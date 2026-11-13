La compañía mantiene conversaciones con la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) para adquirir gas a un precio que sería “muy competitivo” y estaría “muy por debajo” de los niveles actuales del mercado, dijo el viernes el presidente de Ecopetrol, Joaquín Gutiérrez, durante la conferencia de resultados del tercer trimestre de la compañía.

Ecopetrol está negociando un acuerdo a 10 años para comprar gas natural de Venezuela, mientras la petrolera estatal colombiana explora oportunidades para expandirse en el país vecino.

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Ecopetrol negocia con PDVSA un acuerdo a 10 años para comprar gas natural venezolano

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Las conversaciones se producen mientras Colombia enfrenta un creciente déficit de suministro de gas natural debido a la caída de la producción interna, lo que obliga al país a depender cada vez más de las importaciones. El gas importado representó el 37,1 % de la demanda colombiana en septiembre, la mayor proporción registrada, según la cámara del sector Campetrol. Mientras tanto, la producción nacional de gas comercializado cayó un 12,9 % en los primeros nueve meses del año frente al mismo período de 2025.

La oportunidad más inmediata es el gasoducto Antonio Ricaurte, que conecta Venezuela y Colombia, indicó Gutiérrez. El gobierno colombiano declaró el proyecto de interés nacional y estratégico.

Ecopetrol planea solicitar a PDVSA el derecho a operar el tramo de 88 kilómetros del gasoducto ubicado en Colombia, señaló Gutiérrez. La compañía también solicitó ante las autoridades estadounidenses la licencia necesaria relacionada con el gasoducto, agregó.

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“No daremos un solo paso fuera de ese marco”, dijo Gutiérrez, en referencia a los requisitos regulatorios.

Gutiérrez, quien visitó recientemente Venezuela, señaló que Ecopetrol también ve oportunidades en la industria petrolera del país que podrían incrementar sus reservas consolidadas.

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