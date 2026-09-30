Ecopetrol mira hacia Venezuela mientras Colombia enfrenta un déficit creciente de gas

Pero la presión está. Y Colombia la vive…

Cabe aclarar que Ecopetrol no anunció un contrato, una inversión ni un acuerdo con Petróleos de Venezuela (PDVSA): lo que confirmó es una agenda de relacionamiento y exploración de alternativas.

Ecopetrol volvió a poner a Venezuela en su mapa de negocios. El presidente de la compañía, Joaquín Gutiérrez Caballero, participa en el Congreso Internacional de Petróleo y Gas que se desarrolla esta semana en Caracas, donde la empresa busca identificar oportunidades para fortalecer su negocio de hidrocarburos.

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Pero la presión está. Y Colombia la vive de manera creciente en su oferta energética. La producción de gas comercializado cayó 17,1 % en 2025 frente al año anterior, hasta un promedio de 794,2 millones de pies cúbicos diarios (MPCD), según cifras de Campetrol. Para 2026, el gremio estima que cerca de 26 % del gas consumido en el país podría ser importado.

Venezuela, en cambio, tiene una escala de recursos muy distinta. Según cifras citadas por Campetrol de la OPEP, el país tiene 303.221 millones de barriles de reservas probadas de petróleo, equivalentes a cerca del 17 % de las reservas mundiales y unas 149 veces las reservas probadas de Colombia.

El problema para Venezuela ha sido convertir esa riqueza bajo tierra en producción e infraestructura operativa.

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Una industria enorme que busca volver a crecer

La cumbre que reúne a Gutiérrez Caballero en Caracas está dedicada precisamente a esa recuperación. Entre los temas anunciados por los organizadores están el “renacimiento del sector petrolero en Venezuela”, el financiamiento de la industria de gas y electricidad y el futuro energético del país hacia 2030.

El interés empresarial alrededor del encuentro también muestra el momento que atraviesa Venezuela. El evento reunió a cientos de ejecutivos, funcionarios y diplomáticos, con compañías internacionales como ExxonMobil, TotalEnergies, BP y Repsol entre las empresas representadas, según el contexto publicado esta semana sobre la cumbre.

Venezuela produjo alrededor de 1,2 millones de barriles diarios de petróleo, una cifra muy por debajo de los más de 3 millones de barriles diarios que llegó a producir en la década de 1990.

El Gobierno venezolano busca llevar esa producción a 1,37 millones de barriles diarios al cierre de 2026. Para conseguirlo necesita aumentar la actividad de perforación y reacondicionamiento de pozos, pero también recuperar infraestructura, atraer capital y resolver las condiciones que durante años han dificultado la operación de compañías internacionales.

Ahí es donde la presencia de Ecopetrol adquiere interés para Colombia.

La compañía colombiana dice que su participación busca “intercambiar experiencias y analizar perspectivas de crecimiento para el sector energético de la región”. También habla de evaluar alternativas que puedan generar valor para Ecopetrol y para Colombia.

Colombia necesita gas y Ecopetrol busca hidrocarburos

Ecopetrol habla de una nueva etapa de gestión orientada al “renacer” de su negocio de hidrocarburos, y la primera participación internacional de su nuevo presidente se produce precisamente en un país que conserva una de las mayores concentraciones de recursos petroleros del planeta.

Colombia, mientras tanto, produce menos gas del que necesita.

En 2025 la producción comercializada promedió 794,2 MPCD, 164,2 MPCD menos que en 2024 y 279 MPCD menos que en 2022. En petróleo, la producción fiscalizada fue de 746,5 mil barriles diarios, una reducción de 3,4 % frente a 2024.

La exploración tampoco recuperó todavía los niveles de hace unos años. Colombia perforó 45 pozos exploratorios en 2025, frente a 87 en 2022. En sísmica 2D se adquirieron 740 kilómetros en 2025, frente a 1.904 kilómetros tres años antes.

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Eso ayuda a explicar por qué Venezuela resulta relevante para el debate energético colombiano, aunque una eventual participación de Ecopetrol allí no resolvería por sí sola el déficit de gas del país.

Colombia ya empezó a importar gas para atender su demanda y el sector estima que esa dependencia puede aumentar. La terminal de regasificación de Cartagena, SPEC LNG, tiene capacidad para 475 MPCD. Ecopetrol también trabaja en alternativas de importación por el Pacífico y en infraestructura en Coveñas.

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Venezuela es otra posibilidad, pero tiene una diferencia fundamental: requiere condiciones comerciales, regulatorias, técnicas y financieras que todavía deben resolverse.

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El gasoducto que ya conecta a los dos países

La conexión energética entre Colombia y Venezuela tampoco sería completamente nueva.

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El gasoducto Antonio Ricaurte tiene unos 224 kilómetros y fue construido para transportar gas entre los dos países. Dejó de operar en 2019 y el Gobierno colombiano había planteado la reparación de un tramo de cinco kilómetros para permitir nuevamente el flujo de gas venezolano hacia Colombia.

La infraestructura, sin embargo, no es el único obstáculo.

Una eventual operación tendría que resolver las condiciones de la infraestructura, los contratos, las autorizaciones regulatorias y el régimen de sanciones de Estados Unidos aplicable a las empresas venezolanas. En estimaciones previas del sector, la recuperación del gasoducto podía tardar entre un año y medio y dos años.

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El comunicado de Ecopetrol dedica precisamente un párrafo a ese asunto. La compañía asegura que antes de participar en Caracas realizó procesos de “debida diligencia” y análisis basados en riesgos. También dice haber diseñado protocolos para actuar dentro de las actividades autorizadas por las licencias generales de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, OFAC, además de cumplir la regulación colombiana e internacional.

La compañía, por ahora, no detalla qué oportunidades concretas está evaluando en Venezuela ni con qué empresas podría trabajar.

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Venezuela tiene los recursos petroleros más grandes del mundo, pero produce una fracción de lo que llegó a producir y necesita inversión, tecnología e infraestructura para recuperar capacidad. Colombia tiene una industria petrolera mucho más pequeña, una producción en descenso y una necesidad creciente de gas importado.

La visita a Caracas, sin embargo, no equivale todavía a una alianza, una compra de activos o un acuerdo de suministro. La empresa está en una fase anterior: conocer el mercado, relacionarse con sus actores y determinar si existen negocios que puedan superar los filtros comerciales, técnicos y regulatorios.

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