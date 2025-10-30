El camino de NVIDIA hacia la cima del mundo empresarial

Un chip sin uso de NVIDIA. Imagen de referencia.
NVIDIA alcanzó esta semana una capitalización de mercado de USD 5 billones, una cifra histórica y que la convierte en la primera compañía en alcanzar ese umbral.
Si la noticia le despierta una cierta sensación de deja vu, tranquilo: no está solo.
Hace tan sólo cuatro meses, la compañía llegó a la meta de los USD 4.000 billones, un peldaño en la escalera hacia la acumulación de riqueza que, en este momento, sólo comparte con Apple y Microsoft.
La rapidez en el crecimiento de NVIDIA está completamente ligada a los avances en inteligencia...
