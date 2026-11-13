 

Publicidad
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Ecopetrol aumentó sus utilidades en el tercer trimestre, pero hay desafíos en la producción

Ecopetrol reportó utilidades por COP 4,8 billones en el tercer trimestre, un aumento del 85,6 % frente al mismo período del año pasado; el principal motor fue el alza del precio del petróleo. Persisten los desafíos en producción, especialmente en gas natural, y sigue creciendo la cuenta por cobrar al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Redacción Economía
Logo de esta empresa petrolera de Colombia.
Imagen de referencia.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

El aumento en el precio del petróleo impulsó los resultados financieros de Ecopetrol en el tercer trimestre de este año. Las utilidades sumaron COP 4,8 billones, un incremento del 85,6 % frente al mismo período del año pasado.

Los ingresos sumaron COP 35,1 billones (una subida del 17,5 % frente al tercer trimestre del año pasado), el ebitda alcanzó COP 15,9 billones (un aumento del 28,8 %), con un margen ebitda del 45,3 % (cuatro puntos porcentuales por encima del mismo período del año anterior).

El rumbo de los resultados de Ecopetrol empezó a…

Por Redacción Economía

Conoce más

Temas recomendados:

Ecopetrol

Joaquín Gutiérrez

Petróleo

PremiumEE
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Lo que es tendencia

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido