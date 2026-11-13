Ecopetrol aumentó sus utilidades en el tercer trimestre, pero hay desafíos en la producción

Los ingresos sumaron COP 35,1 billones (una subida del 17,5 % frente al tercer trimestre del año pasado), el ebitda alcanzó COP 15,9 billones (un aumento del 28,8 %), con un margen ebitda del 45,3 % (cuatro puntos porcentuales por encima del mismo período del año anterior).

El aumento en el precio del petróleo impulsó los resultados financieros de Ecopetrol en el tercer trimestre de este año. Las utilidades sumaron COP 4,8 billones, un incremento del 85,6 % frente al mismo período del año pasado.

El rumbo de los resultados de Ecopetrol empezó a cambiar en el segundo trimestre de este año, después de 13 trimestres de caídas. En esa etapa las utilidades llegaron a COP 6,1 billones, un aumento del 235 % frente al mismo trimestre de 2025. De hecho, si comparamos las utilidades reportadas en el tercer trimestre, frente a la cifra de abril a junio, hay una caída cercana al 22 %, que se relaciona con un menor precio del petróleo.

Este es el primer reporte a cargo de Joaquín Gutiérrez, quien llegó a la presidencia de Ecopetrol el pasado 28 de septiembre, pero todavía no da cuenta de su gestión ni de las decisiones de la nueva junta directiva, que asumió formalmente el 15 de septiembre. Esta vez la petrolera no organizó la rueda de prensa en la que usualmente el presidente explica el desempeño de la compañía. Este viernes se realizará la conferencia virtual con analistas e inversionistas.

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“Estos resultados nos animan a seguir trabajando con disciplina y compromiso en esta etapa que iniciamos, la del renacer de Ecopetrol”, afirmó Gutiérrez. En el acumulado del año, enero-septiembre, Ecopetrol tuvo utilidades por COP 13,7 billones, un aumento del 82,7 % frente al mismo período de 2025; ingresos por COP 103,9 billones (un aumento de 14,3 %) y un ebitda por COP 47 billones (28 % más que en 2025), con un margen del 45,2 %.

El aumento en el precio del petróleo por la guerra en Oriente Medio tiene mucho que ver con los resultados de Ecopetrol: el brent en dólares pasó de USD 68 en el tercer trimestre del año pasado a USD 91 entre julio y septiembre de este año, un aumento del 33,9 %. La empresa reconoció que el precio permitió mitigar las presiones operativas de una menor producción y mantenimientos programados en la Refinería de Barrancabermeja.

Un brent más caro y márgenes de productos históricamente altos generaron un efecto positivo de COP 11,4 billones en las ventas del trimestre. Sin embargo, el fortalecimiento del peso frente al dólar (pasó de un promedio de COP 4.004 a COP 3.193) ha ejercido una tensión opuesta en los resultados: la compañía señaló que la menor tasa de cambio promedio tuvo un impacto negativo de COP 5,9 billones. Si analizamos el precio del petróleo en pesos, hubo un aumento del 7 %.

Julio César Vera, presidente de Xua Energy y experto en el sector, explicó a este diario que los resultados evidencian importantes desafíos en la producción. La compañía registró 747.000 barriles equivalentes por día. Ecopetrol, en un comunicado, destacó que la cifra implica un aumento del 6 % frente al segundo trimestre de este año, pero al comparar con el mismo período del año pasado se reporta una disminución del 0,5 %. Si vemos el acumulado de 2026, la producción ha caído 3,3 %. El mayor reto está en el gas natural, con una disminución del 8,6 % frente al tercer trimestre de 2025.

La adquisición del 51 % de Brava Energía se completó en agosto de este año, pero la consolidación financiera en los resultados del Grupo Ecopetrol arrancó en septiembre. Brava aportó COP 0,6 billones al ebitda y COP 0,1 billones a la utilidad neta. En el informe, la empresa destacó que la producción de Brava ayudó a compensar “los efectos de la menor producción en Estados Unidos, la declinación natural de los campos locales y las restricciones de manejo de agua en los Llanos”. Gutiérrez destacó que esta incorporación amplía la presencia de Ecopetrol en Brasil.

Ahora bien, Vera destaca que al analizar solo la producción neta atribuible a Ecopetrol, descontando la participación no controladora de Brava, el registro es de 728.000 barriles equivalentes por día. “Aunque la incorporación de Brava contribuyó a sostener la producción consolidada, persiste una reducción importante en el componente de gas”, dice el experto.

Si bien la cifra de utilidades es buena (se anticipaba que serían menores a las del segundo trimestre considerando el precio del petróleo), Vera resalta que en general el mercado esperaba “un poco más”, puntualmente que la empresa lograra reducciones en costos y gastos para tener un resultado por encima de COP 5 billones.

Por otro lado, la brecha entre el precio internacional y el nacional de los combustibles ha crecido por el aumento en el precio del petróleo. El Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), el mecanismo que usa el Estado para subsidiar el precio de la gasolina y el diésel, está generando cada vez más presión sobre la caja de Ecopetrol. Al cierre de septiembre, según el reporte, la petrolera tenía una cuenta por cobrar al FEPC por COP 11,4 billones, un incremento de COP 3,5 billones frente a lo reportado en junio.

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Emisión de bonos

El lunes, la petrolera completó la emisión internacional de bonos por USD 2.000 millones, con vencimiento en 2034 y una tasa cupón del 7,875 %. Los recursos, según explicó la empresa, se destinarán al pago anticipado de USD 810 millones de los bonos internacionales emitidos en 2023, con vencimiento en 2029, y a refinanciar el crédito de corto plazo que se usó para adquirir la participación accionaria en Brava Energia, en agosto de este año.

La empresa argumentó que con la transacción no aumenta el nivel de endeudamiento porque se sustituyen pasivos existentes y aseguró que con la transacción la nueva administración “reduce la concentración de vencimientos de corto plazo, mitiga el riesgo de refinanciación y preserva la liquidez y flexibilidad financiera de la compañía”.

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