVID-19. Durante el funeral el presidente Iván Duque dio un discurso en el que tuvo un lapsus gramatical: “Así lo querí”, dijo el mandatario para expresar su aprecio por Holmes.

El error de conjugación del presidente fue tendencia en las redes sociales y una cadena de comida rápida vio una oportunidad de marketing. KFC publicó una serie de anuncios con el eslogan “Así lo querí” para referirse a su pollo frito.

La estrategia de marketing generó polémica debido a que se consideraba inoportuna, e incluso insensible, frente al fallecimiento de Carlos Holmes Trujillo. KFC se vio forzada a borrar las publicaciones que había realizado en las redes sociales.

Pizza negada

La feria de diseño Buró, que a mediados de julio de 2021 realizó su decimosexta edición en Bogotá, estuvo en medio de una fuerte polémica. De hecho, se convirtió en tendencia en redes sociales durante varios ¿Qué pasó?

Todo comenzó horas previas al inicio del evento, cuando se encontraban realizando las labores de instalación de la feria. Debido a las largas jornadas que se extendieron hasta tarde la noche, las organizadoras del evento pidieron pizza para darles a los trabajadores y colaboradores de la feria. Fue aquí cuando empezó la tensión.

Pablo Matiz, que en ese momento trabajaba dentro del staff de la feria, denunció por medio de su cuenta de Instagram que trabajó durante todo el día con diferentes operadores logísticos. Y ya en la noche, cuando estaban repartiendo las pizzas, seguía con uno de los operadores que no era trabajador directo de la feria.

Cuando se acercó al lugar en donde estaban repartiendo las pizzas, se le ocurrió llevarle una porción al operario con el que estaba trabajando. Entonces, le pidió permiso a María Alejandra Silva, cofundadora de Buró, para llevarle una rebanada al operario. “A lo cual su respuesta fue un rotundo no”, explica Matiz.

Dentro de su denuncia Matiz cuenta que no se esperaba esa respuesta pues había “pizzas de sobra”. Ante la negativa, él le propuso a Silva cederle su propia rebanada al operario. Pero cuenta que también recibió la negativa de la cofundadora de Buró. Debido a la situación Matiz dijo que renunció al staff de la feria.

La situación no terminó ahí: un día después del incidente de la pizza, Matiz pagó un boleto de la feria para comer algo junto a su novia: es decir fue en calidad de visitante. Sin embargo, publicó una serie de historias en Instagram en las que denuncia que fue sacado a la fuerza.

Frente a la polémica, María Alejandra Silva explicó a W Radio que la razón por la que no le dio la pizza al operario era porque no se podía hacer cargo de las personas que contratan sus proveedores. Además, dijo que por protocolos de bioseguridad “pasar la pizza mano tras mano, es algo que no beneficia mucho a la organización”.

Frente a la expulsión de Matiz, Silva dijo en la entrevista radial que “alguien que está insatisfecho con estar con Buró tiene que retirarse”.

A pesar de las explicaciones de la confundadora de Buró siguió la polémica en redes sociales, lo que llevó a que varias marcas se retiraran de la feria. Incluso la tendencia fue aprovechada por cadenas como Pizza Hut que lanzó la campaña “la pizza es para todos”, y se coordinó con otras cadenas como Jeno’s Pizza para entregar rebanadas gratis en las afueras de Buró.

Al final María Alejandra Silva publicó un video reconociendo su error y pidió disculpas por el incidente de la pizza negada.

Devolvieron $600 millones

En febrero de 2021 se desató una fuerte polémica porque la Dimayor devolvió $600 millones que estaban destinados para la liga de fútbol femenino colombiano.

La polémica comenzó cuando el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, dijo que para la edición del torneo de 2020 el Ministerio del Deporte solo desembolsó 900 de los $1.500 millones que había prometido para el evento.

Sin embargo, el ministro del Deporte de ese momento, Ernesto Lucena, desmintió las declaraciones de Jaramillo y aseguró que se entregaron los $1.500 millones prometidos, pero la Dimayor devolvió $600 millones.

Me permito poner en conocimiento de la opinión pública la siguiente carta. Se explica por sí misma. El ministerio del deporte cumplió su palabra de entregar 1.500 millones para la Liga Profesional Femenina 2020! pic.twitter.com/ps2i7EfxtG — Ernesto Lucena (@LucenErnesto) February 14, 2021

Finalmente, el presidente de la Dimayor aclaró que, si bien llegaron los recursos, el convenio se demoró en firmar, es decir, que por trámites administrativos se dejaron de utilizar los $600 millones restantes.

Lo más triste es que esos recursos no son acumulables para los próximos torneos, lo que representó un perjuicio directo para el fútbol femenino colombiano.